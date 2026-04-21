Wszyscy oglądali ten serial na HBO Max. Ponownie jest w czołówce!

Światowy fenomen i jeden z najchętniej oglądanych w Polsce seriali, stworzony i wyprodukowany przez Johna Griffina, wrócił z kolejnym sezonem. Showrunner serii Jeff Pinkner („Zagubieni”, „Agentka o stu twarzach”, „Fringe”) i jej reżyser Jack Bender („Gra o tron”, „Zagubieni”, „The Institute”), mogą być zadowoleni – produkcja znów stała się hitem w zaledwie kilkanaście godzin.

Serial „Stamtąd” opowiada historię pewnego tajemniczego i koszmarnego miasta z którego nie da się wyjechać. Każdy kto raz przekroczył jego próg, nie jest w stanie się z niego wydostać.

Wrócił jeden z najchętniej oglądanych przez Polaków seriali. Kiedy nowe odcinki „Stamtąd”?

W czwartym sezonie serii mieszkańcy są coraz bliżej odkrycia prawdy o miejscu w którym mieszkają. Szukanie kolejnych odpowiedzi i wskazówek staje się coraz bardziej przerażające. Kim jest mężczyzna ubrany na żółto i czego chce? Czy objawienie Jade’a i Tabithy będzie kluczem do powrotu do domu? Jak długo Boyd będzie w stanie utrzymać miasteczko w ryzach, mimo tego, że jego ciało i umysł nie działają już tak jak dawniej? Jaką rolę w zbliżających się wydarzeniach odegrają Ci, którzy zamieszkali w tym przeklętym miejscu najpóźniej?

Czwarty sezon serialu „Stamtąd” sprawi, że w miasteczku otworzą się drzwi, które według wielu mieszkańców powinny zostać zamknięte na zawsze.

W czwartym sezonie serialu występują: Harold Perrineau, Catalina Sandino Moreno, Hannah Cheramy, Simon Webster, Ricky He, Chloe Van Landschoot, Corteon Moore, Pegah Ghafoori, David Alpay, Elizabeth Saunders, Avery Konrad, Scott McCord, Nathan D. Simmons, Kaelen Ohm, Angela Moore, A.J. Simmons, Julia Doyle, Robert Joy oraz Samantha Brown.

Nowa odsłona „Stamtąd” pojawiła się w serwisie HBO Max w poniedziałek 20 kwietnia. Kolejne premierowe odcinki „Stamtąd” będzie można oglądać na platformie co tydzień.

