Genialne miniseriale na Disney+. 30 propozycji od nas

Stworzyliśmy listę najlepszych miniseriali na Disney+ i rekomendujemy wam tylko te tytuły, które mają wysokie noty od widzów. Znajdziecie tu opowieści oparte na prawdziwej historii, thrillery, kryminały czy emocjonalne produkcje obyczajowe. Sprawdźcie listę i poszukajcie czegoś idealnego dla siebie.

Najlepsze miniseriale teraz na Disney+. Które warto obejrzeć?

„Fosse/Verdon”



Produkcja śledzi pięć dekad wyjątkowej prywatnej i zawodowej współpracy Boba Fosse’a (Sam Rockwell) i Gwen Verdon (Michelle Williams). On jest wizjonerem, twórcą filmowym i jednym z najbardziej wpływowych choreografów i reżyserów teatralnych. Ona największą broadwayowską tancerką. Tylko Bob jest w stanie tworzyć przełomowe musicale, które w pełni eksponują jej talent. Gwen jako jedyna jest w stanie urzeczywistnić wizję Boba. Razem zmieniają oblicze amerykańskiej rozrywki. Cena tego jest jednak bardzo wysoka… Kapitalnie zagrany miniserial opowiadający o życiu niezwykłego amerykańskiego duetu kreatywnego – Boba Fosse'a oraz Gwen Verdon. Para przez pół wieku dominowała w świecie nowojorskiej rozrywki.



„Most zbrodni”



Czternastoletnia Reena Virk wyszła na imprezę ze znajomymi ze szkoły i nigdy nie wróciła do domu. O brutalne morderstwo oskarżono ośmioro nastolatków.



„Kwestia seksu i śmierci”



Serial jest inspirowany prawdziwą historią Molly Kochan, opowiedzianą pierwotnie w podcaście Wondery, który powołała do życia wraz ze swoją najlepszą przyjaciółką, Nikki Boyer. Po tym, jak Molly otrzymuje diagnozę raka piersi z przerzutami w IV stadium, decyduje się opuścić swojego męża Steve'a i po raz pierwszy w życiu zaczyna odkrywać pełen zakres i złożoność swoich seksualnych pragnień. Odwagę i wsparcie w tej przygodzie daje jej najlepsza przyjaciółka Nikki, która pozostaje u jej boku do samego końca.



„High Fidelity”



Fanka muzyki, popkultury i listy Top Five prowadzi lokalny sklep z płytami w swoim rodzinnym mieście.



„Rozterki Fleishmana”



Historia 41-letniego Toby'ego Fleishmana, który właśnie się rozwiódł i odważnie zanurkował w nowy świat aplikacji randkowych, osiągając sukcesy, jakich nigdy nie miał w młodości, zanim się nie ożenił pod koniec studiów medycznych. Ale na samym początku jego pierwszego lata wolności seksualnej była żona Rachel znika, zostawiając go z 11-letnią Hannah i 9-letnim Sollym i bez żadnych wieści, gdzie jest i czy planuje powrócić. Starając się pogodzić opiekę nad dziećmi, odnowioną znajomość z przyjaciółmi Libby i Sethem, ewentualny awans w szpitalu, na który długo czekał, a także wszystkie kwalifikujące się kobiety, jakie ma do zaoferowania Manhattan, uświadamia sobie, że nigdy nie odkryje, co stało się z Rachel, dopóki w końcu nie zmierzy się z przyczynami rozpadu ich małżeństwa.



„Porządna amerykańska rodzina”



Ten wciągający dramat, opowiadany z wielu perspektyw w celu zbadania zagadnień takich jak kwestie uprzedzenia i traumy, inspirowany jest poruszającą historią pary ze Środkowego Zachodu, która adoptuje dziewczynkę z rzadką formą karłowatości. Jednak gdy małżonkowie zaczynają ją wychowywać pośród trójki swoich biologicznych dzieci, wokół wieku i pochodzenia dziecka pojawiają się tajemnice, które rodzą podejrzenia, że dziewczynka może nie być tym, za kogo się podaje. Podczas gdy bohaterowie chronią swoją rodzinę przed córką, którą uważają za zagrożenie, ona toczy własną walkę, by stawić czoła swojej przeszłości i temu, co przyniesie jej przyszłość, w starciu, które ostatecznie rozgrywa się w tabloidach i na sali sądowej.



„Candy. Śmierć w Teksasie”



Candy Montgomery jest gospodynią domową i matką z lat osiemdziesiątych, która wszystko robiła dobrze, dobry mąż, dwójka dzieci, ładny dom, kiedy narasta w niej presja konformizmu, jej działania domagają się odrobiny wolności.



„Pacjent”



Alan Strauss jest terapeutą uwięzionym przez pacjenta, który okazuje się seryjnym mordercą. W obliczu uciekającego czasu Alan desperacko walczy, by powstrzymać Sama, zanim stanie się współwinny dokonywanych przez niego morderstw lub, co gorsza, sam stanie się celem ataku.



„Nic nie mów”



Trzymająca w napięciu historia morderstwa i pamięci o konfliktach zbrojnych w Irlandii Północnej. Dziewięcioodcinkowy serial oparty jest na książce, której autorem jest Patrick Radden Keefe. Obejmująca cztery dekady fabuła rozpoczyna się od szokującego zniknięcia Jean McConville, samotnej matki dziesięciorga dzieci, która została uprowadzona z domu w 1972 roku i której nikt nigdy więcej nie ujrzał żywej. Opowiadając historię różnych członków Irlandzkiej Armii Republikańskiej (IRA), "Nic nie mów" przygląda się ekstremizmom, do jakich mogą posunąć się niektórzy ludzie w imię swoich przekonań. Serial pokazuje, w jaki sposób głęboko podzielone społeczeństwo może nagle popaść w konflikt zbrojny, oraz skalę przemocy obejmującej wszystkich nim dotkniętych wraz z emocjonalnymi i psychologicznymi kosztami przestrzegania kodeksu milczenia.



„W niemieckim domu”



W 1963 roku Ewa Bruhns jest młodą kobietą pracującą jako tłumaczka z języka polskiego na niemiecki we Frankfurcie. Mieszka z rodzicami, którzy prowadzą restaurację "Niemiecki Dom". Tuż przed zaręczynami z bogatym spadkobiercą firmy wysyłkowej, Ewa otrzymuje propozycję tłumaczenia w sądzie podczas drugiego procesu oświęcimskiego. Jej rodzice i przyszły narzeczony są temu zdecydowanie przeciwni. Ewa nigdy wcześniej nie słyszała o Auschwitz, ale intuicja podpowiada jej, żeby zignorować ich obawy i przyjąć tę pracę. Dopiero gdy kobieta rozpoczyna zlecenie, pojmuje rozmiary narodowosocjalistycznego morderczego systemu i stopniowo zdaje sobie sprawę, że ma osobisty związek z tym miejscem.



„Przejście”



Grupa naukowców eksperymentuje z groźnym wirusem, który może ocalić ludzkość lub doprowadzić do jej zagłady. Gdy mała dziewczynka zostaje wyznaczona na królika doświadczalnego, agent federalny otrzymuje zadanie dostarczenia jej naukowcom.



„Nauczycielka”



Życie Claire, która tkwi w nieudanym małżeństwie ze swoim kolegą z czasów studenckich, zmienia się diametralnie, gdy Eric, czarujący uczeń z jej klasy maturalnej, prosi o pomoc w przygotowaniu do egzaminu. Eric to popularny i towarzyski chłopak, kapitan drużyny piłkarskiej, który praktycznie nigdy nie rozstaje się ze swoimi najlepszymi przyjaciółmi. Na pozór wszystko wydaje się w jego życiu idealne, ale w rzeczywistości Eric jest pod dużą presją, ponieważ musi łączyć obowiązki szkolne ze składaniem podań o przyjęcie na studia i pracą na pół etatu, jednocześnie pomagając w opiece nad swoimi dwoma młodszymi braćmi. Gdy Claire i Eric spędzają ze sobą coraz więcej czasu, pewna granica zostaje przekroczona i rozpoczyna się pomiędzy nimi subtelny flirt.



„Skradzione dziecko”



Elisa Blix, stewardesa latająca na trasach prywatnych odrzutowców i zapracowana matka dwojga dzieci, pozwala swojej dziewięcioletniej córce, Lucii, spędzić czas z nową przyjaciółką, Josephine. Krótko wcześniej poznaje jej ciepłą i sympatyczną matkę, Rebeccę, a zwykła wizyta niespodziewanie zamienia się w nocowanie. Następnego dnia, gdy Elisa i jej mąż Fred przyjeżdżają po córkę, ich najgorsze obawy stają się rzeczywistością - dom okazuje się pustą, wynajętą rezydencją, a Lucia znika wraz z Rebeccą i Josephine. Policja podejrzewa, że wszystko, co Rebecca powiedziała Elisie, mogło być kłamstwem. Śledztwo przeradza się w międzynarodową obławę na porywaczy, dzięki determinacji ambitnej dziennikarki śledczej, Selmy. Na jaw wychodzą dawno skrywane sekrety, które mogą być kluczem do zagadki pozornie bezsensownego porwania Lucii.



„Sekta”



Zaginięcie miejscowej dziewczynki przywołuje u pewnej kobiety wspomnienia z dzieciństwa, kiedy to przynależała do Klanu, jednej z nielicznych w historii sekt pod przewodnictwem kobiety. Fabułę tego oryginalnego serialu oparto na thrillerze kryminalnym autorstwa J. P. Pomare'a. Jest to studium najgorszych koszmarów życia w sekcie oraz historia kobiety, która wyrwała się z jej szponów i musi zmierzyć się z demonami przeszłości, aby powstrzymać porwania i przymusową indoktrynację niewinnych dzieci.



„My mieliśmy szczęście”



Oparta na bestsellerze New York Timesa autorstwa Georgii Hunter, telewizyjna adaptacja powieści "My mieliśmy szczęście" to miniserial inspirowany niesamowitą, choć prawdziwą, historią pewnej rozdzielonej na początku II wojny światowej żydowskiej rodziny. Fabuła podąża za nimi przez kontynenty, a bohaterowie, robiąc wszystko, co w ich mocy, starają się przetrwać i ponownie ze sobą zjednoczyć. "My mieliśmy szczęście" jest świadectwem tego, jak w obliczu najmroczniejszych chwil XX wieku ludzki duch może nie tylko przetrwać, lecz nawet rozkwitnąć. Serial jest hołdem dla triumfu nadziei i miłości, które przezwyciężają wszelkie przeciwności losu.



„Murdaugh: Śmierć w rodzinie”



Maggie i Alex, członkowie wpływowej rodziny prawniczej z Karoliny Południowej, wiedzą, co to luksus. Jednak tragiczny wypadek na łodzi, w który zamieszany jest ich syn Paul, wystawia ich na najtrudniejszą próbę w życiu. Tajemnice wychodzą na jaw, a rodzina zostaje powiązana z serią niewyjaśnionych zgonów. Czy Maggie i Alex zdołają ocalić to, co dla nich najcenniejsze? Serial inspirowany popularnym podcastem "Murdaugh Murders".



„Małe wielkie historie”



Oparty na bestsellerowej kolekcji autorstwa Cheryl Strayed serial "Małe wielkie historie" opowiada o kobiecie, Clare (Kathryn Hahn), która staje się wielbioną felietonistką piszącą rubrykę z poradami, gdy jej własne życie się rozpada. Kiedy poznajemy Clare, jej małżeństwo z mężem Dannym ledwo zipie, jej córka Rae prawie z nią nie rozmawia, a jej niegdyś obiecująca kariera pisarska nie istnieje. Kiedy więc dawna przyjaciółka z branży pisarskiej proponuje jej przejęcie roli felietonistki poradniczej, kobieta uważa, że jest ostatnią osobą, która mogłaby przyjąć to stanowisko. Lecz po tym, jak niechętnie się zgadza, uświadamia sobie, że może jednak ma zupełnie odpowiednie kwalifikacje. W miarę jak kolejne listy od czytelników zmuszają Clare do przypomnienia sobie najbardziej przełomowych momentów w życiu – śmierci matki, konfliktu z bratem, a nawet okropnego seksu na zapleczu domu pogrzebowego – wydobywa piękno, zmagania i humor z własnego życia, by pokazać nam, że nie jesteśmy nie do uratowania, że to nasze historie mogą nas ostatecznie uratować… a może nawet wyprowadzić nas na prostą.



„Cristóbal Balenciaga”



Balenciaga porzuca udaną karierę w Madrycie i San Sebastian, gdzie ubierał hiszpańską elitę i arystokrację i prezentuje swoją pierwszą paryską kolekcję haute couture. Jednak projekty, które wyznaczyły trendy w Hiszpanii, nie sprawdzają się w wyrafinowanym imperium mody, jakim stał się Paryż, i gdzie trendy kreują Chanel, Dior i Givenchy. To obsesja na punkcie kontroli we wszystkich aspektach życia zdefiniuje styl Balenciagi.



„Ugotować niedźwiedzia”



W 1852 roku, na północy Szwecji, do leżącej na uboczu wioski Kengis przybywa z rodziną nowy pastor. Jako orędownik sprawiedliwości i odnowy, rzuca wyzwanie lokalnej elicie, ale napotyka na opór, gdy jego ogniste kazania rozpalają nadzieję na lepsze życie wśród biednych wieśniaków. Równocześnie wioską wstrząsają zaginięcia i przerażające pogłoski o atakach niedźwiedzia. Gdy pastor i jego przybrany saamski syn, Jussi, prowadzą poszukiwania, dokonują makabrycznego odkrycia, które wprowadza głębokie podziały w nieufnej społeczności. Pastor zostaje wciągnięty w groźną rozgrywkę, w której zakazana miłość, walka o władzę i bestialskie czyny zagrażają wiosce i nikt nie może czuć się bezpieczny. Do czego posuną się broniący swoich interesów wieśniacy i gdzie leży granica między sprawiedliwością a zemstą?



„W stronę światła”



Pewien sklep elektryczny codziennie oświetla ciemną ulicę dla swoich klientów. Nawet jeśli miałby zjawić się tylko jeden, właściciel i tak nie zamyka przybytku. Jednak nocą ten biznes nie jest łatwy, gdyż trafia się naprawdę różna klientela.



„The Good Mothers”



Oparta na faktach historia opowiada o życiu trzech kobiet, które odważyły się przeciwstawić mafii 'Ndrangheta: Denise - córka Lei Garofalo, Maria Concetta Cacciola i Giuseppina Pesce. Pomaga im prokurator Anna Colace, która zaraz po przybyciu do Kalabrii pokierowała się intuicją: aby pokonać klany 'Ndrangheta, musi skupić się na kobietach. To ryzykowna strategia, ponieważ 'Ndrangheta ma złą sławę i budzi postrach ze względu na swoją żelazną pięść i niezliczone podstępy. W serialu "The Good Mothers" podążamy za Denise, Giuseppiną i Marią Concettą w ich próbach wyzwolenia się od oprawców i współpracy z władzami.



„Faraway Downs”



Historia angielskiej arystokratki, lady Sarah Ashley (Nicole Kidman), która jedzie na drugi koniec świata, by skonfrontować się ze swoim krnąbrnym mężem i sprzedać niezwykłą posiadłość: ogromne ranczo do hodowli bydła na australijskim pustkowiu o nazwie "Faraway Downs". Kiedy jej mąż ginie, bezwzględny australijski baron branży hodowli bydła, King Carney (Bryan Brown), stara się przejąć jej ziemię i Sarah z oporami sprzymierza się z nieokrzesanym poganiaczem bydła (Hugh Jackman), aby zachować swoje ranczo. Ich barwne przygody oglądamy oczami małego Nullaha (debiutant Brandon Walters), dziecka w połowie pochodzenia aborygeńskiego podlegającego drakońskiej polityce rasowej rządu, nazywanej obecnie "skradzionymi pokoleniami". Widzimy, jak w ciągu czterech lat życie wszystkich trojga podlega radykalnym zmianom, jak rodzi się romans między lady Ashley a Droverem, a wreszcie jak północną Australię dotyka II Wojna Światowa.



„Pod sztandarem nieba”



Detektyw Jeb Pyre, prowadząc śledztwo w sprawie morderstwa Brendy Wright Lafferty i jej córeczki na przedmieściach Salt Lake Valley, odkrywa ukryte prawdy o początkach religii mormonów i brutalnych konsekwencjach nieugiętej wiary.



„WandaVision”



Wanda Maximoff i Vision wiodą idealne życie w domu na przedmieściach, jednak z czasem zaczynają podejrzewać, że nie wszystko jest takie, jakim się wydaje.



„Devs”



Lily Chan (Sonoya Mizuno) jest młodą programistką, która bada działania tajnego działu rozwoju w swojej firmie, będącej jedną z najnowocześniejszych spółek technologicznych z Doliny Krzemowej. Dziewczyna wierzy, że komórka stoi za zniknięciem jej ukochanego chłopaka. Serial dramatyczny z elementami kina science fiction. Główna bohaterka obrazu bada spisek w jednej z najpotężniejszych firm technologicznych z Doliny Krzemowej.



„Lekomania”



Historia wywołania przez pewną firmę największej epidemii uzależnienia od opiatów w historii USA, opowiedziana oczami lekarzy, pacjentów i prawników.



„Breslau”



Jest rok 1936. Zbliżają się XI Igrzyska Olimpijskie, a oczy całego świata zwrócone są w stronę stolicy III Rzeszy. Tymczasem, w Breslau dochodzi do brutalnego morderstwa, które może zaburzyć misternie utkaną propagandową kampanię i zakłócić wielkie święto sportu. Jedynym, który jest w stanie zamknąć śledztwo na czas, jest komisarz policji polskiego pochodzenia Franz Podolsky. Znany z kontrowersyjnych, lecz skutecznych metod działania, Podolsky staje twarzą w twarz z rosnącym w siłę złem. Mierząc się z własnymi demonami, rozpoczyna niebezpieczną grę z mordercą. Nieoczekiwanie, stawką okazuje się nie tylko jego kariera, ale także życie prywatne.



„Małe ogniska”



Życie pozornie doskonałej rodziny zostaje wywrócone do góry nogami wraz z przyjazdem tajemniczej artystki Mii Warren i jej córki Pearl do Shaker Heights w stanie Ohio, malowniczego miasteczka opartego na utopijnych zasadach harmonii i porządku. Kierowana winą, zawsze czyniąca dobro Elena Richardson wynajmuje im pokój. To początek wspólnych losów obu rodzin.



„Mrs. America”



Historia ruchu, którego celem było wprowadzenie Equal Rights Amendment – poprawki do amerykańskiej konstytucji gwarantującej kobietom równe prawa. Sprzeciwiała się jej konserwatystka Phyllis Schlafly (Cate Blanchett). Opowiedziana z perspektywy kobiet tamtej ery – zarówno Schlafly, jak i feministek drugiej fali: Glorii Steinem (Rose Byrne), Betty Friedan (Tracey Ullman), Shirley Chisholm (Uzo Aduba), Belli Abzug (Margo Martindale) i Jill Ruckelshaus (Elizabeth Banks) – produkcja pokazuje kulisy wojny kulturowej, która rozegrała się w latach siedemdziesiątych i przyczyniła się do powstania organizacji zwanej Moral Majority oraz raz na zawsze zmieniła krajobraz polityczny w Stanach Zjednoczonych.



„Zepsuta krew”



Zafascynowana sukcesami milionerów z Doliny Krzemowej, Elizabeth Holmes rzuca studia w Stanfordzie i postanawia założyć firmę w branży Bio-Tech. Okazuje się jednak, że dla Elizabeth wymagania stawiane przez przedstawicieli nauki są tylko drobną przeszkodą na drodze do sukcesu.