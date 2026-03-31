Widzowie kochają ten serial kryminalny. Nowy sezon już na dniach!

Serial „Blue Ridge” to produkcja, inspirowana filmem z 2020 roku o tym samym tytule, opowiadająca o szeryfie Justinie Wise’ie i jego dwóch zastępcach, którzy stają do walki o bezpieczeństwo niewielkiego miasteczka w Appalachach. Każde kolejne śledztwo wystawia na próbę ich lojalność, determinację i kruchą równowagę panującą w lokalnej społeczności. Narastające konflikty, sfrustrowani przestępcy, nieprzewidywalni przyjezdni oraz bezwzględni zabójcy burzą spokój mieszkańców, których Justin przysiągł chronić.

Kryminalna perełka powraca. Doczekaliśmy się kontynuacji!

2. sezon skupia się na zmieniających się relacjach w społeczności oraz coraz większej odpowiedzialności spoczywającej na osobie noszącej odznakę szeryfa – w miejscu, gdzie wszyscy znają się nawzajem, wraz z ich historiami. W „Blue Ridge” sprawiedliwość ma osobisty wymiar i zdobywana jest krok po kroku – w każdej walce, każdym śledztwie i z każdą odkrytą prawdą.

W rolach głównych ponownie wystąpią: Johnathon Schaech („Szaleństwa młodości”, „Houdini”) oraz Sarah Lancaster („Chuck”, „Sędzia”) jako Elli Wise, Taegen Burns („Urojenie”, „Potężne Kaczory: Sezon na zmiany”) jako Maddie Wise, a także A. Martinez („Longmire”, „Avatar: Ostatni władca wiatru”) jako Connor McGrath.

W serialu gościnnie pojawią się między innymi: Bruce Boxleitner („Babilon 5”, „Tron”), Eric Close („W garniturach”, „Bez śladu”) oraz Sean Patrick Flanery („Święci z Bostonu”, „Złowrogi”).

„Blue Ridge” powraca na kanał 13 Ulica z 2. sezonem już 9 kwietnia o 22:00. Nowe odcinki, emitowane po dwa, będzie można oglądać w każdy czwartek o tej samej porze, aż do finału sezonu zaplanowanego na 30 kwietnia.

