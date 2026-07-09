QUIZ. PRL-owskie wieczorynki! Rozpoznaj je po kadrze!

Dla wielu Polaków były obowiązkowym elementem każdego wieczoru. Pamiętasz ich bohaterów i charakterystyczne kadry? Sprawdź swoją wiedzę w naszym quizie i przekonaj się, czy bez problemu rozpoznasz najpopularniejsze wieczorynki sprzed lat.

Czytaj też:

Najlepsze seriale wszech czasów. Ponad 70 tytułów z najwyższymi ocenami Czytaj też:

Gorący dzień w streamingu. Netflix i HBO Max z siedmioma premierami