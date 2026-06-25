Nowa Dorotka w „Ranczu”! Tak wygląda córka Lucy i Kusego po 10 latach

„Ranczo”, jeden z najpopularniejszych polskich seriali wszech czasów, wraca z nowymi odcinkami. Jedenasty sezon zatytułowany „Zemsta wiedźm” ma przynieść nie tylko powrót uwielbianych bohaterów, ale także sporo świeżej krwi. Najwięcej emocji budzi nowa Dorotka, córka Lucy i Kusego, która po raz pierwszy pojawi się na ekranie jako dorosła kobieta.

Serial „Ranczo” wraca po 10 latach. Zdjęcia już trwają

Fani kultowej produkcji mogą zacierać ręce. Po dziesięciu latach przerwy ekipa ponownie pracuje na planie serialu. Zdjęcia do nowych odcinków ruszyły na początku czerwca 2026 roku i potrwają do 20 sierpnia. Twórcy wrócili do dobrze znanych lokacji, które przez lata stały się jednym z symboli serialu.

Choć szczegóły fabuły są trzymane w tajemnicy, wiadomo już, że widzowie otrzymają sześć premierowych odcinków. Wszystko wskazuje na to, że nowe „Ranczo” trafi na antenę jeszcze przed końcem roku.

W nowych odcinkach „Rancza” ponownie zobaczymy plejadę gwiazd związanych z serialem od lat. Na ekran wrócą m.in. Cezary Żak, Artur Barciś, Ilona Ostrowska, Katarzyna Żak, Violetta Arlak, Marta Lipińska, Jacek Kawalec, Bartłomiej Kasprzykowski, Magdalena Kuta, Piotr Ligienza, Marta Chodorowska, Arkadiusz Nader i Grażyna Zielińska.

Twórcy przygotowali jednak również kilka głośnych niespodzianek. Do obsady dołączą Maciej Marcin Tomaszewski, Karolina Ludwiniak oraz Andrzej Seweryn. Ważną rolę odegra także Daniel Olbrychski, który wcieli się w Ignacego Japycza. Bohater ma zająć miejsce nieżyjącego już Stacha Japycza, niezapomnianej postaci granej przez Franciszka Pieczkę.

„Zemsta wiedźm”. Nowe bohaterki namieszają w Wilkowyjach

Już sam tytuł nowego sezonu sugeruje, że w centrum wydarzeń znajdą się zupełnie nowe postacie. Do serialu dołączają Dorota Stalińska, Katarzyna Maciąg, Karolina Chapko, Paulina Chapko i Magdalena Wróbel.

To właśnie one stworzą grupę tytułowych wiedźm, które mają odegrać kluczową rolę w fabule nadchodzącej odsłony serialu. Szczegóły ich historii pozostają tajemnicą, ale wszystko wskazuje na to, że mocno wpłyną na losy mieszkańców Wilkowyj.

Kim jest Karolina Ludwiniak? To ona ma zagrać dorosłą Dorotkę

Jednym z najciekawszych ruchów obsadowych jest pojawienie się Karoliny Ludwiniak w roli Dorotki, córki Lucy i Kusego. Jak zdradził reżyser Wojciech Adamczyk, od wydarzeń znanych z poprzednich sezonów minęło już dziesięć lat. Dzieci bohaterów zdążyły dorosnąć, a Dorotka jest już po maturze.

Przez długi czas nie było wiadomo, kto wcieli się w tę postać. Według informacji serwisu superseriale.se.pl wybór padł właśnie na Karolinę Ludwiniak, choć produkcja oficjalnie nie potwierdziła jeszcze tych doniesień.

Aktorka ukończyła Royal Holloway oraz Uniwersytet Londyński, gdzie studiowała aktorstwo. Do tej pory występowała głównie w produkcjach anglojęzycznych. „Ranczo” ma być jej pierwszym występem w polskiej telewizji.

Kiedy premiera nowych odcinków „Rancza”?

Dokładna data emisji nadal pozostaje tajemnicą. Wiadomo jednak, że TVP planuje pokazać nowe odcinki jeszcze w 2026 roku. Dla milionów widzów będzie to jeden z najbardziej wyczekiwanych serialowych powrotów ostatnich lat.

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