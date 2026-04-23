Wyczekiwany serial wchodzi do Polski. Fani mogą być zaskoczeni

AMC oficjalnie ogłosiło datę polskiej premiery długo wyczekiwanego serialu „The Vampire Lestat”. Nowa odsłona produkcji, inspirowanej cyklem powieści Anne Rice, zadebiutuje równocześnie z premierą w Stanach Zjednoczonych.

Tego chyba jeszcze nie grali? Nowy bohater serialu to rockandrollowy Wampir

Trzeci sezon, będący kontynuacją cenionego przez krytyków „Wywiadu z wampirem”, skupia się na postaci Lestata – jednego z najbardziej wyrazistych bohaterów całej serii. Tym razem widzowie zobaczą go w zupełnie nowej odsłonie.

Lestat staje się pierwszą na świecie nieśmiertelną gwiazdą rocka i wyrusza w spektakularną trasę koncertową. Na scenie przyciąga tłumy swoją charyzmą, ale poza nią musi mierzyć się z demonami przeszłości. Jego „muzy” nie pozwalają mu zapomnieć o dawnych wyborach.

Rosnąca popularność artysty sprawia, że jego wpływy sięgają zarówno świata ludzi, jak i wampirów. W tle narasta widmo Wielkiej Konwersji, czyli niekontrolowanego wzrostu liczby nieśmiertelnych. Historia opowiadana jest także poprzez oryginalne utwory muzyczne, prowadząc bohatera od szczytu sławy aż po bolesny upadek.

Premiera „The Vampire Lestat” w Polsce. Konkretna data i godzina

Pierwszy odcinek widzowie w Polsce zobaczą już w poniedziałek 8 czerwca o godz. 3:00 w nocy w oryginalnej wersji językowej. Tego samego dnia o 22:00 zaplanowano emisję z polskim dubbingiem. Kolejne epizody będą trafiać na antenę co tydzień, również w poniedziałki o tych samych godzinach.

Na ekranie ponownie pojawią się Sam Reid oraz Jacob Anderson, którzy w poprzednich sezonach stworzyli intensywny, pełen emocji duet. Reid wraca jako charyzmatyczny i nieprzewidywalny Lestat de Lioncourt, a Anderson jako skomplikowany Louis de Pointe du Lac. W obsadzie nie zabraknie również Assada Zamana, Erica Bogosiana, Delainey Hayles i Jennifer Ehle.

Za produkcję odpowiadają uznani twórcy, w tym Mark Johnson oraz showrunner Rolin Jones. W gronie producentów znalazła się także Anne Rice, autorka literackiego pierwowzoru.

AMC udostępniło już oficjalny zwiastun, plakat oraz zdjęcia z produkcji, podkręcając atmosferę wokół premiery. Nowy sezon zapowiada się jako jedna z najbardziej widowiskowych odsłon całej serii – z większym rozmachem, mocniejszym klimatem i historią, która wykracza poza klasyczne ramy opowieści o wampirach.

