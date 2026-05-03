60 lat i dalej lecą. Najdłużej emitowane seriale w historii telewizji

Telewizja uzależniła miliony i stworzyła produkcje, które trwają dłużej niż niejedno małżeństwo.

Najdłużej emitowane seriale. Rekordzista doczekał się 63 sezonów!

Od czasu, gdy Philo T. Farnsworth zaprezentował pierwszy w pełni elektroniczny system telewizyjny w 1927 roku, nikt nie marzył nawet o tym, że niektóre seriale będą się ciągnąć przez ponad pół wieku. Tak się jednak stało.

Na samym szczycie listy znajduje się pewna produkcja medyczna, a dokładniej szpitalna. która doczekała się już 63 sezonów. Emitowany od 1963 roku serial nie tylko stał się fenomenem popkultury, ale też trafił do Księgi Rekordów Guinnessa jako najdłużej produkowana amerykańska opera mydlana.

Tuż za nim plasuje się telenowela z 61 sezonami. Serial zadebiutował w 1965 roku i mimo zmian emisji, a także przeprowadzki na platformy streamingowe, wciąż jest emitowany. W gronie rekordzistów nie zabrakło oczywiście produkcji doskonale znanych w Polsce jak chociażby „Simpsonowie”, czy „Moda na sukces".

Próba zgłębienia najdłużej emitowanego serialu fabularnego w historii telewizji oznaczałaby pogrążanie się w spirali oper mydlanych, ale magazyn Entertainment Weekly z radością podjął się tego zadania i wybrał top produkcji, które miały więcej sezonów niż jakikolwiek inny. Warto dodać, że na ostatnich miejscach znalazły się m.in.: „Power Rangers" (30 sezonów), serial „Love Life” (29 sezonów), „The Edge of Night” (28 sezonów) oraz „South Park" (28 sezonów). Mimo że obecnie ten ostatni znajduje się na szarym końcu listy, można śmiało powiedzieć, że ma szansę przetrwać niektóre inne tytuły, choćby z tej racji, że wciąż jest emitowany. Oto czołówka najdłużej emitowanych produkcji fabularnych, które uparcie odmawiają zejścia z anteny.

12 najdłużej emitowanych seriali fabularnych w historii telewizji

1. „Szpital miejski” (63 sezony)



Na szczycie listy znajduje się „Szpital miejski”, który doczekał się już 63 sezonów. Emitowany od 1963 roku serial nie tylko stał się fenomenem popkultury, ale też trafił do Księgi Rekordów Guinnessa jako najdłużej produkowana amerykańska opera mydlana. Historia mieszkańców Port Charles wciąga kolejne pokolenia, a kultowy duet Luke i Laura tylko podkręcił jego popularność.



2. „Dni naszego życia” (61 sezonów)



Emisja tego serialu stacji NBC rozpoczęła się 8 listopada 1965 roku, koncentrując się głównie na rodzinach Brady i Horton z fikcyjnego miasta Salem w stanie Illinois, a jednocześnie umieszczając szpital jako jedno z głównych miejsc akcji. Producenci robili wszystko, co w ich mocy, aby utrzymać wysoką oglądalność, dodając nawet wątki nadprzyrodzone w latach 90.

Chociaż serial „Dni naszego życia” zniknął z ramówki NBC 9 września 2022 r., to już trzy dni później zadebiutował na siostrzanym serwisie streamingowym tej stacji, Peacock, gdzie jest emitowany nieprzerwanie od tamtej pory.



3. „Guiding Light” (57 sezonów)



Gdybyśmy w tych obliczeniach uwzględnili lata istnienia programu radiowego, „Guiding Light” znalazłoby się na szczycie listy. Program rozpoczął się w 1937 roku (kiedy telewizja jeszcze praktycznie nie istniała), przeniósł się do telewizji w 1952 roku i był emitowany do 2009 roku, co daje łącznie 72 lata na antenie.

Niezależnie od medium, serial zawsze opowiadał o rodzinach, z których większość stanowili mieszkańcy fikcyjnego miasteczka Springfield w Illinois. Emisja zakończyła się 18 września 2009 roku, kładąc kres najdłużej emitowanemu serialowi w historii CBS.



4. „Ulica Sezamkowa” (56 sezonów)



Dzięki Children's Television Workshop całe pokolenia dzieci zdobywały wiedzę od mieszkańców Ulicy Sezamkowej, w tym od całej rzeszy Muppetów Jima Hensona.

Bert i Ernie, Wielki Ptak, Ciasteczkowy Potwór, Grover, Elmo, Abby Kadabby, a nawet Pan Snuffleupagus… wszyscy oni uczą dzieci cennych lekcji na temat liter i cyfr, słownictwa, kształtów i podstawowych umiejętności rozumowania, wykorzystując animacje, gości specjalnych i nie tylko.

Po zakończeniu umowy z HBO Max nowe odcinki serialu będą emitowane najpierw na Netflixie, ale serial nadal będzie dostępny na kanale PBS.



5. „As the World Turns” (54 sezony)



Pierwotnie serial „As the World Turns” był serialem siostrzanym Guiding Light . Premiera odbyła się 2 kwietnia 1956 roku jako 30-minutowy program, a w 1975 roku rozszerzono go do formatu godzinnego. Akcja serialu rozgrywa się w fikcyjnym miasteczku Oakdale w stanie Illinois i koncentruje się na rodzinie Hughesów, a z czasem grono jego bohaterów stopniowo się powiększa.

W 1963 roku transmisja na żywo programu „As the World Turns” została przerwana w połowie odcinka z powodu zamachu na prezydenta Johna F. Kennedy'ego, co uczyniło go ostatnim programem emitowanym przez stację przez kolejne cztery dni. Serial zakończył się 17 września 2020 roku, kiedy dr Bob Hughes spakował swoje rzeczy z biura i przeszedł na emeryturę.



6. „Żar Młodości” (53 sezony)



Serial „Żar młodości”, którego akcja rozgrywała się wokół rodziny robotniczej (Fosterów) i bogatej rodziny (Brooksów), zadebiutował na antenie CBS 26 marca 1973 roku. Stacja podjęła próbę konkurowania z operami mydlanymi ABC, które skupiały się bardziej na młodzieży. Tytuł może wydawać się nieco naciągany, ale okazał się sukcesem: w 1975 roku serial zdobył już swoją pierwszą nagrodę Daytime Emmy w kategorii „Wybitny serial dramatyczny”.

Spektakl wyróżnia się także wyjątkową piosenką przewodnią – „Nadia's Theme” autorstwa Barry'ego De Vorzona i Perry'ego Botkina Jr. – która znalazła się w pierwszej dziesiątce przebojów na liście Billboard Hot 100.



7. „Saturday Night Live” (51 sezonów)



Stworzony przez Lorne'a Michaelsa jako program rozrywkowy z myślą o komedii i muzyce młodego pokolenia, Saturday Night Live zadebiutował w 1975 roku z prowadzącym George'em Carlinem. Od tego czasu program prowadziły ponad 650 osób, a w ciągu 51 sezonów w obsadzie znalazło się ponad 160 różnych członków.

Krytycy telewizyjni i nieprofesjonalni sceptycy na przestrzeni lat wielokrotnie próbowali nazwać serial „Saturday Night Dead”, ale w chwili pisania tego tekstu zarówno serial, jak i jego twórca wciąż cieszą się powodzeniem.



8. „Tylko jedno życie” (44 sezony)



Widząc sukces serialu „Another World” w NBC, konkurencyjna stacja ABC skontaktowała się z twórczynią Agnes Nixon i zatrudniła ją do stworzenia serialu dla swojej stacji. Efektem końcowym był serial "One Life to Live" (pierwotnie zapowiadany pod tytułem " Between Heaven and Hell "), którego premiera odbyła się 15 lipca 1968 roku.

Akcja serialu, którego akcja rozgrywa się w fikcyjnej dzielnicy Filadelfii, Llanview, miała jedną z najbardziej oryginalnych obsad swoich czasów, w tym pierwszych stałych czarnoskórych bohaterów (Grayów) w amerykańskiej operze mydlanej. Serial „Tylko jedno życie” był emitowany na kanale ABC do 2012 roku, choć w 2013 roku doczekał się krótkiej reedycji w Online Network.



9. „Wszystkie moje dzieci” (42 sezony)



Kolejny serial Agnes Nixon dla ABC, All My Children, miał premierę 5 stycznia 1970 roku. Był to pierwszy serial, który zadebiutował w latach 70.

Akcja serialu rozgrywa się w innej fikcyjnej dzielnicy Filadelfii — Pine Valley. Zasłynął on przede wszystkim z tego, że przedstawił światu Ericę Kane, graną przez Susan Lucci, która zdobyła 18 nominacji do nagrody Daytime Emmy w kategorii „wybitna aktorka pierwszoplanowa w serialu dramatycznym”, zanim w końcu zdobyła tę nagrodę za 19. podejściem.

Emisja serialu „All My Children” na kanale ABC zakończyła się w 2011 roku. Podobnie jak w przypadku serialu „One Life to Live”, serial ten został na krótko wznowiony w 2013 roku w serwisie Online Network.



10. „The Bugs Bunny Show” (40 sezonów)



Chociaż program The Bugs Bunny Show jest znany przede wszystkim ze swojej długiej emisji w sobotnie poranki, to w 1960 r. zadebiutował jako program w godzinach największej oglądalności i był emitowany przez dwa sezony, zanim przeniósł się na soboty.

Większość odcinków bazowała na kreskówkach Warner Bros., które ukazały się w kinach, ale animatorzy Chuck Jones i Friz Freleng stworzyli segmenty przerywnikowe z nową treścią. Powstało także 26 nowych kreskówek w czasie największej oglądalności serialu.

Program był emitowany przez ABC i CBS przez cały okres emisji, a 2 września 2000 r. zakończył się na antenie tej pierwszej.



11. „Moda na sukces” (39 sezonów)



Serial powstał jako siostrzana produkcja innej opery mydlanej stacji CBS, Żar młodości , co pozwalało bohaterom na okazjonalne krzyżowanie się ról. „Moda na sukces” pojawiła się na scenie oper mydlanych stosunkowo późno, bo 23 marca 1987 roku, znana była także doskonale w Polsce. Nadal jednak cieszy się powodzeniem po wyemitowaniu ponad 9000 odcinków.

Serial, w którym nadal grają ci sami aktorzy co na początku (John McCook i Katherine Kelly Lang), trzykrotnie z rzędu nagradzany był statuetkę Daytime Emmy w kategorii Wybitny Serial Dramatyczny.



12. „Simpsonowie” (37 sezonów)



To, co zaczęło się jako seria krótkometrażówek w The Tracey Ullman Show, gdy Fox był jeszcze raczkującą stacją, stało się najdłużej emitowanym serialem fabularnym w historii telewizji w godzinach największej oglądalności, animowanym i nie tylko. Zaczęło się od Homera, Marge, Barta, Lisy i Maggie Simpson, ale teraz The Simpsons to cały wszechświat barwnych postaci.

Pomysł na komediowy hit, będący dziełem rysownika Matta Groeninga , zadebiutował 17 grudnia 1989 r. specjalnym odcinkiem świątecznym (choć był to strategiczny zwrot akcji, ponieważ pierwotnie planowany odcinek premierowy nie był na tyle dobry, aby go wyemitować).

Serial przekroczył już granicę 800 odcinków i doczekał się nawet filmu pełnometrażowego, The Simpsons Movie (2007). Kontynuacja ma się ukazać w 2027 roku.

