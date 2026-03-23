8/10 i wyżej. Najlepsze seriale na HBO Max – ranking widzów

Czasem największym problemem nie jest brak czego oglądać, tylko… nadmiar możliwości. Przeglądasz platformę, przewijasz kolejne tytuły i po kilkunastu minutach dalej nie masz decyzji. Dlatego powstała ta lista – jako gotowa ściąga na takie momenty. To zestawienie seriali, które łączy jedno: bardzo wysokie oceny widzów. Znajdziesz tu zarówno nowsze tytuły, o których ostatnio było głośno, jak i starsze serie, które z czasem tylko zyskały status kultowych. Są tu różne gatunki – od mocnych dramatów, przez thrillery i kryminały, aż po lżejsze propozycje na wieczór. Sprawdź zestawienie widzów i ciesz się świetnymi seansami!

Ranking widzów: Najmocniejsze seriale dostępne na HBO Max

„Więzienie Oz”



OZ to obiegowa nazwa stanowego więzienia o zaostrzonym rygorze w Emerald City. W zakładzie znajduje się oddział eksperymentalny kierowany przez Tima McManusa (Terry Kinney). Są też cele śmierci i izolatki. Ktokolwiek tam trafia, musi być czujny. Powinien również pamiętać, żeby wybrać z rozwagą nowych przyjaciół. Każda z grup - Latynosi, Muzułmanie, Irlandczycy czy Włosi - chroni swoich i walczy zacięcie z wrogami.



„Babilon Berlin”



Akcja serialu dzieje się pod koniec lat dwudziestych ubiegłego wieku w Berlinie, mieście zabawy i grzechu, bezprawia i nieograniczonych możliwości. Berlin to tętniąca życiem metropolia, miejsce, w którym ambitni i utalentowani mają szansę osiągnąć sukces. Ale pod błyszczącą, rozwibrowaną powierzchnią całe masy ubogich mieszkańców walczą o lepsze życie. To jest czas zorganizowanej przestępczości i narastania politycznych ekstremizmów. Dawna władza jeszcze nie złożyła broni, a już nowe, straszniejsze demony zaczynają dochodzić do głosu.



„Genialna przyjaciółka”



Kiedy nagle z życia sześćdziesięcioletniej Eleny Greco znika jej najbliższa przyjaciółka, kobieta zaczyna opisywać historię ich wieloletniej przyjaźni. Raffaellę Cerullo, zwaną Lilą, poznała w pierwszej klasie szkoły podstawowej w 1950 roku. Akcja serialu toczy się w niebezpiecznym i jednocześnie magicznym Neapolu na przestrzeni ponad 60 lat. Elena stara się rozwikłać tajemnicę zniknięcia swojej przyjaciółki Lily, która była jej powiernicą i zarazem największym wrogiem.



„Co robimy w ukryciu”



Obraz przedstawia codzienne, a raczej conocne życie trzech wampirów, które egzystowały razem przez setki lat na Staten Island. Samozwańczym przywódcą grupy jest "Nandor The Relentless" (Kayvan Novak), wielki wojownik i zdobywca wywodzący się z Imperium Osmańskiego. Jest też awanturniczy wampir pochodzenia brytyjskiego "Laszlo" (Matt Berry) oraz uwodzicielska "Nadja" (Natasia Demetriou). Po nieoczekiwanej wizycie mrocznego pana i przywódcy, wampirom zostaje przypomniane zadanie, które otrzymali po przybyciu na Staten Island ponad sto lat wcześniej – doprowadzenie do całkowitej dominacji Nowego Świata. Pytanie, jaki jest najlepszy sposób osiągnięcia tego celu?



„Olive Kitteridge”



Czteroczęściowy miniserial produkcji HBO, którego akcja toczy się w Crosby, małym miasteczku w Nowej Anglii. Tytułowa Olive Kitteridge (Frances McDormand) jest nauczycielką matematyki w szkole średniej. Charakteryzuje ją cięty humor, surowe usposobienie i twarde zasady moralne, za którymi Olive skrywa dobre serce. Jej mąż Henry (Richard Jenkins) prowadzi lokalną aptekę. Serial koncentruje się na głównej bohaterce i jej relacjach z otoczeniem - przedstawia wydarzenia na przestrzeni 25 lat życia miasteczka. Pokazana jest codzienność Olive i jej zwyczajne, pełne mniejszych i większych problemów życie. Odsłaniane są tajemnice i skrywane związki, przestępstwa i dramaty małej społeczności.



„The Pitt”



Dr Michael „Robby” Robinavitch (Noah Wyle), który wciąż odczuwa skutki pandemii i straty ukochanego mentora, wita nową grupę studentów medycyny i stażystów na niedostatecznie obsadzonym i przepełnionym oddziale ratunkowym w Pittsburgh Trauma Medical Center, pieszczotliwie nazywanym „The Pitt”.



„Pingwin”



Ośmielony śmiercią szefa mafii, Carmine’a Falcone’a, i postępującą falą przestępczości, Oz (Colin Farrell) podejmuje działania, aby wypełnić próżnię pozostawioną na szczytach przestępczego półświatka Gotham City. Pierwszego potencjalnego rekruta znajduje w młodym Victorze Aguilarze (Rhenzy Feliz). Sofia Falcone (Cristin Milioti) i jej brat Alberto (Michael Zegen) starają się utrzymać rodzinę w zgodzie i odnaleźć się w nowej dla nich sytuacji.



„Pacyfik”



Bohaterami tego dziesięcioodcinkowego serialu są trzej żołnierze amerykańskiej piechoty morskiej: Robert Leckie (James Badge Dale), Eugene Sledge (Joseph Mazzello) i John Basilone (Jon Seda), którzy w kolejnych odcinkach walczą na wyspie Guadalcanal, w tropikalnych lasach przylądka Gloucester, twierdzach Peleliu i na piaszczystych wybrzeżach Iwo Jimy i Okinawy. Serial kończy się triumfalnym, jednak krwawo okupionym powrotem do domu po Dniu Zwycięstwa. Scenariusz filmu powstał w oparciu o pamiętniki uczestników tamtych wydarzeń.



„Rzym”



Akcja serialu rozpoczyna się w 52 r. p.n.e. Gajusz Juliusz Cezar (Ciarán Hinds) po ośmioletniej wojnie, podczas której dokonał mistrzowskiego podboju Galii, przygotowuje się do powrotu. Kieruje się w stronę Rzymu wraz z tysiącami lojalnych i zaprawionych w boju żołnierzy, dużym łupem w postaci złota i niewolników, oraz radykalnymi planami zmian. Arystokracja, przerażona siłą i potencjałem Cezara, grozi oskarżeniem go o zbrodnie wojenne. Przyjaciel i mentor Cezara, Pompejusz Wielki (Kenneth Cranham), stara się wzniecić bunt, aby zachować władzę. Dwaj żołnierze Cezara, Lucjusz Vorenus (Kevin McKidd) i Tytus Pullo (Ray Stevenson), krzyżują plany Pompejusza, zdobywając tym samym przychylność Cezara oraz jego rodziny. W ten oto sposób losy Lucjusza i Tytusa, dwóch prostych żołnierzy, łączą się z losami Cezara, Marka Antoniusza (James Purefoy), Kleopatry (Lyndsey Marshal) oraz młodego Oktawiusza Gajusza (Max Pirkis), w przyszłości Oktawiana Wielkiego, pierwszego imperatora Rzymu.



„The Knick”



Osadzony w Nowym Jorku w pierwszych latach XX wieku "The Knick" - to przełomowy serial nagrodzonego Oscarem reżysera Stevena Soderbergha. Akcja serialu rozgrywa się w szpitalu Knickerbocker, borykającym się z kłopotami finansowymi. Jedyną i ostatnią szansą placówki jest dr Thackery (w tej roli Clive Owen), który wraz całym personelem, podejmuje walkę o utrzymanie szpitala i samego siebie.



„Sukcesja”



Nowy serial HBO o władzy, polityce, pieniądzach i walce o wpływy. Produkcja przedstawia historię amerykańskiej rodziny kontrolującej jedną z największych korporacji mediowych na świecie Waystar Royco. Akcja rozgrywa się w Nowym Jorku i przybliża widzom rozterki, z którymi mierzą się członkowie rodziny w chwilach, kiedy waży się ich przyszłość.



„Shameless – Niepokorni”



Poznaj Franka Gallaghera, ojca rodziny, który kocha szóstkę swoich dzieci niemal tak mocno, jak alkohol, papierosy i zasiłek socjalny. Dlatego dbanie o dom pozostawia najstarszej córce, która ma utrzymać rodzinę razem i dopilnować, żeby wszyscy (z wyjątkiem Franka) dokładali się do prądu i do jedzenia w lodówce.



„Zakazane imperium”



Martin Scorsese, zdobywca Oscara i Terence Winter, zdobywca Emmy („Rodzina Soprano”) stoją za tym serialem HBO. Znajdziesz tu wszystko, co zakazane. Lata 20-te w Ameryce po wprowadzeniu prohibicji. I wojna światowa dobiegła końca. Wall Street przeżywa boom, a na rynku można kupić dosłownie wszystko. Położone nad oceanem Atlantic City, jest modnym kurortem. Nie obowiązują tu żadne reguły. Za kilka dolarów można posmakować szalonego życia. Nucky Thompson (Steve Buscemi) jest niekwestionowanym Bossem Atlantic City. Szuka możliwości wzbogacenia się – postanawia zmonopolizować nielegalny rynek alkoholu. Walczy z agentami federalnymi, ambitnymi podwładnymi i rywalami jak Al Capone, Lucky Luciano i Arnold Rothstein.



„Prawo ulicy”



Życie w Baltimore nie przypomina amerykańskiego snu. Na ulicach widać biedę, ludzie są zniechęceni i przemęczeni. Handlarze narkotyków zbierają obfite żniwo. Gdy jeden z nich zostaje oczyszczony z zarzutów, policjant Jimmy McNulty (Dominic West) wypowiada gangom prywatną wojnę. Z pomocą swojej partnerki Shakimi (Sonja Sohn) uczyni wszystko, by dilerzy śmierci znaleźli się za kratkami.



„Wataha”



Serial rozpoczyna się od zamachu bombowego, w którym giną oficerowie jednej z jednostek straży granicznej w Bieszczadach. Tylko jednemu z nich uda się przeżyć. Kapitan SG Wiktor Rebrow (Leszek Lichota) w wyniku zamachu traci nie tylko swoich przyjaciół, ale przede wszystkim ukochaną Ewę. Zagubiony, próbuje dociec, co się wydarzyło i kto za tym wszystkim stoi. Oficjalne śledztwo prowadzi prokuratura. Poznaniem prawdy są zainteresowani również jego przełożeni.



„Wielkie kłamstewka”



Miniserial, oparty na bestsellerowej powieści Liane Moriarty pod tym samym tytułem, to przewrotny, pełen czarnego humoru dramat. Jego bohaterkami są trzy matki pierwszoklasistów – zmagają się one z karierą zawodową i macierzyństwem. Pod powierzchnią ich pozornie idealnego życia w zamożnej społeczności małego miasteczka czai się coś bardziej złowieszczego. Kiedy dochodzi do morderstwa, w ich życie wkradają się zamęt i chaos, a każdy mieszkaniec chętnie wskaże winnych.



„Rodzina Soprano”



Tony, przykładny mąż i ojciec, to jednocześnie mafijny boss. Jego problemy dotyczą zarówno rodziny jak i "rodziny" mafijnej, której jest głową. Gdy Tony dostaje ciężkich ataków paniki, szuka pomocy u psychiatry. I tu zaczynają się problemy...



„Nie z tego świata”



Dean (Jensen Ackles) i Sam (Jared Padalecki) jako dzieci stracili matkę. Wychowani zostali przez ojca tak, by mogli dać sobie radę z każdym stworem żyjącym na Ziemi. Tylko oni są w stanie pomóc ludziom, którzy niczego się nie spodziewają i najczęściej nie wierzą w siły nadprzyrodzone. Ale zło czai się wszędzie i chce wyrządzić jak najwięcej szkód. Bracia, w trakcie poszukiwań zaginionego ojca, będą starali się zlikwidować tak dużo bestii, jak to tylko będzie możliwe.



„Teoria wielkiego podrywu”



Fizycy Leonard i Sheldon rozumieją wszystko począwszy od nieuchronnego przyciągania czarnej dziury, a skończywszy na skomplikowanej budowie atomu. Ale jeśli złożycie te atomy w kobietę, wtedy ich rozumowanie nagle się kończy. A kiedy Penny, kobieta ze wszystkimi atomami we właściwym miejscu, wprowadza się do mieszkania naprzeciwko, wszechświat Leonarda i Sheldona zaczyna się rozszerzać do rozmiarów, których nigdy nie podejrzewali.



„Kompania braci”



Zrealizowany na podstawie bestsellerowej powieści Stephena E. Ambrose'a serial opowiada historię Kompanii E 506 pułku piechoty spadochronowej 101 Dywizji Powietrznodesantowej Armii Stanów Zjednoczonych. Fabuła została oparta na wywiadach z ocalałymi żołnierzami Kompanii E, a także ich dziennikach i listach, Kompania braci relacjonuje losy ludzi, którzy wykazali się niezwykłą odwagą i pokonali wielki strach. Służyli w elitarnej kompanii strzelców. Wraz z aliantami wylądowali w Normandii, walczyli w bitwie o Ardeny i zdobyli Orle Gniazdo Hitlera w Berchtesgaden. Ich oddział poniósł ciężkie straty, a oni sami stali się legendą.



„Czarnobyl”



Porywający miniserial HBO opowiadający przerażającą historię najgorszej w dziejach katastrofy, do której doprowadził człowiek - potężnego wybuchu z 1986 roku w czarnobylskiej elektrowni atomowej na terenie ówczesnego ZSRR. Serial przedstawia to, co się działo od porannej eksplozji, chaos, śmierć w następnych dniach, tygodniach i miesiącach...



„Detektyw”



W 1995 roku Marty Hart (Woody Harrelson) i Rust Cohle (zdobywca Oscara Matthew McConaughey), detektywi i partnerzy Wydziału Śledczego w Luizjanie, zostają przypisani do prowadzenia śledztwa w sprawie makabrycznego morderstwa. Sprawa jest wielowątkowa, dotyczy lokalnych kościołów, polityki, zahacza o inne zbrodnie... Na wszystko cieniem kładą się konflikty i poplątane losy obu policjantów, których życie prywatne jest równie skomplikowane i tragiczne jak praca. W 2012 roku podobny przypadek doprowadza dwóch nowych detektywów do zabójstwa z 1995 roku. Marty i Rust opowiadają ze swojej perspektywy historię prowadzonego przez nich dochodzenia, ich życia i tego, jaki wpływ mieli na siebie nawzajem jako detektywi, przyjaciele i mężczyźni.



„Przyjaciele”



Losy szóstki przyjaciół, którzy mieszkają i pracują w Nowym Jorku.



„Gra o tron”



Siedem Królestw Westeros to kraina przypominająca średniowieczną Europę, w której lato trwa przez dziesięciolecia, a zima może panować dłużej niż żyje człowiek. Dwie potężne rodziny są uwikłane w walkę o władzę na śmierć i życie. Nie ma w niej miejsca na honor i litość. Zdrada, pożądanie, intrygi i siły nadprzyrodzone wstrząsają czteroma stronami Królestw, a zażarta walka o Żelazny Tron niesie ze sobą nieprzewidywalne konsekwencje.

