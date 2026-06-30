QUIZ. Wielki test z wieczorynek! Rozpoznaj kadry!
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QUIZ. Wielki test z wieczorynek! Rozpoznaj kadry!

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„Bolek i Lolek”
„Bolek i Lolek” Źródło: Studio Filmów Rysunkowych
Pamiętasz kultowe wieczorynki, które przez lata gromadziły przed telewizorami całe pokolenia widzów? Czas sprawdzić swoją pamięć!

W tym quizie czekają na ciebie kadry z najbardziej znanych dobranocek dla dzieci. Rozpoznaj, z której wieczorynki pochodzą, i przekonaj się, czy zasługujesz na miano prawdziwego eksperta. Powodzenia!

Wielki test z wieczorynek! Rozpoznaj kadry!

Odpowiedz na 1 pytanie z 10 To kadr z: To kadr z:
  • Bolek i Lolek
  • Sąsiedzi

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Źródło: WPROST.pl