6 seriali, które wwierci ci się w umysł. Thrillerowe perełki

W świecie, w którym każdy kolejny thriller wydaje się do siebie podobny, te 6 tytułów wyróżnia się sprytną konstrukcją fabuły, która zaskoczy nawet największego kinomana. Nie chodzi tu tylko o napięcie, lecz także o sceny, które po obejrzeniu wciąż kołaczą w głowie, tajemnice, które zmieniają perspektywę postaci i zbrodnie, których rozwiązania nie sposób przewidzieć. Są idealne na samotny wieczór, ale też na dyskusję po seansie, bo każdy z nich zostawia pytania, na które nie ma łatwej odpowiedzi. Jeśli więc szukasz czegoś, co wciąga do świata psychologicznych gier, subtelnych manipulacji i skrupulatnie zaplanowanych intryg, te sześć produkcji sprawdzi się znakomicie.

Wieczór pełen napięcia. 6 serialowych thrillerów, które wwiercają się w mózg

„Dalgliesh”



Seria kryminalna, której akcja rozpoczyna się w Anglii w latach 70. XX w. Adam Dalgliesh – detektyw stworzony przez brytyjską pisarkę P.D. James – rozwiązuje zagadki kolejnych niezwykłych morderstw i odkrywa głęboko skrywane tajemnice. W pierwszym odcinku młode kobiety z Nightingale House uczą się pielęgnować i pocieszać chorych; kiedy jedna ze studentek zostaje brutalnie zamordowana, Adam Dalgliesh musi zdemaskować mordercę, który uznał morderstwo za lekarstwo na wszystkie bolączki... Druga odsłona, rozgrywająca się na wybrzeżu Dorset, to mroczne śledztwo w sprawie dziwnego domu dla osób niepełnosprawnych: okazuje się, że nie jest to miejsce tak przyjazne i pełne troski, jak mogłoby się wydawać. W ostatnim odcinku w kościele St Matthews w Paddington w kałuży krwi leżą ciała dwóch mężczyzn; jeden z nich to bezdomny emeryt, drugi — minister w rządzie Jej Królewskiej Mości. Nadkomisarz Dalgliesh będzie musiał zgłębić wstydliwe i niebezpieczne rodzinne tajemnice, aby doprowadzić mordercę przed oblicze sprawiedliwości.



„Pieniądze i krew”



Simon Weynachter tworzy nowy wydział śledczy do walki z przestępczością białych kołnierzyków. Wkrótce trafia na trop wielkiego przekrętu, związanego z węglowymi opłatami emisyjny. Stoi za nim trzech ludzi. Bez względu na osobiste koszty, ich ujęcie staje się misją Simona. Kryminalna historia, osnuta na faktach związanych z "oszustwem stulecia" z lat 2008–2009.



„Delhi Crime”



Poszukiwania zaginionej matki rannego dziecka dają początek zakrojonemu na szeroką skalę śledztwu w sprawie handlu ludźmi w Indiach i stają się najważniejszą sprawą w karierze pani oficer, która staje naprzeciw bezwzględnego przestępcy - Meeny. Widzowie odkrywają, w jaki sposób kobiety ze wszystkich zakątków kraju trafiają na targ panien młodych w północnych Indiach i zostają zmuszane do świadczenia usług seksualnych. W miarę rozkręcania się akcji sezonu policyjna ekipa, w której skład wchodzą m.in. Vartika, Neeti i Bhup, dopasowuje do siebie klocki, aby wpaść na trop ogólnokrajowego syndykatu zbrodni, którego macki łączą się ze sobą poza granicami Indii.



„Zabójca z Rillington Place”



Trzymający w napięciu thriller ukazujący historię słynnego seryjnego mordercy, Johna Reginalda Christie. W 1950 r. niejaki Timothy Evans został powieszony za zamordowanie swojej małej córeczki Geraldine. Powszechnie uważano, że zabił także swoją żonę Beryl, ale on sam do ostatnich chwil zapewniał o swojej niewinności. Trzy lata później makabryczne odkrycie ujawniło, kto był prawdziwym mordercą… Akcja rozgrywa się w mrocznych wnętrzach domu przy Rillington Place 10.



„DNA”



Minęło pięć lat. Larsen pracuje jako zwykły policjant na Jutlandii. Wciąż nie może pogodzić się ze śmiercią córeczki. Lokalna sprawa kryminalna powoduje, że musi pojechać do Kopenhagi i oddać do badania materiał genetyczny znaleziony na miejscu przestępstwa. Przypadkowo odkrywa błąd w bazie danych DNA. Na wydarzenia z przeszłości pada nowe światło.



„Połączenie oczekujące”



Powiązane ze sobą rozmowy telefoniczne – to za ich pośrednictwem ten przełomowy serial przedstawia tajemniczą historię grupy nieznajomych, których życie pogrąża się w chaosie w przeddzień apokaliptycznego wydarzenia.

