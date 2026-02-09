8 nowych tytułów od HBO Max. Wpadają perełki

Najbliższe dni na HBO Max wskazują, że platforma poważnie szykuje się na święto zakochanych. Pojawi się kilka tytułów z „uniwersum” Jane Austin i cała masa innych, romantycznych historii. Jeżeli wolicie jednak mocniejsze akcenty – i takie tytuły znajdziecie wśród nowości serwisu. Sprawdźcie wszystkie premiery i poszukajcie czegoś idealnego dla siebie!

8 nowych tytułów na HBO Max w tym tygodniu. Co warto obejrzeć?

„Wielkie Nic”



Bezrobotny nauczyciel Charlie łączy siły z oszustem Gusem i jego ambitną dziewczyną Josie w ryzykownym planie szantażu.

Premiera: 11 lutego



„Kraina Jane Austen”



Bezpretensjonalna opowieść o 30-letniej singielce, która postanawia wydać wszystkie oszczędności na podróż śladami swojej ukochanej pisarki, Jane Austen.

Premiera: 12 lutego



„Rozważni i romantyczni – Klub miłośników Jane Austen”



Sześcioro miłośników twórczości Jane Austen odkrywa łudzące podobieństwa pomiędzy własnym życiem a losami bohaterów jej sześciu powieści.

Premiera: 12 lutego



„28 tygodni później”



Sześć miesięcy po wybuchu wirusa armia USA zabezpiecza część Londynu dla ocalałych, lecz plan szybko się komplikuje.

Premiera: 13 lutego



„Carissa”



W górskiej wiosce babcia namawia młodą kobietę, by starała się o pracę na nowym polu golfowym.

Premiera: 13 lutego



„Pięć minut nieba”



Inspirowana prawdziwymi wydarzeniami z lat siedemdziesiątych, historia trudnego pojednania dwóch mężczyzn stojących po przeciwnych stronach konfliktu w Irlandii Północnej.

Premiera: 14 lutego



„Ósma klasa”



Nieśmiała trzynastolatka Kayla próbuje przetrwać ostatni tydzień ósmej klasy, zanim zacznie naukę w liceum.

Premiera: 14 lutego



„Sypiając z innymi”



Czy dwójka oszustów ma szansę na uczucie? Po jednonocnej przygodzie na studiach Lainey i Jake spotykają się po 12 latach.

Premiera: 14 lutego

