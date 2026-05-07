Najlepszy serial, jaki w życiu widziałem. Powala widzów na łopatki

Ten serial liczy już kilkanaście lat, jednak nie powinno to nikogo zrażać. Trzyma poziom od pierwszego do ostatniego odcinka i wciąż rozkochuje w sobie nowych widzów. Wystarczy zerknąć na te komentarze:

„Kto wie, czy to nie najlepszy serial, jaki w życiu widziałem”; „ Serial najbliższy ludzkiej istocie. Duch Szekspira wtłoczony w dziki zachód”; „To jest mój serial! Nigdy fanem dzikiego zachodu nie byłem, ale gdy zabiera się za to HBO wychodzi mega klimatycznie z super zbudowanymi postaciami”; „Wyborny”; „Oglądam trzeci raz”; „Tak wiarygodnie nakreślonej rzeczywistości nie widziałem od The Wire. Mistrzostwo”; „Brud, smród, niesamowity klimat i prawdziwa menażeria”.

Od polskich widzów ma ocenę 7,9/10, od krytyków 8,5/10. Oto o czym jest serial „Deadwood” – produkcja, jakich teraz można szukać ze świeczką wśród nowości.

Serial z oceną 8,5/10, który widzowie pokochali na zabój. Teraz na HBO Max

Rok 1876.

Słynne indiańskie tereny Black Hills,

Dwa tygodnie po bitwie nad Little Bighorn.

Bądź świadkiem narodzin amerykańskiego granicznego miasteczka.

I zobacz bezwzględną walkę o władzę rozgrywającą się pomiędzy jego pionierami.

W czasach plądrowania i chciwości Amerykę dotyka największa gorączka złota w historii. Zachłanne hordy niespokojnych odludków i wyjętych spod prawa złoczyńców osiedlają się w miejscu, gdzie wszystko i wszyscy mają swoją cenę. Osadników, od byłego stróża prawa, po cwanego właściciela saloonu, Dzikiego Billa Hickoka i Calamity Jane łączy wspólny, nieustający niepokój ducha i instynkt przeżycia wszelkimi możliwymi sposobami. Witaj w Deadwood... Nie ma gorszego miejsca na zbicie fortuny.

W serialu zagrali: Timothy Olyphant, Ian McShane, Molly Parker, Jim Beaver, Brad Dourif, John Hawkes, Paula Malcomson, Leon Rippy i William Sanderson.

Wszystkie trzy sezony serialu „Deadwood” dostępne są teraz w Polsce na platformach HBO Max i SkyShowtime.

