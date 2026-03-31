To jeden z najchętniej oglądanych seriali HBO Max. Wraca z wielkimi nazwiskami!

„Euforia” to jeden z najchętniej oglądanych seriali w historii HBO. Pierwsze dwa sezony zdobyły łącznie 25 nominacji do nagród Emmy. Produkcja otrzymała 9 statuetek. Serial został stworzony, napisany, wyreżyserowany i wyprodukowany przez nominowanego do Emmy oraz laureata DGA Award Sama Levinsona.

Powraca jeden z największych hitów HBO Max. Serial doczekał się nowego zwiastuna

W 3. sezonie serialu, zamiast ukrywania emocji, bohaterowie będą musieli stawić czoła konsekwencjom swojego postępowania. Oficjalny opis 3. sezonu „Euforii” brzmi: „Grupa przyjaciół z dzieciństwa mierzy się z wiarą, odkupieniem oraz problemem zła”.

Do serialu powrócą jego największe gwiazdy, w tym: zdobywczyni Emmy Zendaya, Hunter Schafer, Eric Dane, nominowany do Złotego Globu Jacob Elordi, nominowana do Emmy Sydney Sweeney, Alexa Demie, Maude Apatow, nominowana do Emmy Martha Kelly, Chloe Cherry, Adewale Akinnuoye-Agbaje i Toby Wallace.

Gościnnie w 3. sezonie „Euforii” pojawią się: zdobywczyni Emmy Sharon Stone, zdobywczyni GRAMMY ROSALÍA, nominowana do Actor Award Danielle Deadwyler, Marshawn Lynch, Anna Van Patten, nominowany do Emmy Asante Blackk, Bella Podaras, Bill Bodner, Cailyn Rice, Christopher Ammanuel, Christopher Grove, Colleen Camp, Darrell Britt-Gibson, Eli Roth, Gideon Adlon, Hemky Madera, Homer Gere, Jack Topalian, James Landry Hébert, Jeff Wahlberg, Jessica Blair Herman, Justin Sintic, nominowany do Emmy Kadeem Hardison, Kwame Patterson, Madison Thompson, Matthew Willig, Meredith Mickelson, nominowana do Emmy Natasha Lyonne, Priscilla Delgado, Rebecca Pidgeon, Sam Trammell, Smilez, Trisha Paytas, Tyler Lawrence Gray i Vinnie Hacker.

Zdjęcia do trzeciego sezonu nakręcono na nowej taśmie filmowej Kodak w formatach 35 mm i 65 mm. Będzie to też pierwszy fabularny serial telewizyjny, w którym znaczną część zdjęć zrealizowano na taśmie 65 mm, co pozwoliło uzyskać poszerzony obraz na ekranie – odzwierciedlający drogę bohaterów z liceum do szerszego, bardziej szalonego świata.

Kiedy premiera 3. sezonu serialu HBO Max „Euforia”?

Premiera nowego, ośmioodcinkowego sezonu serialu „Euforia” już 13 kwietnia. Nowe odcinki będą pojawiać się w serwisie HBO Max i na antenie HBO co tydzień.

Czytaj też:

