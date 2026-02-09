8 nowych tytułów od HBO Max. Wpadają perełki

Najbliższe dni na HBO Max wskazują, że platforma poważnie szykuje się na święto zakochanych. Pojawi się kilka tytułów z „uniwersum” Jane Austin i cała masa innych, romantycznych historii. Jeżeli wolicie jednak mocniejsze akcenty – i takie tytuły znajdziecie wśród nowości serwisu. Sprawdźcie wszystkie premiery i poszukajcie czegoś idealnego dla siebie!
8 nowych tytułów na HBO Max w tym tygodniu. Co warto obejrzeć?
„Wielkie Nic”
Bezrobotny nauczyciel Charlie łączy siły z oszustem Gusem i jego ambitną dziewczyną Josie w ryzykownym planie szantażu.
Premiera: 11 lutego
„Kraina Jane Austen”
Bezpretensjonalna opowieść o 30-letniej singielce, która postanawia wydać wszystkie oszczędności na podróż śladami swojej ukochanej pisarki, Jane Austen.
Premiera: 12 lutego
„Rozważni i romantyczni – Klub miłośników Jane Austen”
Sześcioro miłośników twórczości Jane Austen odkrywa łudzące podobieństwa pomiędzy własnym życiem a losami bohaterów jej sześciu powieści.
Premiera: 12 lutego
„28 tygodni później”
Sześć miesięcy po wybuchu wirusa armia USA zabezpiecza część Londynu dla ocalałych, lecz plan szybko się komplikuje.
Premiera: 13 lutego
„Carissa”
W górskiej wiosce babcia namawia młodą kobietę, by starała się o pracę na nowym polu golfowym.
Premiera: 13 lutego
„Pięć minut nieba”
Inspirowana prawdziwymi wydarzeniami z lat siedemdziesiątych, historia trudnego pojednania dwóch mężczyzn stojących po przeciwnych stronach konfliktu w Irlandii Północnej.
Premiera: 14 lutego
„Ósma klasa”
Nieśmiała trzynastolatka Kayla próbuje przetrwać ostatni tydzień ósmej klasy, zanim zacznie naukę w liceum.
Premiera: 14 lutego
„Sypiając z innymi”
Czy dwójka oszustów ma szansę na uczucie? Po jednonocnej przygodzie na studiach Lainey i Jake spotykają się po 12 latach.
Premiera: 14 lutego
