Tu są teraz najlepsze kryminały. Te 60 seriali to pewniaki – zapisz je na swojej liście

Kryminały od lat nie tracą popularności – i trudno się dziwić. Dobrze opowiedziana zagadka, napięcie budowane scena po scenie i bohaterowie, którzy nie są jednoznaczni, to przepis na wciągający seans. Canal+ ma w swojej ofercie naprawdę solidny wybór tego typu produkcji, ale przy takiej liczbie tytułów łatwo coś przeoczyć. Dlatego powstała ta lista. To zestawienie 60 kryminałów, które zdobyły uznanie widzów – nie przypadkowe propozycje, tylko sprawdzone historie, które trzymają poziom od początku do końca. Znajdziesz tu zarówno nowsze produkcje, jak i starsze tytuły, do których warto wrócić. Są seriale i filmy, klasyczne śledztwa, mroczne thrillery i bardziej nietypowe historie.

„Macocha”



Po odbyciu 20-letniej kary więzienia za zbrodnię, której nie popełniła, Marcia (Aracely Arámbula) chce ponownie zobaczyć swoje dzieci i znaleźć prawdziwego sprawcę morderstwa, za które została ukarana. Jednak przez te wszystkie lata jej były mąż Esteban (Andrés Palacios) wmawiał dzieciom, że Marcia nie żyje... Jak zareagują, gdy prawda wyjdzie na jaw?



„Diabelski szczyt”



Detektyw Benny Griessel jest o krok od schwytania Madisona Madikizy, najsłynniejszego bossa w Kapsztadzie. Tymczasem zdruzgotany niewyjaśnionym morderstwem syna Thobela Mpayipheli, były ochroniarz, chce pomścić tragedię, która spotkała jego rodzinę.



„Mordercze łowy”



Frederica, na którą bliscy mówią „Freddy”, to młoda kobieta z tajemniczą przeszłością. Kiedy zostaje napadnięta przed nocnym klubem, z pomocą rusza jej niejaki Baba – mający dobre serce mężczyzna, który jako nastolatek był żołnierzem, co niestety zostawiło w nim traumę. Mężczyzna niemal zabija napastnika, co wzbudza ekscytację Freddy. Od tej chwili dwójkę obcych sobie ludzi zaczyna łączyć wyjątkowa, mroczna więź. Psychopatyczna natura Freddy wyzwala w Babie zdolność do okrutnej przemocy, co dziewczyna postanawia wykorzystać. Oboje zostają parą seryjnych morderców, a ich tropem rusza dwójka detektywów, sierżant Lola Franks oraz inspektor Jackson Mendy.



„Zbrodnie na wybrzeżu”



Para śledczych prowadzi dochodzenie w sprawie zaginionej nad morzem dziewczyny.



„Fatalny rejs”



Nora Sand prowadzi dziennikarskie śledztwo w sprawie zaginionych dziewczyn.



„Miss '89”



32 królowe piękności przybywają na trzymiesięczne zabiegi pielęgnacyjne, zanim rozpoczną rywalizację o tytuł Miss Meksyku.



„Patience”



Patience kataloguje dowody w archiwum wydziału policyjnego w Yorkshire. Ma wyjątkowy talent do analizowania miejsc zbrodni. Zostaje dostrzeżona przez Metcalfa, co otwiera przed nią zupełnie nowe możliwości.



„Śmierć z dala od palm”



Detektyw Humphrey Goodman i jego narzeczona Martha przeprowadzają się do Shipton Abbott, aby odpocząć od zgiełku dużego miasta.



„Detektyw z Chelsea”



Inspektor Max Arnold i sierżant Layla Walsh ponownie łączą siły i stawiają czoła złoczyńcom siejącym postrach w najbardziej prestiżowej dzielnicy Londynu. Duet staje przed wyjątkowo trudnymi sprawami kryminalnymi. Prowadzi śledztwo w sprawie odnalezionego ciała byłego żołnierza, brutalnego morderstwa handlarza antykami oraz tajemniczej śmierci klimatologa w skradzionym samochodzie. Mimo że Max pozostaje mistrzem dedukcji w kwestiach kryminalnych, jego życie prywatne nie ma się dobrze. Po wielu wzlotach i upadkach Max i jego żona Astrid, z którą jest w separacji, próbują terapii dla par, aby zrozumieć, gdzie popełnili błąd i spróbować naprawić swój związek.



„Powrót do raju”



Detektyw inspektor Mackenzie Clarke wraca do rodzinnego miasta w Australii po zerwaniu z narzeczonym. Wkrótce zostaje wciągnięta w śledztwo, które sprawdzi jej wytrwałość, aż do ujęcia sprawcy.



„Stłamszeni”



Znajdujemy się w małym miasteczku na dzikim i surowym wybrzeżu hrabstwa Clare, na północnym wschodzie Irlandii. U podnóża klifu zostaje odnalezione ciało mężczyzny. Okazuje się, że to mąż Val Ahern, która poprzedniego wieczora organizowała rodzinne przyjęcie. Od teraz musi chronić swoje trzy córki, jednocześnie zbadać wydarzenia feralnej nocy.



„W zasięgu wzroku”



Detektyw William Muncie robi, co w jego mocy, by ponownie wsadzić do więzienia podejrzanego o gwałty i morderstwa mężczyznę, który wysyła mu kartki z pozdrowieniami.



„Lynley”



Detektyw inspektor Thomas Lynley i sierżant Barbara Havers tworzą nieoczywisty policyjny duet. Ich odmienne pochodzenie często prowadzi do napięć, ale mimo różnic łączą siły by rozwiązywać kryminalne zagadki.



„Moloch”



Po zamachu na prezydenta Czech dziennikarz śledczy Martin Braun łączy siły z Julią, dziewczyną prowadzącą dochodzenia w Internecie. Martin i Julia starają się wyjaśnić, co tak naprawdę się stało. W trakcie śledztwa zostają wplątani w grę służb specjalnych i międzynarodowe spiski polityczne.



„Zagadki kryminalne nowej Panny Fisher”



Melbourne lata 60., Peregrine Fisher dostaje w spadku po ciotce duży majątek i postanawia tak jak ona zostać prywatnym detektywem.



„Ślady”



Młoda asystentka laboratoryjna odkrywa powiązanie między fikcyjnym śledztwem i sprawą sprzed lat. Wraz z dwiema specjalistkami kobieta usiłuje schwytać mordercę.



„Poza nocą”



Czerwone Brygady porywają Aldo Moro, osobistość włoskiej sceny politycznej. Serial ukazujący kulisy dramatycznych wypadków z 1978 roku.



„Afera podsłuchowa”



Po otrzymaniu informacji dziennikarz śledczy Nick Davies bada doniesienia o podsłuchiwaniu rozmów telefonicznych w gazecie „News of the World” należącej do Ruperta Murdocha.



„Oxen”



Weteran sił specjalnych, Niels Oxen, szuka spokojnego życia w jutlandzkich lasach. Jednak gdy ginie właściciel pobliskiego zamku, Oxen staje się głównym podejrzanym.



„Nie zostawiaj mnie”



Elena Zonin wraca po latach do Wenecji, żeby rozpocząć dochodzenie w sprawie chłopaka wyłowionego z wód laguny.



„El Inmortal – Gangi Madrytu”



Oparta na faktach historia grupy przestępczej Los Miami’s, której hersztem był El Inmortal, kontrolujący w latach 90. handel kokainą w hiszpańskiej stolicy.



„Zaginieni”



Kierowca cysterny przemyca uchodźców. Fatalne zdarzenie po drodze sprawia, że musi stanąć przed wyborami, które zmienią jego życie.



„TrueLove”



Philippa, była detektyw, i Ken, weteran wojenny, spotykają się po raz pierwszy od lat na pogrzebie przyjaciela. Wówczas znajomy prosi ich o nietypową przysługę.



„Wilk”



Rodzinie przetrzymywanej w domu przez psychopatę pomaga londyński policjant.



„Karen Pirie”



St. Andrews, uniwersyteckie miasto w Szkocji. Karen Pirie, detektyw lokalnej policji, wznawia śledztwo sprzed lat. Sprawa dotyczy zabójstwa nastoletniej Rosie Duff. Dziewczyna zginęła pchnięta nożem. Podejrzenie padło na trzech podpitych studentów, ale wina nie została im udowodniona. Co wydarzyło feralnej nocy 1995 roku? Kryminał na podstawie poczytnej prozy Vala McDermida.



„Koniec lata”



Dwadzieścia lat po zaginięciu pięcioletniego chłopca w małej szwedzkiej miejscowości, Vera spotyka młodego mężczyznę, który mógłby być jej nigdy nieodnalezionym bratem.



„Dalgliesh”



Seria kryminalna, której akcja rozpoczyna się w Anglii w latach 70. XX w. Adam Dalgliesh - detektyw stworzony przez brytyjską pisarkę P.D. James - rozwiązuje zagadki kolejnych niezwykłych morderstw i odkrywa głęboko skrywane tajemnice.



„Pieniądze i krew”



Bezkompromisowy śledczy podąża tropem oszustów, których malwersacje wywracają do góry nogami światowe rynki.



„Sherwood”



Dwa szokujące morderstwa rozbijają i tak już podzieloną społeczność, prowadząc do jednej z największych obław w historii Wielkiej Brytanii. Nad Sherwood zawisa groźba rozpalenia na nowo antagonizmów, których zarzewiem był strajk górników rozpoczęty w 1984 roku.



„Dlaczego nie Evans?”



Syn pastora razem z przyjaciółką wyjaśniają zagadkę śmierci mężczyzny.



„Prey”



Detektyw Marcus Farrow zostaje oskarżony o zamordowanie żony i syna. Ścigany przez byłych kolegów stara się udowodnić swoją niewinność.



„Przetrwać Coldwater”



John przeprowadza się z rodziną do wiejskiego miasteczka gdzie zaprzyjaźnia się z tajemniczym sąsiadem, Tommym, który skrywa mroczne sekrety.



„Na niebieskich światłach”



Troje policjantów rozpoczyna okres próbny w jednostce policji w Belfaście. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że przynajmniej jedno z nich nie przetrwa stażu. Funkcjonariusze zostają rzuceni na głęboką wodę. W obliczu starć z gangami i niepokornymi przedstawicielami lokalnej społeczności są zdezorientowani i nie wiedzą, komu ufać.



„Ojciec Brown”



Akcja serialu toczy się w latach 50-tych w sercu przepięknej brytyjskiej wsi. W postać ojca Browna, katolickiego księdza ze szczególnym talentem do rozwiązywania zagadek...



„Zabójca z Rillington Place”



Po dziewięciu latach rozłąki John Reginald i Ethel Christie zamieszkują razem. Z trudem zachowywane pozory małżeńskiego szczęścia znikają, gdy wybucha wojna, a para nowożeńców postanawia wynająć u nich pokój.



„DNA”



Duński gliniarz na czele międzynarodowego śledztwa, którego stawką jest los jego córki i innych dzieci znajdujących się w sidłach handlarzy ludźmi.



„Sanktuarium zła”



Czy może być coś gorszego niż uwięzienie w szpitalu, w którym nic nie jest takie, jakie się na pozór wydaje, a wszyscy dokoła uważają cię za kogoś zupełnie innego? Może to, że sam zaczynasz im wierzyć?



„Pokonani”



Amerykański gliniarz, Max McLaughlin (Taylor Kitsch) przybywa latem 1946 roku do zniszczonej stolicy pokonanych Niemiec. Ma wspierać tworzenie policyjnych struktur w mieście bezprawia i chaosu. W zadaniu pomaga mu lokalna policjantka Elsie Garten (Nina Hoss). Na ich celowniku znajduje się przestępca o pseudonimie Engelmacher, Al Capone powojennego Berlina (Sebastian Koch). Max poszukuje także swojego zaginionego po wojnie brata Moritza (Logan Marshall-Green), który realizuje samozwańczą misję, związaną z ukrywającymi się nazistami.



„Noc, której obudził się Laurier”



W wyniku śmierci Madeleine Larouche rodzinne sekrety zaczynają wychodzić na jaw. Co wspólnego z dramatycznymi wydarzeniami z przeszłości ma Laurier Gaudreault?



„Policjant”



Noc w noc policjant Chris stawia czoła przestępczości, przemocy i uzależnieniom na ulicach Liverpoolu, jednocześnie walcząc z osobistymi demonami, które grożą jego karierze, małżeństwu i zdrowiu psychicznemu.



„Ktoś z nas”



Przerażające podwójne morderstwo wstrząsa życiem dwóch rodzin mieszkających po sąsiedzku na szkockiej wsi.



„Granica zbrodni”



Górzysta alpejska granica między Niemcami a Austrią znowu staje się areną mrocznych wydarzeń. I ponownie para policyjnych detektywów – niemiecka inspektor Ellie Stocker i Austriak Gedeon Winter, którzy jeszcze nie do końca wydobrzeli przeżyciach z poprzedniego wspólnego śledztwa – musi prowadzić kolejne dochodzenie. Tym razem ich przeciwnikiem jest Xandi, który sieje postrach wśród kobiet.



„Vera”



Nieustępliwa inspektor policji, Vera Stanhope, i jej zaufany sierżant, Joe Ashworth, rozwiązują zagadki skomplikowanych zbrodni popełnionych w fikcyjnym okręgu Northumberland.



„Próba niewinności”



Filantropka Rachel Argyll zostaje zamordowana na terenie rodzinnej posiadłości. Za podejrzanego zostaje uznany adoptowany syn kobiety.



„A.B.C.”



Poirot tropi mordercę posługującego się inicjałami A.B.C. i zabijającego ofiary na kolejne litery alfabetu.



„Incydent w Kettering”



Anna po 15 latach powraca na rodzinną wyspę, by rozwiązać zagadkę tajemniczego zniknięcia dwóch dziewczyn – koleżanki z dzieciństwa oraz nowo poznanej nastolatki.



„Niezapomniane”



W piwnicy starego domu znaleziono zakopane kości. Policja rozpoczyna dochodzenie usiłując znaleźć sprawcę morderstwa sprzed lat.



„McMafia”



Młody biznesmen po śmierci wujka rozpoczyna współpracę ze światem przestępczym, by chronić swoją rodzinę.



„Morderca z Whitechapel”



Stojący u progu kariery, inspektor Joseph Chandler, wraz z doświadczonym sierżantem i zapalonym badaczem historycznych zbrodni rozwiązują skomplikowane zagadki morderstw popełnionych w londyńskiej dzielnicy Whitechapel.



„Zasada przyjemności”



Plaża w Odessie, ciepłe popołudnie. Uwagę plażowiczów zwraca dryfująca samotnie łódka, wewnątrz której dwóch przerażonych pływaków odkrywa nagie, okaleczone ciało młodej kobiety. Tego samego dnia na Bulwarze Wiślanym w Warszawie wezwana do tajemniczej napaści policja dokonuje makabrycznego odkrycia w bagażniku opuszczonego samochodu. Czarną serię zdaje się potwierdzać kolejne dramatyczne znalezisko, odkryte przez aktorów w trakcie spektaklu na deskach praskiego teatru. Pozostawione przez morderców tropy zmuszają do współpracy trójkę śledczych z Polski, Ukrainy i Czech: Marię, Viktora i Serhija. Ruszają szlakiem ciemnych biznesów, nieuczciwych prawników, skorumpowanych polityków i zawodowych morderców... Kto wygra walkę z czasem?



„Czas”



Więzień, którego trawi poczucie winy i oficer stojący przed niemożliwym wyborem. Trzymająca w napięciu historia o karze i zasadach.



„Bałagan, jaki zostawisz”



Nauczycielkę zaczynającą pracę w szkole średniej prześladuje sprawa podejrzanej śmierci sprzed kilku tygodni. Kobieta zaczyna się obawiać o swoje życie.



„Gangi Londynu”



Przez dwadzieścia lat Finn Wallace był królem londyńskiego podziemia. Kiedy zostaje zamordowany, miasto staje w ogniu. Podczas gdy jego syn próbuje odnaleźć osoby odpowiedzialne za zamach, pośród przestępczych frakcji trwa walka o wpływy.



„Happy Valley”



Nieustępliwa sierżant policji, Catherine Cawood, rozwiązuje zagadki brutalnych zbrodni popełnionych w urokliwej angielskiej dolinie.



„Ripper Street: Tajemnica Kuby Rozpruwacza”



Londyńska dywizja policji próbuje zaprowadzić prawo i porządek po serii morderstw dokonanych przez Kubę Rozpruwacza w dzielnicy Whitechapel.



„Żmijowisko”



Grupy trzydziestoparoletnich przyjaciół ze studiów wyjeżdżają ze swoimi dziećmi na wakacje do letniska „Żmijowisko”. Pewnego wieczoru, w trakcie zakrapianej alkoholem imprezy, znika 15-letnia Ada, córka Arka i Kamili.



„Klangor”



W niewyjaśnionych okolicznościach ginie nastolatka, córka psychologa więziennego. Ojciec desperacko rozpoczyna poszukiwania na własną rękę. Dramatyczną sytuację, w której jest jego rodzina pogłębia kryzys ich wzajemnych relacji, niezrozumienia, emocjonalnego dystansu i braku więzi. Tymczasem wokół sprawy narasta zmowa milczenia.



„Kruk”



Na Podlasiu zostaje porwany jedenastoletni chłopiec. Sprawą uprowadzenia ma zająć się inspektor Adam Kruk, który właśnie powrócił do swojego rodzinnego miasta.



„Luther”



Pracujący w londyńskiej jednostce zajmującej się poważnymi przestępcami detektyw Luther jest ofiarnym policjantem, doskonałym śledczym i błyskotliwym geniuszem. Rozwiązywanie kryminalnych spraw jest jego obsesją dlatego bywa brutalny i niebezpieczny. Luther toczy psychologiczne pojedynki z przestępcami. Jego praca jest jak potyczka myśliwego ze zwierzyną, drapieżnika z ofiarą. Stawka staje się coraz wyższa i detektyw coraz bardziej osobiście się angażuje w sprawy. Jego samotnicze nawyki mogą doprowadzić go na skraj przepaści.



„Belfer”



Do Dobrowic przyjeżdża Paweł Zawadzki, nauczyciel języka polskiego, który na własną rękę podejmuje śledztwo w sprawie śmierci uczennicy miejscowej szkoły średniej.

