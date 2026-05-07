Wszyscy Polacy ja kochają, kiedyś wyglądała jak modelka. Poznajecie?

Zanim została ikoną polskiego kina i symbolem elegancji, była po prostu młodą dziewczyną z arystokratycznej rodziny, która dopiero wchodziła do świata filmu. Dziś trudno wyobrazić sobie historię rodzimej kinematografii bez Beaty Tyszkiewicz. Wielu jej fanom równie trudno będzie rozpoznać ikonę na zdjęciach z dawnych lat.

Beata Tyszkiewicz — ikona polskiego kina, która usunęła się w cień

Beata Tyszkiewicz przez dekady należała do grona najbardziej rozpoznawalnych i cenionych aktorek w Polsce. Widzowie pokochali ją nie tylko za talent, ale również za klasę i charakterystyczną urodę, dzięki którym zyskała status prawdziwej damy ekranu.

Aktorka współpracowała z najwybitniejszymi reżyserami. Występowała w filmach Andrzeja Wajdy, Andrzeja Żuławskiego czy Krzysztofa Zanussiego. Na swoim koncie ma ponad 100 ról filmowych, a karierę rozpoczęła jeszcze w czasach szkolnych. Beata Tyszkiewicz przyszła na świat 14 sierpnia 1938 roku w Wilanowie w rodzinie hrabiowskiej. Jej debiut przypadł na 1956 rok. Wtedy wcieliła się w rolę Klary w „Zemście” Bohdana Korzeniewskiego i Antoniego Bohdziewicza.

W trakcie swojej kariery aktorka stworzyła wiele niezapomnianych kreacji. Widzowie doskonale pamiętają ją jako Izabelę Łęcką w „Lalce” Andrzeja Wajdy. To właśnie podczas pracy nad tym filmem poznała swojego przyszłego męża. Ogromną popularność przyniosła jej także rola doktor Berny w kultowej „Seksmisji” Juliusza Machulskiego z 1983 roku. Aktorka pojawiła się również w takich produkcjach jak „Wszystko na sprzedaż” Andrzeja Wajdy czy „Ferdydurke” Jerzego Skolimowskiego.

Pod koniec kariery Beata Tyszkiewicz dała się poznać młodszym widzom jako jurorka programów „Taniec z gwiazdami” oraz „Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami”. W tej roli występowała w latach 2005–2010 oraz 2014–2017.

Tak wyglądała młoda Beata Tyszkiewicz

W wieku 81 lat aktorka zdecydowała się zrezygnować z aktywności medialnej. Powodem były problemy zdrowotne. Od tamtej pory praktycznie nie pojawia się nigdzie publicznie, jednak dla wielu fanów wciąż pozostaje jedną z największych legend polskiego kina.

Młoda Beata Tyszkiewicz zachwycała subtelną urodą, delikatnymi rysami twarzy i charakterystycznym spojrzeniem, które szybko przyciągnęło uwagę filmowców. Z biegiem czasu jej styl i wizerunek wyraźnie ewoluowały. Aktorka stała się symbolem elegancji i szyku, a widzowie zaczęli określać ją mianem pierwszej damy polskiego kina.

Dla wielu największym zaskoczeniem mogą być zdjęcia z początków kariery. Trudno uwierzyć, że młoda dziewczyna z dawnych fotografii i późniejsza ekranowa arystokratka to ta sama osoba.

