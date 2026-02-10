Gwiazdor „Rancza” chce podbić Eurowizję. Mówi o „przeboju masowego rażenia”

Zaskoczenie, niedowierzanie i fala komentarzy — tak zareagowano na informację, że Piotr Pręgowski chce walczyć o wyjazd na Eurowizję. Aktor znany z „Rancza” nie traktuje jednak sprawy jako żartu. Przeciwnie. O swoim utworze mówi z pełnym przekonaniem, komplementując go wielkimi słowami. „Parawany tango” określa wprost jako hit o wyjątkowej sile oddziaływania.

Gwiazdor „Rancza” celuje w Eurowizję

Piotr Pręgowski znalazł się w ścisłym gronie osób, które powalczą o udział w 70. Konkursie Piosenki Eurowizji w Wiedniu, zaplanowanym na połowę maja. Dla wielu widzów i fanów konkursu to spore zaskoczenie. W sieci nie brakuje opinii, że to niecodzienny, a nawet żartobliwy pomysł. Sam zainteresowany podkreśla jednak, że podchodzi do projektu całkowicie serio.

Choć szeroka publiczność kojarzy go głównie z rolą Pietrka w serialu „Ranczo”, w którym występował przez dekadę, ma w dorobku także wiele innych produkcji telewizyjnych i filmowych. Pojawił się m.in. w „Polskich drogach”, „Misiu”, „Zmiennikach”, „Klanie” oraz „Świecie według Kiepskich”.

Piotr Pręgowski o swojej piosence: Przebój masowego rażenia

W podcaście radia RMF FM „Studio 96.0” Pręgowski wprost zachwycał się utworem „Parawany tango”, z którym chce walczyć o eurowizyjną scenę. Nie krył pewności co do jego potencjału i odbioru. „Ja jestem przekonany, że to jest przebój masowego rażenia. To jest, uważam, najsłynniejsza piosenka, jaka powstała w Polsce w XXI wieku. Nie mówię [tego] bez powodu. Bo żadna piosenka nie wywołała tylu emocji. Jest ogromne, wielkie grono zwolenników” — powiedział.

Część fanów „Rancza” zaczęła spekulować, czy w związku z muzycznymi planami aktor znów połączy siły z Elżbietą Romanowską, serialową Jolą. Na ekranie tworzyli duet wykonujący piosenki w stylistyce disco polo. Pręgowski uciął jednak te domysły. „Ona już idzie swoją drogą i to są równoległe życia artystyczne. Ja wiem, że nie oderwę się od roli Pietrka i od tego wizerunku, i nie mam zamiaru, ale „Parawany tango” to jest nasza droga, to jest latino polo i tutaj Ela niestety nie jest przewidziana. Ani nawet nikt inny” — wyjaśnił śpiewający aktor.

