Netflix kręci film o polskim nauczycielu. Wychował geniuszy

Ryszard Szubartowski od lat udowadnia, że Polska jest kuźnią informatycznych talentów. Jako współzałożyciel Stowarzyszenia Talent i wybitny pedagog opracował unikalny system pracy z młodymi uczniami, oparty na działaniu i osobistym doświadczeniu. W ciągu ponad ćwierć wieku aż 126 jego podopiecznych zostało laureatami krajowych Olimpiad Informatycznych, a niemal 40 reprezentowało Polskę w międzynarodowych olimpiadach i zawodach informatycznych, zdobywając łącznie 60 medali, w tym aż 33 złote.

To on wyniósł ich na szczyt. Netflix kręci film o polskim nauczycielu

Dorobek Szubartowskiego to jednak przede wszystkim ludzie, którzy obecnie kształtują przyszłość technologii w najważniejszych firmach i ośrodkach naukowych świata. To pod jego okiem szlify zdobywali m.in. Jakub Pachocki, Chief Scientist w OpenAI, Szymon Sidor, kluczowy inżynier przy modelach GPT (w tym GPT-4), czy Filip Wolski, mistrz świata w programowaniu zespołowym i ekspert od systemów sztucznej inteligencji. Renoma nauczyciela wykracza poza granice kraju – w czasie niedawnej wizyty w Polsce prezes Netflixa Greg Peters oraz dyrektor programowy Łukasz Kłuskiewicz spotkali się z pierwowzorem przyszłego bohatera filmu, by porozmawiać o potencjale polskich naukowców.

– Spotkanie z profesorem Szubartowskim było dla mnie jednym z tych momentów, kiedy wyraźnie zobaczyłem jak utalentowani młodzi Polacy mogą mieć wpływ na losy świata – podkreślił Łukasz Kłuskiewicz. – Historia profesora i zespołów z nim współpracujących to dowód na to, że w Polsce istnieje niezwykle silna, dojrzała szkoła myślenia technologicznego – dodał.

Za realizację filmu inspirowanego życiem Ryszarda Szubartowskiego będzie odpowiadała firma dFlights z Markiem Kłosowiczem w roli producenta.

– Film będzie nie tylko fascynującą historią. To także ukłon w stronę społeczności polskich naukowców i inżynierów oraz powód do dumy z nich – podsumował Łukasz Kluskiewicz.

