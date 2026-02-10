Fani romansów i politycznych intryg będą je oglądać. Gorące premiery TVP

Kostiumowe romanse, społeczne skandale i bohaterki, które łamią epokowe tabu. TVP VOD dorzuca do katalogu dwa mocne zagraniczne tytuły. Jeden przenosi widzów do konserwatywnego Meksyku lat 50., drugi — do powojennej Hiszpanii i świata politycznych salonów.

„Consuelo”. Skandaliczny biznes w konserwatywnym Meksyku

Serial „Consuelo” to meksykański komediodramat kostiumowy, którego akcja rozgrywa się w latach 50. XX wieku. Główną bohaterką jest kobieta z wyższych sfer, porzucona nagle przez męża i zmuszona do samodzielnego utrzymania siebie oraz dwójki małych dzieci. W realiach epoki, w której samotne matki są napiętnowane, a zawodowe możliwości kobiet mocno ograniczone, każdy ruch wiąże się z ryzykiem towarzyskiego potępienia.

Punktem zwrotnym okazuje się nieoczekiwany pomysł na zarobek — tajna sprzedaż gadżetów erotycznych, w tym wibratorów. W świecie, gdzie kobieca seksualność pozostaje tematem tabu, taki biznes uruchamia lawinę napięć, plotek i nieporozumień. Bohaterka musi balansować między potrzebą przetrwania a presją społeczną i moralnymi ocenami otoczenia.

Produkcja pokazuje mechanizmy hipokryzji i podwójnych standardów oraz budowanie nieoficjalnej sieci klientek wśród gospodyń domowych, które publicznie potępiają działalność Consuelo, lecz prywatnie są nią zainteresowane. W roli głównej występuje Cassandra Sánchez Navarro. Serial liczy 10 odcinków po 35 minut. Premiera w TVP VOD zaplanowana jest na 9 lutego 2026 roku.

„Miłość ukryta w spojrzeniu”. Romans, który grozi politycznym skandalem

„Miłość ukryta w spojrzeniu” („Lo Que Escondían Sus Ojos”) to hiszpański miniserial kostiumowy z 2016 roku, zrealizowany w zwartej, czteroodcinkowej formule. Fabuła osadzona jest w Hiszpanii lat 40. XX wieku, tuż po zakończeniu wojny domowej, w czasie walk frakcji rządzących o wpływy i władzę.

Osią historii jest romans markizy de Llanzol — Sonsoles de Icaza — oraz ministra spraw zagranicznych Ramona Serrano Suñera. Ich relacja zaczyna się na salonowym przyjęciu i szybko przeradza w zakazane uczucie, które w realiach powojennej socjety może mieć poważne konsekwencje wizerunkowe i polityczne. Emocje zderzają się tu z reputacją, a prywatne wybory — z oczekiwaniami elit.

W ważnym wątku pojawia się postać projektanta Cristóbala Balenciagi, powiernika tajemnicy romansu, który ostrzega bohaterkę przed możliwymi skutkami ujawnienia związku. Dodatkowe napięcie buduje postawa Carmen Polo, żony dyktatora, zdeterminowanej, by nie dopuścić do obyczajowego skandalu mogącego zachwiać stabilnością władzy.

Historia ma także dalszy ciąg po latach — siedemnaście lat po zakończeniu romansu jego konsekwencje wracają, gdy dawni kochankowie próbują funkcjonować tak, jakby nic się nie wydarzyło, a przeszłość pozostaje ukryta w rodzinnym sekrecie. Serial składa się z 4 odcinków po 60 minut. Premiera w TVP VOD została zaplanowana na 10 lutego 2026 roku.

Czytaj też:

166 najlepszych miniseriali dostępnych w Polsce. Jedyny taki ranking w sieciCzytaj też:

Gwiazdor „Rancza” chce podbić Eurowizję. Mówi o „przeboju masowego rażenia”