„Rolnik szuka żony” rusza wcześniej! Odcinek zerowy już niebawem

Stacja najwyraźniej nie zamierza trzymać widzów w niepewności. Kultowe reality show wraca jesienią, ale jeden specjalny odcinek zobaczymy wcześniej, na dodatek w wyjątkowej odsłonie.

„Rolnik szuka żony” z odcinkiem zerowym w Wielkanoc

W święta widzowie zobaczą tzw. odcinek zerowy programu „Rolnik szuka żony”, przekazał portal Wirtualnemedia.pl, który uzyskał potwierdzenie takiej informacji u nadawcy. To właśnie wtedy zaprezentowane zostaną sylwetki kandydatów wyłonionych podczas castingu, który ruszył w grudniu ubiegłego roku.

Zgodnie z zasadami formatu, do głównej części show trafi pięcioro gospodarzy. O ich udziale zdecyduje liczba listów i zgłoszeń od widzów zainteresowanych bliższą znajomością i występem przed kamerami. Mechanizm znany, ale wciąż skuteczny.

Na razie nie podano konkretnej daty ani godziny emisji wielkanocnego odcinka. Dla porównania. w ubiegłym roku zerówkę 12. edycji pokazano w Niedzielę Wielkanocną 9 kwietnia o godz. 21:20.

Fenomen programu. Od 2014 roku na antenie TVP1

„Rolnik szuka żony” gości na antenie TVP1 nieprzerwanie od 2014 roku. Format oparty jest na brytyjskim „Farmer Wants a Wife” i od początku śledzi losy samotnych rolników oraz rolniczek, którzy szukają miłości poprzez listy, randki i wizyty na gospodarstwach.

Premiera odbyła się 21 maja 2014 roku, a program od pierwszej edycji prowadzi Marta Manowska. Już druga odsłona, emitowana w 2015 roku, przyciągnęła ponad 5 mln widzów w szczytowym momencie. Z czasem format ewoluował, wprowadzając do programu również rolniczki.

Miłość, śluby i rozstania

Na przestrzeni lat show doczekało się zarówno spektakularnych sukcesów miłosnych, jak i głośnych rozstań. Wśród par, którym udało się stworzyć trwałe związki, są m.in. Anna i Grzegorz Bardowscy czy Robert i Agnieszka – zakochani wzięli śluby i doczekali się dzieci. Ostatnio zaręczył się także Krzysztof z 12. edycji.

Nie wszystkim jednak było dane przetrwać próbę czasu. Kasia i Tomek z 9. serii rozstali się z powodu różnic w priorytetach, co tylko potwierdza, że telewizyjna chemia nie zawsze przekłada się na codzienność.

Oglądalność wciąż solidna

Jesienną, 12. serię programu śledziło średnio 1,8 mln widzów. To przełożyło się na 15,2 proc. udziału w rynku wśród wszystkich odbiorców oraz 13,5 proc. w grupie 16–59 – według danych Nielsena. Wyniki może nie tak rekordowe jak dekadę temu, ale nadal mocne jak na realia współczesnej telewizji.

Wielkanocny odcinek zerowy pokaże, czy widzowie wciąż mają apetyt na romantyczne historie z gospodarstw. Jedno jest pewne – tradycja została podtrzymana.

