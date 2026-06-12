Książka stała się światowym bestsellerem, nadchodzi film! Niebawem w sieci

Prime Video pokazał pierwsze zdjęcia oraz ogłosił datę premiery filmu „The Love Hypothesis” – ekranizacji bestsellerowej powiści ALi Hazelwood z Lili Reinhart i Tomem Batemanem w rolach głównych.

„The Love Hypothesis” nadchodzi. Ekranizacja książkowego bestsellera z datą premiery

Oparty na bestsellerowej powieści Ali Hazelwood z listy „New York Timesa”, „The Love Hypothesis” opowiada historię Olive (Lili Reinhart), błyskotliwej doktorantki skupionej na swojej przyszłości w świecie akademickim. Kiedy jednak odkrywa, że jej najlepsza przyjaciółka Ahn (Rachel Marsh) zakochała się w Jeremym (Nicholas Duvernay) – chłopaku, który podoba się Olive – dziewczyna impulsywnie całuje budzącego respekt profesora Adama Carlsena (Tom Bateman), by udowodnić, że już o nim nie myśli. To, co zaczyna się jako desperacki gest w imię przyjaźni, przeradza się w fikcyjny związek oparty na zasadach, granicach i obopólnie korzystnym układzie. Gdy granica między odgrywaną rolą a rzeczywistością zaczyna się zacierać, Olive staje przed najtrudniejszą hipotezą w swoim życiu: być może miłość naprawdę jest warta ryzyka.

Fani książki mogą spotkać się z gwiazdami filmu. Gdzie?

Lili Reinhart i Tom Bateman spotkają się z fanami podczas premierowej edycji wydarzenia Prime Video Obsessed Fest w Los Angeles już 27 czerwca.

Obsessed Fest to pierwsze immersyjne wydarzenie dla fanów organizowane przez Prime Video oraz centralny punkt inicjatywy Totalnie się wkręcisz – nowego projektu platformy promującego opowieści dla młodych widzów, kulturę fandomów oraz pełne pasji społeczności, które kształtują dzisiejszą dyskusję na temat rozrywki.

Podczas wydarzenia, które odbędzie się 27 czerwca w nya Studios w Los Angeles i potrwa cały dzień, zaprezentowane zostaną najbardziej wyczekiwane produkcje dla młodych widzów – Every Year After, The Love Hypothesis, Elle, Off Campus, Nadrabiaj miną, Twoja Wina: Londyn, Drawn Together i wiele innych – poprzez ekskluzywne materiały premierowe, panele z obsadą, immersyjne atrakcje dla fanów, limitowane gadżety oraz ekskluzywny dostęp do twórców i aktorów stojących za historiami, które fascynują widzów.

Film „The Love Hypothesis”, który zostanie zaprezentowany podczas tegorocznego Obsessed Fest, jest częścią inicjatywy Prime Video Totalnie się wkręcisz promującej opowieści dla młodych widzów i kulturę fandomów.

Film „The Love Hypothesis” zadebiutuje na Prime Video już 23 września.

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