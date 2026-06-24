To wszystko obejrzymy na jednej platformie w wakacje! Te perełki są już dostępne – lista

Lato w SkyShowtime zapowiada się wyjątkowo emocjonująco. W nadchodzących tygodniach na platformie pojawią się zarówno wyczekiwane powroty popularnych seriali, jak i zupełnie nowe produkcje, które mogą stać się jednymi z najgłośniejszych premier sezonu. Miłośnicy mocnych historii, widowiskowej rozrywki i filmowych emocji znajdą tu coś dla siebie. Sprawdź, jakie tytuły warto wpisać na wakacyjną listę do obejrzenia. Uwaga – niektóre z tytułów, znajdujących się na dole listy, są już dostępne na SkyShowtime, więc możecie je odpalić choćby dziś!

Pełna lista premier wakacyjnych na SkyShowtime. Nie przegapcie tych tytułów!

„Allegiance”



Po pełnym zwrotów akcji finale drugiego sezonu kariera Sabriny staje pod znakiem zapytania. Choć oddała odznakę, to po telefonie Boltona zostaje wciągnięta w dynamiczną sprawę dotyczącą bezpieczeństwa granic. Sprowadza ją to ponownie w szeregi CFPC (Kanadyjskiego Federalnego Korpusu Policji), gdzie musi zmierzyć się z konsekwencjami swoich samowolnych działań. Sabrina przechodzi drogę od samotniczki działającej na własnych zasadach, do pełnoprawnej członkini zespołu, która potrafi zaufać innym. W tym samym czasie Oliver Campbell nadal działa w ukryciu. Szantażuje Gabby, by obserwowała Vince’a oraz Sabrinę w celu zdobycia pogrążających dowodów. Vince odnajduje się w nowej roli dowódcy, jednak grupa niesubordynowanych funkcjonariuszy wystawia jego cierpliwość i opanowanie na ciężką próbę. Gdy nie ma wyjścia i musi stanowczo zareagować, naraża się na niebezpieczeństwo. Sabrina próbuje polegać na swoim wyjątkowym instynkcie, jednocześnie mierząc się z przypadkiem kradzieży tożsamości, działalnością seryjnego mordercy i brutalnym atakiem, który dotyka ją osobiście.

Dostępny również: „Allegiance”, sezony pierwszy i drugi

Data premiery wszystkich odcinków: 16 lipca



„Star Trek: Nieznane nowe światy”



Śmiało krocząc tam, gdzie nie dotarł jeszcze żaden człowiek, załoga U.S.S. Enterprise, dowodzona przez kapitana Christophera Pike’a, wyrusza w pełne emocji i niebezpieczeństw przygody wśród gwiazd. Podczas podróży ku nieznanym światom bohaterowie zmierzą się zarówno z własnymi demonami, jak i z zagrożeniami z zewnątrz. Spotkają nowe, barwne postacie, ponownie skrzyżują ścieżki ze starymi znajomymi, staną również oko w oko z przerażającymi, obcymi istotami. Jednak mimo wszystkich przeciwności będą starać się nie tracić wiary w lepszą, pełną nadziei przyszłość. W czwartym sezonie występują m.in.: Anson Mount, Rebecca Romijn, Ethan Peck, Jess Bush, Christina Chong, Celia Rose Gooding, Melissa Navia, Babs Olusanmokun i Martin Quinn, a gościnnie pojawią się Carol Kane i Paul Wesley.

Dostępne również: „Star Trek: Nieznane nowe światy” sezony 1 – 3.

Data premiery: 24 lipca – tego dnia w SkyShowtime dostępny będzie pierwszy odcinek. Kolejne będą pojawiały się co tydzień.



„Surviving Earth”



Serial ukazuje niezwykłą siłę życia na Ziemi i zabiera widzów w fascynującą podróż do odległych, egzotycznych zakątków, które niegdyś istniały na naszej planecie. Dzięki najwyższej jakości realizacji, twórcy odtwarzają zapierające dech w piersiach krajobrazy oraz niezwykłe i często osobliwe stworzenia z czasów prehistorycznych. W tej historii ewolucji pokazane zostały gigantyczne morskie skorpiony sprzed 450 milionów lat, a także mamuty i tygrysy szablozębne żyjące 450 tysięcy lat temu. Niczym w najlepszych dokumentach przyrodniczych w serialu będzie można zobaczyć poruszające opowieści o przetrwaniu, imponujące scenerie, które stopniowo pokazują szerszą historię i sposób ukształtowania ziemskiego życia, jakie znamy dziś.

Data premiery wszystkich odcinków: 2 sierpnia



„Lioness”



W kolejnym sezonie tajne siatki operacyjne, agenci obcych wywiadów i osobiste zdrady splatają się ze sobą. Joe (Zoe Saldaña) próbuje łączyć obowiązki zawodowe z życiem prywatnym, ale niezidentyfikowane zagrożenia, które coraz bardziej ją osaczają, skutecznie jej to utrudniają. Niepokojące schematy zaczynają pojawiać się tam, gdzie nie powinny, nazwiska i ludzie znikają, a utarte do tej pory ścieżki nagle ulegają zmianom. Prowadzona przez Kaitlyn (Nicole Kidman) i Westfielda (Michael Kelly) Joe podejmuje walkę z wrogami działającymi w ukryciu. Zmuszona jest zmierzyć się z wojną, która przenika każdy aspekt jej życia.

Dostępne również: „Lioness” sezon 1 i 2.

Data premiery: 3 sierpnia – tego dnia w SkyShowtime będzie dostępny pierwszy odcinek. Kolejne będą pojawiały się co tydzień.



„The Tribute”



Serial opowiada historię Adolfa Novaka (Eusebio Poncela), seniora jednej z najpotężniejszych rodzin w kraju. Zaprasza on bliskich i przyjaciół na świętowanie swoich 80. urodzin. Toasty i uśmiechy kryją trzymane w tajemnicy sekrety, zdrady, ślepą lojalność, a także silne pragnienie zemsty. Wieczór prowadzi do dramatycznego finału, gdy na jaw wychodzi prawda znacznie bardziej zaskakująca niż ktokolwiek mógł przypuszczać. W serialu występują: Manu Ríos, Ángela Molina, Georgina Amorós oraz Elsa Pataky.

Dostępny również: „Odcienie prawdy”





Data premiery wszystkich odcinków: 27 sierpnia



„Morfeusz”



Po zabójstwie brata Piotr Leyer, prawnik i przykładny ojciec, zostaje wciągnięty w świat rodzinnego gangu, od którego dotąd się odcinał. Gdy na jego drodze pojawia się działający pod przykrywką policjant, spirala przemocy i zła zaczyna się nakręcać.

Odcinek finałowy: 7 lipca



„Ranczo Duttonów”



Rip i Beth Duttonowie wraz z młodym Carterem zaczynają od nowa w południowym Teksasie. Marzenie o życiu z dala od Yellowstone szybko zderza się z brutalną rzeczywistością i potężnym ranczem gotowym bronić swojego imperium za wszelką cenę.

Odcinek finałowy: 10 lipca



„Agencja”



Gdy tajny agent CIA wraca na London Station, przekonuje się, że stara miłość nie rdzewieje. Niestety, kochankowie zostają uwikłani w niebezpieczną grę międzynarodowych intryg i szpiegostwa.

Odcinek finałowy: 10 sierpnia



„Pięć koszmarnych nocy 2”



Rok po koszmarze, który rozegrał się w pizzerii Freddy Fazbear’s, 11-letnia Abby, siostra byłego ochroniarza Mike’a, wymyka się z domu w poszukiwaniu swoich animatronicznych przyjaciół: Freddy’ego, Bonnie, Chiki i Foxy’ego. Daje to początek lawinie przerażających wydarzeń, które ujawnią mroczne sekrety prawdziwego pochodzenia Freddy’ego i sprowadzą dawno zapomniany koszmar.

Data premiery: 5 lipca



„Historia dźwięku”



Lionel to utalentowany piosenkarz z Kentucky, wychowany na piosenkach, które jego ojciec śpiewał na domowym ganku. Gdy dzięki stypendium chłopak rozpoczyna naukę w Boston Music Conservatory, gdzie nawiązuje więź z Davidem, który podziela jego miłość do folkowych ballad. Spędzają razem zimę, przeczesują lasy i wyspy stanu Maine, co owocuje nagraniem pieśni mających korzenie w doświadczeniach rodowitych mieszkańców tej ziemi. Muzyka, którą udało im się stworzyć, będzie miała wpływ na całe przyszłe życie Lionela.

Data premiery: 12 lipca



„Jestem nim”



Jordan Peele przedstawia mroczną historię o obsesyjnej pogoni za doskonałością. Gdy po ataku niezrównoważonego fana kariera rozgrywającego Camerona Cade’a wisi na włosku, jego idol Isaiah White oferuje mu indywidualny trening. Gdy charyzmatyczny dotąd Isaiah odsłania swoją mroczną stronę, Cam wplątuje się w sprawy, których konsekwencje mogą być bardzo poważne.

Data premiery: 19 lipca



„Song Sung Blue”



Film oparty na niesamowitej prawdziwej historii – Mike (Hugh Jackman) i Claire (Kate Hudson) to dwoje pechowych, rozwiedzionych muzyków, którzy udowadniają, że nigdy nie jest za późno na znalezienie miłości i podążanie za marzeniami. Zakładają zespół grający covery Neila Diamonda o nazwie ‘Lightning and Thunder’. Zaczynają w przydomowym garażu, a kończą jako sensacja w rodzinnym mieście. Kiedy dochodzi do tragedii, ich wzajemna miłość i pasja do muzyki dają im siłę, by pokonywać trudności, na nowo odkrywać nadzieję i inspirować wszystkich wokół.

Data premiery: 26 lipca



„Jedna mila: Rozdział pierwszy”



Ryan Phillippe wciela się w rolę byłego żołnierza sił specjalnych, który podczas wspólnej podróży po uczelnianych kampusach próbuje odbudować relację ze swoją nastoletnią córką. Nieoczekiwany objazd stawia ich na drodze tajemniczej społeczności żyjącej poza systemem. Gdy dziewczyna zostaje porwana, a podróż zamienia się w pełną adrenaliny walkę o przetrwanie, bohater zmuszony jest wykorzystać wszystkie swoje umiejętności zdobyte podczas służby. Samotny i osaczony przez grupę przeciwników rozpoczyna walkę z czasem, aby odnaleźć córkę i bezpiecznie sprowadzić ją do domu.

Dostępny również: „Jedna mila: Rozdział drugi”

Data premiery: 1 sierpnia



„Przedszkole”



Dwóch ojców (Josh Duhamel i Michael Socha) walczy o ostatnie wolne miejsce dla dziecka w prestiżowym przedszkolu. To, co początkowo wydaje się zwykłą rekrutacją, szybko przeradza się w coraz bardziej zaciekłą rywalizację, pełną humoru, absurdalnych prób prześcignięcia przeciwnika oraz nieoczekiwanych konsekwencji. W miarę jak ich intrygi wymykają się spod kontroli, a w całą sytuację zostają wciągnięte także ich rodziny, obaj mężczyźni zaczynają odkrywać, jak daleko są w stanie posunąć się dla dobra swoich dzieci i co w istocie oznacza bycie rodzicem.

Data premiery: 1 sierpnia



„My Mother’s Wedding”



W tej wzruszającej i pełnej humoru historii trzy siostry (Scarlett Johansson, Sienna Miller, Emily Beecham) wracają do rodzinnego domu z okazji trzeciego ślubu ich dwukrotnie owdowiałej matki (Kristin Scott Thomas). W trakcie weekendu rodzina zbiera się, by świętować nowe małżeństwo. Jednak zarówno matka, jak i córki zostają zmuszone do powrotu do przeszłości i zmierzenia się z nadchodzącą przyszłością, czemu towarzyszy barwna grupa nieoczekiwanych gości weselnych.

Data premiery: 8 sierpnia



„Szympans”



Powrót Lucy na tropikalną wyspę zmienia się w śmiertelnie niebezpieczną walkę, kiedy należący do jej rodziny udomowiony szympans wpada w dziki szał. Nieobecność ojca i brak szans na pomoc sprawia, że raj staje się więzieniem, a Lucy i jej przyjaciele walczą o przetrwanie w starciu z drapieżnikiem, któremu kiedyś ufali.

Data premiery: 11 sierpnia



„Americana”



W tym pełnym akcji współczesnym westernie różnorodne i wyraziste postacie ścierają się w walce o zdobycie rzadkiego artefaktu rdzennych Amerykanów. Kiedy cenny przedmiot trafia na czarny rynek, nieśmiała kelnerka o wielkich marzeniach (Sydney Sweeney) łączy siły z nieszczęśliwie zakochanym weteranem wojskowym (Paul Walter Hauser). Aby zdobyć skarb, naraża się na niebezpieczeństwo ze strony bezwzględnego przestępcy (Eric Dane), który działa na zlecenie handlarza antykami z Dzikiego Zachodu (Simon Rex). Do walki dołączają kolejne osoby, w tym przywódca rdzennych mieszkańców (Zahn McClarnon) oraz zdesperowana kobieta uciekająca przed tajemniczą przeszłością (Halsey). Sytuacja wymyka się spod kontroli, co prowadzi do eskalacji przemocy i krwawych starć.

Data premiery: 15 sierpnia



„Anemon”



Po niemal dekadzie od zakończenia kariery laureat Oscara Daniel Day-Lewis powraca na wielki ekran. Tym razem jest również współautorem scenariusza, który napisał razem ze swoim synem Romanem Day-Lewisem. Produkcja porusza temat złożonych i głębokich relacji łączących braci, ojców i synów, a także ukazuje ich emocjonalną więź oraz napięcia.

Data premiery: 19 sierpnia



„Szpiedzy”



Agentka wywiadu Kathryn Woodhouse jest podejrzewana o zdradę kraju. Wkrótce jej mąż – również legendarny agent – staje przed ostatecznym wyborem: lojalność wobec małżeństwa czy ojczyzny.

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„Mission: Impossible – The Final Reckoning”



Nasze życie jest sumą naszych wyborów. Tom Cruise powraca do jednej ze swoich popisowych ról, roli tajnego agenta Ethana Hunta.

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„PONIES”



Lata 70. XX wieku. Dwie sekretarki amerykańskiej ambasady w Moskwie zostają agentkami CIA, po tym, gdy ich mężowie giną w tajemniczych okolicznościach.

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„The Copenhagen Test”



Analityk odkrywa, że jego mózg został zhakowany, co umożliwia dostęp do jego zmysłów. Uwięziony między agencją a hakerami, musi udawać normalność, by ujawnić sprawców.

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„Dzień Szakala”



Szakal, niezrównany i nieuchwytny płatny morderca, spotyka nareszcie godnego siebie przeciwnika w osobie nieustępliwego oficera brytyjskiego wywiadu, która rusza za nim w pościg po całej Europie.

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„The Iris Affair”



Iris Nixon, geniuszka prowadząca koczowniczy tryb życia, kradnie ściśle tajny kod należący do czarującego filantropa, Camerona McIntyre'a i znika bez śladu.

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