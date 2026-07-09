QUIZ. PRL-owskie wieczorynki! Rozpoznaj je po kadrze!
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QUIZ. PRL-owskie wieczorynki! Rozpoznaj je po kadrze!

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„Krecik”
„Krecik” Źródło: Bratři v triku
Oto 10 kadrów z wieczorynek PRL-u, a twoim zadaniem jest rozpoznać, co to za wieczorynki. Sprawdź się!

Dla wielu Polaków były obowiązkowym elementem każdego wieczoru. Pamiętasz ich bohaterów i charakterystyczne kadry? Sprawdź swoją wiedzę w naszym quizie i przekonaj się, czy bez problemu rozpoznasz najpopularniejsze wieczorynki sprzed lat.

PRL-owskie wieczorynki! Rozpoznaj je po kadrze!

Odpowiedz na 1 pytanie z 10 To kadr z: To kadr z:
  • Miś Uszatek
  • Miś Kudłatek

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Źródło: WPROST.pl