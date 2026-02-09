8 nowych tytułów od HBO Max. Wpadają perełki
Udostępnijdodaj Skomentuj
Seriale

8 nowych tytułów od HBO Max. Wpadają perełki

Dodano: 
Film „28 tygodni później”
Film „28 tygodni później” Źródło: HBO / Max
W tym tygodniu na platformę HBO Max wpadnie aż osiem nowych tytułów. Sprawdziliśmy, czego warto wypatrywać.

Najbliższe dni na HBO Max wskazują, że platforma poważnie szykuje się na święto zakochanych. Pojawi się kilka tytułów z „uniwersum” Jane Austin i cała masa innych, romantycznych historii. Jeżeli wolicie jednak mocniejsze akcenty – i takie tytuły znajdziecie wśród nowości serwisu. Sprawdźcie wszystkie premiery i poszukajcie czegoś idealnego dla siebie!

8 nowych tytułów na HBO Max w tym tygodniu. Co warto obejrzeć?

„Wielkie Nic”

Bezrobotny nauczyciel Charlie łączy siły z oszustem Gusem i jego ambitną dziewczyną Josie w ryzykownym planie szantażu.
Premiera: 11 lutego

„Kraina Jane Austen”

Bezpretensjonalna opowieść o 30-letniej singielce, która postanawia wydać wszystkie oszczędności na podróż śladami swojej ukochanej pisarki, Jane Austen.
Premiera: 12 lutego

„Rozważni i romantyczni – Klub miłośników Jane Austen”

Sześcioro miłośników twórczości Jane Austen odkrywa łudzące podobieństwa pomiędzy własnym życiem a losami bohaterów jej sześciu powieści.
Premiera: 12 lutego

„28 tygodni później”

Sześć miesięcy po wybuchu wirusa armia USA zabezpiecza część Londynu dla ocalałych, lecz plan szybko się komplikuje.
Premiera: 13 lutego

„Carissa”

W górskiej wiosce babcia namawia młodą kobietę, by starała się o pracę na nowym polu golfowym.
Premiera: 13 lutego

„Pięć minut nieba”

Inspirowana prawdziwymi wydarzeniami z lat siedemdziesiątych, historia trudnego pojednania dwóch mężczyzn stojących po przeciwnych stronach konfliktu w Irlandii Północnej.
Premiera: 14 lutego

„Ósma klasa”

Nieśmiała trzynastolatka Kayla próbuje przetrwać ostatni tydzień ósmej klasy, zanim zacznie naukę w liceum.
Premiera: 14 lutego

„Sypiając z innymi”

Czy dwójka oszustów ma szansę na uczucie? Po jednonocnej przygodzie na studiach Lainey i Jake spotykają się po 12 latach.
Premiera: 14 lutegoCzytaj też:
Zatrzęsienie nowości na Netflix w tym tygodniu. Ale to o tej premierze Polacy nie mogą zapomnieć!Czytaj też:
Elita kryminałów na Netflix. To teraz największe perełki serwisu

Źródło: WPROST.pl