Masz Apple TV+? To 10 najlepszych seriali na tej platformie

Apple TV+ w ciągu kilku lat stało się jedną z najciekawszych platform streamingowych. Zamiast stawiać na ilość, serwis konsekwentnie inwestuje w ambitne produkcje, które zdobywają uznanie krytyków i widzów na całym świecie. Oto dziesięć seriali, które najlepiej pokazują siłę tej platformy.

10 najlepszych seriali na Apple TV+

„Siostry na zabój”



Czarna komedia z elementami thrillera, opowiadająca historię pięciu sióstr, których życie komplikuje się przez toksycznego męża jednej z nich. Gdy mężczyzna niespodziewanie ginie, każda z kobiet staje się potencjalną podejrzaną. Serial zachwyca błyskotliwymi dialogami, świetnie napisanymi bohaterkami i umiejętnym łączeniem humoru z napięciem.



„Pachinko”



Epicka saga oparta na bestsellerowej powieści Min Jin Lee śledzi losy koreańskiej rodziny na przestrzeni kilku pokoleń. „Pachinko” opowiada o emigracji, miłości, poświęceniu i walce o godność w trudnych czasach. To wyjątkowo pięknie zrealizowany serial, który zachwyca zarówno rozmachem produkcyjnym, jak i emocjonalną głębią.



„Servant”



Produkcja stworzona przez Tony'ego Basgallopa i rozwijana przez M. Nighta Shyamalana to jeden z najbardziej niepokojących seriali ostatnich lat. Historia małżeństwa, które po tragedii zatrudnia tajemniczą nianię, szybko zamienia się w pełną zagadek opowieść o wierze, stracie i obsesji. „Servant” trzyma w napięciu od pierwszego do ostatniego odcinka.



„Silos”



Serial przedstawia dystopijną przyszłość, w której ostatni ludzie żyją w ogromnym podziemnym schronie. Społeczność funkcjonuje według surowych zasad, a próby odkrycia prawdy o świecie zewnętrznym mogą mieć śmiertelne konsekwencje. To inteligentne science fiction, które skutecznie buduje tajemnicę i zmusza do zadawania pytań o naturę władzy oraz wolności.



„Jedyna”



Kameralny thriller psychologiczny skupiający się na kobiecie próbującej odnaleźć swoje miejsce w świecie pełnym sekretów i niedopowiedzeń. Produkcja wyróżnia się gęstą atmosferą, świetnym aktorstwem oraz historią, która stopniowo odsłania kolejne warstwy prawdy.



„Rozdzielenie”



Jeden z najbardziej oryginalnych seriali XXI wieku. Pracownicy korporacji Lumon przechodzą zabieg oddzielający wspomnienia zawodowe od prywatnych. W efekcie ich życie dzieli się na dwie całkowicie odrębne rzeczywistości. Serial zachwyca pomysłowością, niepokojącym klimatem i trafnym komentarzem na temat współczesnej kultury pracy.



„Ted Lasso”



Na pierwszy rzut oka to serial o trenerze piłkarskim bez doświadczenia w futbolu. W rzeczywistości „Ted Lasso” jest ciepłą, mądrą i niezwykle optymistyczną opowieścią o relacjach międzyludzkich, empatii i pokonywaniu własnych słabości. Produkcja zdobyła liczne nagrody i stała się jednym z największych hitów Apple TV+.



„Studio”



„Studio” zabiera widzów za kulisy współczesnego przemysłu filmowego. To satyryczne spojrzenie na Hollywood pełne błyskotliwego humoru, trafnych obserwacji i gwiazdorskich występów. Serial w zabawny sposób pokazuje zderzenie artystycznych ambicji z bezwzględnymi realiami biznesu.



„Wdowia zatoka”



Klimatyczny thriller, w którym tajemnice małej społeczności stopniowo wychodzą na jaw. Mroczna atmosfera, wielowątkowa fabuła i umiejętnie budowane napięcie sprawiają, że jest to propozycja dla widzów ceniących nieoczywiste historie i dobrze skonstruowane zagadki.



„Kulawe konie”



Serial szpiegowski oparty na powieściach Micka Herrona opowiada o grupie agentów brytyjskiego wywiadu, którzy trafili na zawodowy margines po spektakularnych błędach. Mimo to regularnie zostają wplątani w niebezpieczne operacje. „Kulawe konie” wyróżniają się inteligentnym scenariuszem, świetnym humorem i znakomitą rolą Gary'ego Oldmana, który stworzył jedną z najciekawszych postaci telewizyjnych ostatnich lat.Czytaj też:

15+ nowych filmów, które warto obejrzeć w weekend. Hity ze streaminguCzytaj też:

Masz Apple TV+? Te seriale są obecnie największymi hitami platformy