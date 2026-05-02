Nadrób ten mocny duński serial na Netflix. Wpada kolejny sezon

„Kasztanowy ludzik”, duński thriller psychologiczny, osadzony w konwencji skandynawskiego kryminału noir, miał premierę w 2021 roku i długo nie znikał z czołówki najchętniej oglądanych produkcji na Netfliksie. Do tej pory pozostaje jednym z najwyżej ocenianych duńskich tytułów na platformie, a już w najbliższym tygodniu wpadnie jego kontynuacja.

Duński hit Netfliksa. „Kasztanowy ludzik” to pozycja obowiązkowa

Serial jest adaptacją debiutanckiej powieści Sørena Sveistrupa, która została przetłumaczona na 28 języków i opublikowana w 50 krajach. Jego akcja rozgrywa się na spokojnych przedmieściach Kopenhagi, gdzie pewnego wietrznego październikowego poranka policja dokonuje przerażającego odkrycia: na placu zabaw znalezione zostaje pozbawione jednej dłoni ciało brutalnie zamordowanej młodej kobiety. Obok zwłok leży niewielki kasztanowy ludzik. Do sprawy przydzieleni zostają ambitna młoda detektyw Naia Thulin (Danica Curcic) oraz jej nowy partner Mark Hess (Mikkel Boe Følsgaard). Śledczy wkrótce odkrywają, że kasztanowy ludzik łączy zabójstwo z inną sprawą: zaginioną rok wcześniej i uznaną za zmarłą córką polityk Rosy Hartung (Iben Dorner).

Duńską produkcję użytkownicy IMDb ocenili na 8,1/10, z kolei na polskim Filmwebie obecnie serial ma notę 7,2/10.

Drugi sezon „Kasztanowego ludzika” nadchodzi. Co wiemy? Kiedy premiera?

„Gdy kobieta znika bez śladu, kopenhaska policja rusza w pościg za stalkerem, który prześladuje ofiary przerażającą wyliczanką. Serial na podstawie powieści »Zabawa w chowanego«” – brzmi opis nowej odsłony serialu, nazwanej „Kasztanowy ludzik: Zabawa w chowanego”.

Premiera kontynuacji serialu na Netflix już 7 maja.

