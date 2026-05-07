Dziś lawina premier od Netflix! Wpadła skandynawska perełka i brytyjski miniserial

Na Netflix mamy dziś spory wybór serialowych nowości. Pojawił się nowy, sześcioodcinkowy brytyjski kryminał, inspirowany prawdziwymi wydarzeniami z lat 90. Debiutuje też kontynuacja skandynawskiego thrillera, który w 2021 roku oczarował publikę na całym świecie (Polacy dali mu notę 7,2/10). W tej części duet detektywów, oparty na bohaterach powieści Sørena Sveistrupa rozwiązują kolejną sprawę brutalnych morderstw. Co jeszcze warto dzisiaj włączyć na Netflix? Sprawdźcie pełną rozpiskę premier.

„Łączy nas krew”



Lhan, Wietnamka o rzadkiej grupie krwi, jest ścigana przez Prueka, bezlitosnego łowcę nagród, który bezlitośnie zamordował jej rodziców. Ratuje ją Poh, przywódca organizacji zabójców znanej jako Dom 89, i zapewnia jej schronienie w Tajlandii. Wychowana jak jedna z nich, Lhan dorasta u boku Prana, biologicznego syna Poha, oraz M, sieroty, którą Poh przyjął pod swój dach. Pran ma za zadanie chronić Lhan za wszelką cenę, a z czasem ich więź przeradza się w intymny związek. Jednak ich świat zawala się, gdy Pruek ponownie namierza Lhan, zdeterminowany, by zdobyć jej krew. Tymczasem Lhan odkrywa nieoczekiwaną prawdę o tym, dlaczego została przyjęta do Domu 89. Ponieważ ze względu na krew znów znajduje się na celowniku, kieruje pielęgnowaną latami zemstę przeciwko zabójcy swoich rodziców: postanawia walczyć u boku osoby, którą kocha, aby odzyskać wolność i już nigdy więcej nie uciekać.



„Legendy”



We wczesnych latach 90. XX wieku brytyjski urząd celno-skarbowy przegrywał walkę z przemytem narkotyków przez granice kraju. Problem postanowiono rozwiązać w nieszablonowy sposób. Niewielki zespół pracowników celnych otrzymał misję zinfiltrowania najgroźniejszych gangów narkotykowych w Wielkiej Brytanii.



„Kasztanowy ludzik: Zabawa w chowanego”



41-letnia kobieta zostaje uznana za zaginioną, a gdy policja analizuje jej cyfrowe ślady, wychodzi na jaw, że od miesięcy była prześladowana. Niezidentyfikowany sprawca prowadził z nią makabryczną grę w kotka i myszkę — obserwował, wysyłał zdjęcia i nagrania, a także pozornie niewinną wyliczankę w stylu dziecięcej rymowanki. Kiedy kobieta zostaje odnaleziona martwa, okazuje się, że sprawa może mieć związek z podobnym niewyjaśnionym zabójstwem 17-letniej licealistki sprzed dwóch lat. Co łączy obie ofiary? I kiedy sprawca znów rozpocznie swoją „zabawę” w chowanego?



„Mundial 1994: Powrót Brazylii do chwały”



Dokument o drodze reprezentacji Brazylii na Mistrzostwa Świata w 1994 r., zawierający wywiady i niepublikowane wcześniej nagrania zarejestrowane przez samych piłkarzy.

