Legendarny kryminał z Markiem Kondratem wraca dziś na ekrany. Pokazał brutalną prawdę o Polsce lat 90.

Dla wielu widzów był symbolem telewizji lat 90. i jednym z pierwszych polskich seriali, które bez upiększeń pokazywały brutalną rzeczywistość rodzącego się kapitalizmu.

„Ekstradycja” zmieniła polskie seriale kryminalne

„Ekstradycja” do dziś pozostaje produkcją kultową, a teraz widzowie ponownie mogą śledzić losy komisarza Olgierda Halskiego. Na antenie Kino Polska debiutuje trzeci sezon legendarnego serialu.

Emitowana w latach 1995-1999 produkcja TVP doczekała się trzech sezonów i łącznie 25 odcinków. Dla wielu widzów była czymś więcej niż zwykłym serialem sensacyjnym.

Twórcy pokazali świat polskiej transformacji ustrojowej, w którym mafijne porachunki, korupcja, rosyjskie wpływy i policyjne śledztwa stały się codziennością. Realistyczne podejście do tematu sprawiło, że „Ekstradycja” wyróżniała się na tle innych produkcji tamtych lat.

Marek Kondrat stworzył postać kultową

Największą gwiazdą serialu był Marek Kondrat, który wcielił się w komisarza Olgierda Halskiego. Twardy, nieustępliwy policjant szybko zdobył sympatię widzów i stał się jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci w historii polskiej telewizji.

Przez lata ogromne zainteresowanie budziła również relacja Halskiego z Beatą, graną przez Renatę Dancewicz. Wokół ekranowego romansu aktorów narosło wiele plotek, które przez długi czas żyły własnym życiem w mediach.

Trzeci sezon rozpoczyna się od kolejnych problemów Halskiego

W pierwszym odcinku trzeciej serii Olgierd Halski po raz kolejny wychodzi cało z zamachu na swoje życie. Szybko okazuje się jednak, że to dopiero początek jego kłopotów. Za zniszczenie dowodów policjant zostaje zwolniony ze służby. Równocześnie rozpada się jego związek z Beatą, która nie potrafi już odnaleźć się u boku funkcjonariusza nieustannie narażającego życie.

Pomocną dłoń do Halskiego wyciąga Stefan Sawka, grany przez Witolda Dębickiego. Dzięki jego wsparciu były policjant otrzymuje pracę w Biurze Ochrony Rządu. Nowe stanowisko szybko prowadzi go do kolejnej zagadki. Halski trafia na ślad tajemniczej afery, której rozwiązanie stanie się osią fabuły trzeciego sezonu.

Pierwszy odcinek trzeciego sezonu „Ekstradycji” zostanie wyemitowany 24 czerwca o godz. 20:00 na antenie Kino Polska.

Dlaczego „Ekstradycja” wciąż zachwyca?

Siła serialu tkwi nie tylko w sensacyjnej fabule. „Ekstradycja” była również ważnym komentarzem do rzeczywistości Polski lat 90. Pokazywała kraj pogrążony w chaosie przemian, narodziny nowego biznesu oraz świat, w którym granica między prawem a bezprawiem często była niezwykle cienka.

To właśnie dlatego, mimo upływu lat, produkcja nadal uchodzi za jeden z najlepiej wspominanych polskich seriali kryminalnych i regularnie trafia do rankingów najważniejszych rodzimych produkcji telewizyjnych.

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