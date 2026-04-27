Serial TVP uderza w widzów bez litości. Wrócił zza grobu i przeżył szok

Główny bohater serialu, Jan Starostecki, prowadzi życie, które trudno nazwać spełnionym. Ma rodzinę, pracę i codzienność, która zamiast stabilizacji przynosi raczej przytłaczającą monotonię. Jest cichy, zmęczony i wyraźnie zagubiony.

O czym jest nowy serial? „Powrót” do życia, które już go nie chce

Wszystko kończy się nagle w piątkowy wieczór. Jan umiera samotnie w swoim biurze. Znajduje go sprzątaczka, ale na pomoc jest już za późno. Pogrzeb zamyka sprawę. Przynajmniej tak się wydaje.

Bo chwilę później dzieje się coś, co wywraca logikę do góry nogami. Jan budzi się… w trumnie, zakopany pod ziemią. Po dramatycznej walce o wydostanie się na powierzchnię ogarnia go euforia. Biegnie przez miasto, krzyczy: „Ja żyję!” i wierzy, że los dał mu drugą szansę.

Rzeczywistość szybko odbiera mu złudzenia. Powrót do domu nie przynosi wzruszenia ani radości. Jego żona nie tylko nie pogrążyła się w żałobie, ale zdążyła już poukładać sobie życie bez niego. Wyrzuciła jego rzeczy i ruszyła dalej.

To moment, w którym „druga szansa” zaczyna przypominać raczej karę niż dar.

Serial „Powrót”. Czarna komedia o strachu przed zmianą

Zdezorientowany Jan trafia do swojego przyjaciela, lekarza Kostka. Badania nie wykazują niczego niezwykłego – żadnego zawału, żadnej śmierci. W tej sytuacji bohater podejmuje decyzję, która napędza całą historię: nie ujawnia nikomu prawdy i próbuje zacząć wszystko od zera.

„Powrót” balansuje między absurdem a bardzo przyziemnymi emocjami. To czarna komedia, która pod płaszczykiem nieprawdopodobnej historii dotyka czegoś zaskakująco bliskiego – lęku przed zmianą.

Serial stawia niewygodne pytanie: czy naprawdę chcielibyśmy dostać nowe życie, gdyby oznaczało ono konfrontację z tym, kim byliśmy wcześniej?

Historia Jana nie zostawia miejsca na łatwe odpowiedzi. To opowieść o ucieczce od samego siebie, o pokusie wymazania przeszłości i o tym, że nawet najbardziej radykalny „reset” nie gwarantuje ulgi.

Kiedy i gdzie oglądać „Powrót”?

W roli Jana Starosteckiego występuje Bartłomiej Topa, który buduje postać człowieka rozdartego między euforią a rozczarowaniem. Jego ekranową żonę Agatę gra Magdalena Walach. Ważną rolę odgrywa także duet przyjaciół – Kostek i Malwina – w których wcielają się Wojciech Mecwaldowski oraz Maria Dębska.

Za reżyserię odpowiada Adrian Panek, twórca filmów „Daas” i „Wilkołak”. Scenariusz napisał Krzysztof Rak, współautor „Bogów” i „Sztuki kochania”.

Serial „Powrót” można śledzić w każdy piątek o godz. 20:30 na antenie TVP1. Produkcja jest dostępna również online w serwisie TVP VOD dla tych, którzy wolą nadrobić odcinki w dogodnym czasie.

