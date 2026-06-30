QUIZ. Wielki test z wieczorynek! Rozpoznaj kadry!

Pamiętasz kultowe wieczorynki, które przez lata gromadziły przed telewizorami całe pokolenia widzów? Czas sprawdzić swoją pamięć!
W tym quizie czekają na ciebie kadry z najbardziej znanych dobranocek dla dzieci. Rozpoznaj, z której wieczorynki pochodzą, i przekonaj się, czy zasługujesz na miano prawdziwego eksperta. Powodzenia!
Wielki test z wieczorynek! Rozpoznaj kadry!Odpowiedz na 1 pytanie z 10 To kadr z:
- Bolek i Lolek
- Sąsiedzi
Czytaj też:
Polski megahit serialowy z kontynuacją! Mamy pierwsze zdjęcia Czytaj też:
Ranking: 8 najdoskonalszych seriali Netfliksa. Absolutna czołówka
Źródło: WPROST.pl