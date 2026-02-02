Luty startuje na HBO Max z hukiem! Ogrom mega nowości – thrillery i kryminały królują!

Luty w HBO Max zapowiada się wyjątkowo emocjonująco! W pierwszej połowie miesiąca widzowie mogą liczyć na mieszankę pasjonujących seriali, dramatów psychologicznych, romantycznych historii i kultowych filmów, które porwą zarówno miłośników kina akcji, jak i fanów inteligentnych komedii czy wzruszających opowieści o relacjach międzyludzkich. Na platformie debiutują filmy z takimi sławami jak Forest Whitaker, Johnny Depp, Jake Gyllenhaal, Alicia Vikander, Oscar Isaac, Meryl Streep czy Matt Damon. Nie przegapcie żadnej premiery — oto pełna lista nowości HBO Max od 1 do 15 lutego.

25+ nowości w pierwszej połowie lutego na HBO Max. Najwięcej thrillerów i kryminałów

„Sprzątaczka”



Film o nieśmiałej sprzątaczce i pedantycznej matce. Między kobietami rodzi się więź… czy to tylko kolejna transakcja?

Premiera: 1 lutego



„Ex Machina”



Młody programista zostaje wybrany do wzięcia udziału w dziwnym i zarazem fascynującym eksperymencie. Będzie musiał wejść w interakcję z pierwszą na świecie prawdziwą sztuczną inteligencją, umieszczoną w ciele pięknej dziewczyny-robota.

Premiera: 1 lutego



„Nic do oclenia”



1 stycznia 1993 r. powstaje strefa euro. Dwóch celników – Belg i Francuz – dowiaduje się, że ich posterunek na granicy w Courquain i Koorkin zniknie.

Premiera: 1 lutego



„Imię”



Rodzinna kolacja przeistacza się w gigantyczną awanturę, gdy jeden z gości wyjawia imię, jakie będzie nosił jego potomek.

Premiera: 1 lutego



„Francuski minister”



Młody, pełen ideałów absolwent prestiżowej uczelni zostaje sekretarzem ministra spraw zagranicznych Francji. Statuetka Cezara i nagroda na MFF w San Sebastián za najlepszy scenariusz.

Premiera: 1 lutego



„Test na przyjaźń”



Ambitna siedemnastolatka musi zmierzyć się z trudną decyzją, kiedy niespodziewanie odkrywa, że jest w ciąży.

Premiera: 2 lutego



„Niech gadają”



Historia znanej autorki, która wyrusza w podróż z przyjaciółmi, aby się zabawić i wyleczyć stare rany.

Premiera: 2 lutego



„Bez gwałtownych ruchów”



Kryminał w konwencji lat 50. Jego bohaterami jest grupa przestępców, która podejrzewa, że podczas ich ostatniego skoku coś poszło nie tak.

Premiera: 2 lutego



„Spłata”



Lucas i Antonia mieszkają razem w Madrycie. Spokój znika, gdy fundusz inwestycyjny kupuje ich budynek.

Premiera: 2 lutego



„Gerta Schnirch”



Córka nazisty i Czeszki płaci straszliwą cenę za grzechy, których nie popełniła.

Premiera: 4 lutego



„Nieoczekiwane szczęście”



Grace znajduje w nowym mieście wiadomość od uczennicy szukającej przyjaciółki. Odpisuje jej, co uruchamia serię wydarzeń, które zmieniają życie trzech osób.

Premiera: 5 lutego



„Władcy umysłów”



Wciągający thriller z Mattem Damonem oraz Emily Blunt w rolach kochanków, którzy próbują walczyć z przeznaczeniem.

Premiera: 5 lutego



„Slumdog. Milioner z ulicy”



Jamal Malik, 18-letni sierota z slumsów Mumbaju, jest o krok od wygrania 20 mln rupii w indyjskim „Milionerach”.

Premiera: 5 lutego



„W stronę słońca”



Rok 2057. Ostatnia nadzieja Ziemi to statek kosmiczny z misją dostarczenia ładunku nuklearnego, by rozpalić gasnące słońce.

Premiera: 6 lutego



„Gorąca rywalizacja”



Shane Hollander i Ilya Rozanov, hokejowe gwiazdy połączone rywalizacją i pożądaniem, zaczynają od tajnego romansu, który przeradza się w wieloletnią historię miłości.

Premiera: 6 lutego



„Priscilla”



Porywający film Sofii Coppoli o burzliwym romansie Priscilli Beaulieu i Elvisa Presleya.

Premiera: 6 lutego



„Miasto kłamstw”



Johnny Depp oraz Forest Whitaker jako policjant i dziennikarz, którzy łączą siły, by rozwiązać sprawę zagadkowych morderstw raperów Tupaca Shakura i Notoriousa B.I.G.

Premiera: 6 lutego



„Dwóch mężczyzn w mieście”



Po trudnej młodości i 18 latach w więzieniu William odzyskuje wolność i chce zacząć uczciwe życie, lecz przeszłość szybko go dogania.

Premiera: 6 lutego



„Zulu”



W RPA wciąż naznaczonym apartheidem dwaj policjanci tropią zabójcę dziewczynki, a śledztwo zmienia ich życie i zmusza do konfrontacji z demonami.

Premiera: 6 lutego



„Pies i robot”



Nowy Jork lat 80. Samotny pies buduje robota, by mieć towarzysza. Razem odkrywają miasto, ale los ich rozdziela.

Premiera: 7 lutego



„Przedświąteczny napad na bank”



Rozczarowany 12-letni Mikey i jego marzycielski brat spotykają dwóch Mikołajów – jednego po upadku z sań, drugiego po napadzie na bank. Zielona noc (Green Night) - Uwięziona u boku koreańskiego męża, Chinka wyrusza w podróż z tajemniczą dziewczyną o zielonych włosach.

Premiera: 7 lutego



„Wielkie Nic”



Bezrobotny nauczyciel Charlie łączy siły z oszustem Gusem i jego ambitną dziewczyną Josie w ryzykownym planie szantażu.

Premiera: 11 lutego



„Kraina Jane Austen”



Bezpretensjonalna opowieść o 30-letniej singielce, która postanawia wydać wszystkie oszczędności na podróż śladami swojej ukochanej pisarki, Jane Austen.

Premiera: 12 lutego



„Rozważni i romantyczni – Klub miłośników Jane Austen”



Sześcioro miłośników twórczości Jane Austen odkrywa łudzące podobieństwa pomiędzy własnym życiem a losami bohaterów jej sześciu powieści.

Premiera: 12 lutego



„28 tygodni później”



Sześć miesięcy po wybuchu wirusa armia USA zabezpiecza część Londynu dla ocalałych, lecz plan szybko się komplikuje.

Premiera: 13 lutego



„Carissa”



W górskiej wiosce babcia namawia młodą kobietę, by starała się o pracę na nowym polu golfowym.

Premiera: 13 lutego



„Pięć minut nieba”



Inspirowana prawdziwymi wydarzeniami z lat siedemdziesiątych, historia trudnego pojednania dwóch mężczyzn stojących po przeciwnych stronach konfliktu w Irlandii Północnej.

Premiera: 14 lutego



„Ósma klasa”



Nieśmiała trzynastolatka Kayla próbuje przetrwać ostatni tydzień ósmej klasy, zanim zacznie naukę w liceum.

Premiera: 14 lutego



„Sypiając z innymi”



Czy dwójka oszustów ma szansę na uczucie? Po jednonocnej przygodzie na studiach Lainey i Jake spotykają się po 12 latach.

Premiera: 14 lutegoCzytaj też:

