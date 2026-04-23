TVP nie zapomniało o legendzie! Wzruszający gest po latach. „Tęsknimy…”

Choć od jego śmierci minęło już dziewięć lat, dla widzów wciąż pozostaje kimś więcej niż tylko aktorem. „Nasz kochany dziadek Lucek” – piszą o nim w komentarzach.

Wzruszające wspomnienie legendy „M jak miłość”

22 kwietnia, dokładnie w dniu 9. rocznicy śmierci Witolda Pyrkosza, oficjalny profil serialu „M jak miłość” na Instagramie opublikował wyjątkowy materiał. Widzowie mogli zobaczyć archiwalne zdjęcia aktora, który przez lata wcielał się w postać Lucjana Mostowiaka. Symboliczna data publikacji nie była przypadkowa – to właśnie tego dnia produkcja postanowiła oddać hołd jednej z najbardziej rozpoznawalnych twarzy polskiej telewizji.

Do zdjęć dołączono krótki, ale niezwykle emocjonalny wpis: „Dzisiaj mija 9 lat, odkąd zabrakło Witolda Pyrkosza. To postać ikoniczna, nasz kochany Lucjan Mostowiak, tęsknimy…”.

Witold Pyrkosz przez lata był jednym z filarów „M jak miłość”. Jako Lucjan Mostowiak budował obraz ciepłej, wielopokoleniowej rodziny, do której widzowie chętnie wracali. Dla wielu stał się kimś więcej niż bohaterem serialu – niemal członkiem rodziny, obecnym w ich domach przez lata.

Fani nie zapomnieli Witolda Pyrkosza. „Brakuje go…”

Reakcja widzów była natychmiastowa. Pod publikacją pojawiły się setki komentarzy, w których internauci dzielili się swoimi wspomnieniami i emocjami. Dla wielu Pyrkosz nie był jedynie serialowym bohaterem – stał się częścią ich codzienności.

„Niezastąpiony”, „Jak cudnie sobie przypominać tę postać z ukochanego serialu”, „Brakuje go... Ale bardzo ciepło się ogląda urywki, gdy babcia Basia pisze do dziadka Lucjana swoje notatki, listy, przemyślenia”, „Wspaniały aktor. Świetny w roli Lucjana i nie tylko”, „Jak ten czas leci”, „Nasz kochany dziadek Lucek. [...] Niedawno akurat oglądałam odcinek, jak umierał”, „Bardzo tęsknimy, minęło tyle lat, a jakby to było wczoraj”, „Ja do dziś mam łzy, jak oglądam wątki z Panem Witoldem”, „9 lat, a pustka na planie i w sercach widzów” – pisali poruszeni fani.

