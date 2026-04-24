Film, który uznano za proroczy. Widzowie dostawali gęsiej skórki

To jeden z tych filmów, które po latach przestają być tylko rozrywką. „Stan oblężenia” Edwarda Zwicka wraca jak niewygodne przypomnienie, że granica między bezpieczeństwem a wolnością bywa zaskakująco cienka.

„Stan oblężenia” – film, który uznano za proroczy

Thriller z 1998 roku dziś ogląda się jak zapis wydarzeń, które dopiero miały nadejść. Twórcy pokazali świat sparaliżowany strachem przed terroryzmem — Nowy Jork po serii zamachów, wojsko na ulicach, stan wyjątkowy i społeczeństwo gotowe oddać część swoich praw w imię bezpieczeństwa.

Film porusza temat wymiany: wolność za poczucie kontroli. W centrum tej opowieści jest pytanie, które nie straciło na aktualności — jak daleko państwo może się posunąć, by chronić swoich obywateli.

Najpierw ten film wzbudził kontrowersje. Potem wszyscy się obudzili

Przy premierze „Stan oblężenia” spotkał się z mieszanymi opiniami i nie odniósł sukcesu frekwencyjnego. Najwięcej emocji wzbudziły zarzuty o demonizowanie Arabów i muzułmanów. Przeciw filmowi protestowały m.in. organizacje takie jak American-Arab Anti-Discrimination Committee czy CAIR.

Z czasem jednak sposób odbioru produkcji wyraźnie się zmienił. Po wydarzeniach z początku XXI wieku dyskusja przesunęła się w inną stronę. Zamiast pytań o stereotypy pojawiły się refleksje nad tym, jak trafnie film przewidział masowe zatrzymania, działania wojska i normalizację nadzwyczajnych środków bezpieczeństwa.

Dziś bywa analizowany jednocześnie jako ostrzeżenie przed erozją praw obywatelskich i jako obraz klimatu strachu, który sam w sobie potrafi napędzać podobne decyzje.

O czym jest film „Stan oblężenia”?

Punktem wyjścia jest porwanie arabskiego przywódcy religijnego przez Amerykanów. W tym samym czasie w USA narasta fala terrorystycznych ataków. Do akcji wkracza Anthony Hubbard, szef specjalnego oddziału FBI, który współpracuje ze specjalistką od Bliskiego Wschodu, Elise Kraft.

Ich zadaniem jest przewidywanie kolejnych ruchów terrorystów i zapobieganie zamachom. Sytuacja szybko wymyka się spod kontroli — Nowy Jork staje się celem kolejnych krwawych ataków, w tym uderzenia w siedzibę FBI.

W odpowiedzi prezydent wprowadza stan wyjątkowy, a kontrolę nad miastem przejmuje wojsko. Generał Devereaux nie ma wątpliwości, jak działać — na ulicach pojawiają się czołgi, a mężczyźni pochodzenia arabskiego trafiają do improwizowanych obozów. Napięcie rośnie również między służbami. Devereaux zaczyna interesować się działaniami agentów, co prowadzi do konfliktu między podejściem militarnym a operacyjnym.

Film z udziałem Denzela Washingtona, Annette Bening i Bruce’a Willisa nawiązuje do realnych wydarzeń, takich jak zamach na World Trade Center w 1993 roku czy tragedia w Oklahoma City.

