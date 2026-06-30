Polski megahit serialowy z kontynuacją! Mamy pierwsze zdjęcia

W serialu „Pionek”, nowej oryginalnej produkcji SkyShowtime, zobaczymy dalsze losy Anki Serafin oraz Bastiana Strzygonia, w których role ponownie wcielają się Maria Dębska oraz Maciej Musiał. W drugoplanowej obsadzie serialu występuje cała plejada polskich gwiazd, m.in. Piotr Adamczyk, Anna Cieślak, Paulina Gałązka, Mirosław Haniszewski, Nel Kaczmarek, Andrzej Konopka, Weronika Książkiewicz, Karol Pocheć, Piotr Rogucki, Mateusz Rozwadowski, Łukasz Simlat, Ilona Wrońska, Zbigniew Zamachowski oraz Agnieszka Żulewska.

„Pionek” – kontynuacja „Ślebody”. O czym będzie? Kiedy premiera?

Serial „Pionek” to kolejna polska produkcja oryginalna SkyShowtime i trzecia, którą jeszcze w tym roku obejrzą widzowie. Powstał na podstawie drugiej powieści z cyklu autorstwa Małgorzaty Fugiel-Kuźmińskiej oraz Michała Kuźmińskiego.

Na Śląsku dochodzi do brutalnego morderstwa studentki architektury. Sposób działania sprawcy do złudzenia przypomina zbrodnie Normana Pionka, seryjnego mordercy nazywanego “Wampirem z Szombierek”, odsiadującego wyrok więzienia. Choć wszystko wskazuje na naśladowcę, kolejne tropy nie dają policji jednoznacznych odpowiedzi.

W śledztwo prowadzone przez komisarz Kocur nieoczekiwanie angażuje się Bastian Strzygoń, który w pogoni za sensacją wciąga w sprawę Ankę Serafin. Im bardziej zagłębiają się w temat, tym więcej pojawia się pytań, a granica między prawdą a kłamstwem zaczyna się zacierać. Aby odkryć, kto stoi za zbrodnią, będą musieli zmierzyć się z mrocznymi tajemnicami, które od lat pozostawały ukryte.

Za reżyserię ponownie odpowiadają Michał Gazda wspólnie z Bartoszem Blaschke. Autorem zdjęć jest Maciej Lisiecki, a autorkami scenariusza Karolina Frankowska i Katarzyna Golenia. Producentką serialu jest Magdalena Szwedkowicz. Za produkcję odpowiada MAG Entertainment.

Serial „Pionek” zadebiutuje na SkyShowtime już jesienią tego roku.

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