Masz Apple TV+? Te seriale są obecnie największymi hitami platformy

Apple TV+ nie ma tak obszernej biblioteki jak konkurencja, ale regularnie dostarcza produkcje, o których mówi cały świat. Wśród dostępnych tytułów nie brakuje głośnych premier, nagradzanych hitów i seriali, które z tygodnia na tydzień przyciągają miliony widzów. To zestawienie 10 najchętniej oglądanych obecnie seriali na Apple TV+, uszeregowanych według ich aktualnej popularności. Jeśli zastanawiasz się, od czego zacząć lub szukasz czegoś nowego na wieczorny seans, ta lista będzie dobrą wskazówką.

Najlepsze teraz seriale na Apple TV+. Numer jeden wymiata!

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