Luty startuje na HBO Max z hukiem! Ogrom mega nowości – thrillery i kryminały królują!

Luty w HBO Max zapowiada się wyjątkowo emocjonująco! W pierwszej połowie miesiąca widzowie mogą liczyć na mieszankę pasjonujących seriali, dramatów psychologicznych, romantycznych historii i kultowych filmów, które porwą zarówno miłośników kina akcji, jak i fanów inteligentnych komedii czy wzruszających opowieści o relacjach międzyludzkich. Na platformie debiutują filmy z takimi sławami jak Forest Whitaker, Johnny Depp, Jake Gyllenhaal, Alicia Vikander, Oscar Isaac, Meryl Streep czy Matt Damon. Nie przegapcie żadnej premiery — oto pełna lista nowości HBO Max od 1 do 15 lutego.
25+ nowości w pierwszej połowie lutego na HBO Max. Najwięcej thrillerów i kryminałów
„Sprzątaczka”
Film o nieśmiałej sprzątaczce i pedantycznej matce. Między kobietami rodzi się więź… czy to tylko kolejna transakcja?
Premiera: 1 lutego
„Ex Machina”
Młody programista zostaje wybrany do wzięcia udziału w dziwnym i zarazem fascynującym eksperymencie. Będzie musiał wejść w interakcję z pierwszą na świecie prawdziwą sztuczną inteligencją, umieszczoną w ciele pięknej dziewczyny-robota.
Premiera: 1 lutego
„Nic do oclenia”
1 stycznia 1993 r. powstaje strefa euro. Dwóch celników – Belg i Francuz – dowiaduje się, że ich posterunek na granicy w Courquain i Koorkin zniknie.
Premiera: 1 lutego
„Imię”
Rodzinna kolacja przeistacza się w gigantyczną awanturę, gdy jeden z gości wyjawia imię, jakie będzie nosił jego potomek.
Premiera: 1 lutego
„Francuski minister”
Młody, pełen ideałów absolwent prestiżowej uczelni zostaje sekretarzem ministra spraw zagranicznych Francji. Statuetka Cezara i nagroda na MFF w San Sebastián za najlepszy scenariusz.
Premiera: 1 lutego
„Test na przyjaźń”
Ambitna siedemnastolatka musi zmierzyć się z trudną decyzją, kiedy niespodziewanie odkrywa, że jest w ciąży.
Premiera: 2 lutego
„Niech gadają”
Historia znanej autorki, która wyrusza w podróż z przyjaciółmi, aby się zabawić i wyleczyć stare rany.
Premiera: 2 lutego
„Bez gwałtownych ruchów”
Kryminał w konwencji lat 50. Jego bohaterami jest grupa przestępców, która podejrzewa, że podczas ich ostatniego skoku coś poszło nie tak.
Premiera: 2 lutego
„Spłata”
Lucas i Antonia mieszkają razem w Madrycie. Spokój znika, gdy fundusz inwestycyjny kupuje ich budynek.
Premiera: 2 lutego
„Gerta Schnirch”
Córka nazisty i Czeszki płaci straszliwą cenę za grzechy, których nie popełniła.
Premiera: 4 lutego
„Nieoczekiwane szczęście”
Grace znajduje w nowym mieście wiadomość od uczennicy szukającej przyjaciółki. Odpisuje jej, co uruchamia serię wydarzeń, które zmieniają życie trzech osób.
Premiera: 5 lutego
„Władcy umysłów”
Wciągający thriller z Mattem Damonem oraz Emily Blunt w rolach kochanków, którzy próbują walczyć z przeznaczeniem.
Premiera: 5 lutego
„Slumdog. Milioner z ulicy”
Jamal Malik, 18-letni sierota z slumsów Mumbaju, jest o krok od wygrania 20 mln rupii w indyjskim „Milionerach”.
Premiera: 5 lutego
„W stronę słońca”
Rok 2057. Ostatnia nadzieja Ziemi to statek kosmiczny z misją dostarczenia ładunku nuklearnego, by rozpalić gasnące słońce.
Premiera: 6 lutego
„Gorąca rywalizacja”
Shane Hollander i Ilya Rozanov, hokejowe gwiazdy połączone rywalizacją i pożądaniem, zaczynają od tajnego romansu, który przeradza się w wieloletnią historię miłości.
Premiera: 6 lutego
„Priscilla”
Porywający film Sofii Coppoli o burzliwym romansie Priscilli Beaulieu i Elvisa Presleya.
Premiera: 6 lutego
„Miasto kłamstw”
Johnny Depp oraz Forest Whitaker jako policjant i dziennikarz, którzy łączą siły, by rozwiązać sprawę zagadkowych morderstw raperów Tupaca Shakura i Notoriousa B.I.G.
Premiera: 6 lutego
„Dwóch mężczyzn w mieście”
Po trudnej młodości i 18 latach w więzieniu William odzyskuje wolność i chce zacząć uczciwe życie, lecz przeszłość szybko go dogania.
Premiera: 6 lutego
„Zulu”
W RPA wciąż naznaczonym apartheidem dwaj policjanci tropią zabójcę dziewczynki, a śledztwo zmienia ich życie i zmusza do konfrontacji z demonami.
Premiera: 6 lutego
„Pies i robot”
Nowy Jork lat 80. Samotny pies buduje robota, by mieć towarzysza. Razem odkrywają miasto, ale los ich rozdziela.
Premiera: 7 lutego
„Przedświąteczny napad na bank”
Rozczarowany 12-letni Mikey i jego marzycielski brat spotykają dwóch Mikołajów – jednego po upadku z sań, drugiego po napadzie na bank. Zielona noc (Green Night) - Uwięziona u boku koreańskiego męża, Chinka wyrusza w podróż z tajemniczą dziewczyną o zielonych włosach.
Premiera: 7 lutego
„Wielkie Nic”
Bezrobotny nauczyciel Charlie łączy siły z oszustem Gusem i jego ambitną dziewczyną Josie w ryzykownym planie szantażu.
Premiera: 11 lutego
„Kraina Jane Austen”
Bezpretensjonalna opowieść o 30-letniej singielce, która postanawia wydać wszystkie oszczędności na podróż śladami swojej ukochanej pisarki, Jane Austen.
Premiera: 12 lutego
„Rozważni i romantyczni – Klub miłośników Jane Austen”
Sześcioro miłośników twórczości Jane Austen odkrywa łudzące podobieństwa pomiędzy własnym życiem a losami bohaterów jej sześciu powieści.
Premiera: 12 lutego
„28 tygodni później”
Sześć miesięcy po wybuchu wirusa armia USA zabezpiecza część Londynu dla ocalałych, lecz plan szybko się komplikuje.
Premiera: 13 lutego
„Carissa”
W górskiej wiosce babcia namawia młodą kobietę, by starała się o pracę na nowym polu golfowym.
Premiera: 13 lutego
„Pięć minut nieba”
Inspirowana prawdziwymi wydarzeniami z lat siedemdziesiątych, historia trudnego pojednania dwóch mężczyzn stojących po przeciwnych stronach konfliktu w Irlandii Północnej.
Premiera: 14 lutego
„Ósma klasa”
Nieśmiała trzynastolatka Kayla próbuje przetrwać ostatni tydzień ósmej klasy, zanim zacznie naukę w liceum.
Premiera: 14 lutego
„Sypiając z innymi”
Czy dwójka oszustów ma szansę na uczucie? Po jednonocnej przygodzie na studiach Lainey i Jake spotykają się po 12 latach.
Premiera: 14 lutego
