15 seriali nordic noir, które trzeba znać. Skandynawia bez filtra

Skandynawia w wyobraźni wielu osób to kraina prostego życia, uporządkowanych społeczeństw i domowego ciepła. Tymczasem właśnie tam narodził się nurt telewizyjny, który konsekwentnie obnaża mroczniejszą stronę tej idylli. Nordic noir, uwielbiany ostatnio przez widzów, to specyficzny język opowieści, oparty na powściągliwości, smutku i etycznych dylematach. Brutalne przestępstwa, niejednoznaczni bohaterowie, gęsty klimat i bezlitosna aura północy tworzą opowieści, które zyskały uznanie widzów na całym świecie.

Produkcje z Danii, Szwecji, Islandii czy Finlandii od dawna pokazują, że serial kryminalny może być narzędziem do czegoś więcej niż tylko rozrywki. Twórcy wykorzystują intrygi kryminalne, by komentować problemy społeczne, podważać mit doskonałego państwa i zaglądać pod powierzchnię nowoczesnych demokracji. To właśnie ta szczerość i narracyjna odwaga sprawiają, że nordic noir wyróżnia się na tle innych kryminałów. Wraz z ekspansją platform streamingowych popularność tych seriali jeszcze się umocniła, a niektóre z nich doczekały się międzynarodowych remake’ów.

W przygotowanym zestawieniu znalazły się zarówno produkcje, które położyły fundamenty pod ten charakterystyczny styl, jak i nowsze tytuły dowodzące, że mroczne historie z północy wciąż potrafią wciągać, poruszać i zaskakiwać.

15 kapitalnych seriali nordic noir, które warto obejrzeć

„Morderstwa w Åre”



Zawieszona w pracy i porzucona przez partnera sztokholmska policjantka Hanna Ahlander przeprowadza się do wakacyjnego domu swojej siostry w Åre. Kiedy w mroźną noc świętej Łucji znika młoda kobieta, Hanna postanawia wszcząć śledztwo w tej sprawie. Lokalny policjant Daniel Lindskog, zmagający się z problemami rodzinnymi i niedoborem personelu, niechętnie zgadza się na pomoc Hanny. Jednak najważniejsze pytanie brzmi — czy mogą sobie nawzajem zaufać?



„Wisting”



Norweski detektyw William Wisting wraz z córką Line, dociekliwą dziennikarką, tropią przestępców w nadmorskim Larviku. To kryminał oparty na serii bestsellerowych książek autorstwa Jørna Liera Horsta.



„Wallander”



Inspektor Kurt Wallander zmaga się z rosnącą falą przemocy w pozornie sennych zakątkach Ystad i okolic w prowincji Skåne. Choć boryka się też z wieloma problemami osobistymi, jest całkowicie oddany swojej pracy i niezwykle skuteczny.



„Przełom”



Kiedy sprawa podwójnego morderstwa w Linköping w Szwecji z 2004 roku została ostatecznie rozwiązana po 16 latach, to genealog odpowiadał za przełom. Po raz pierwszy w Europie mordercę znaleziono dzięki badaniom genealogicznym. „Przełom” to fikcyjna opowieść o nieoczekiwanym bohaterze, nieprawdopodobnej współpracy i polowaniu na zabójcę, ale to także opowieść o tym, jak niewyjaśniona zbrodnia wpływa na społeczeństwo i co dzieje się z ludźmi pozostawionymi bez odpowiedzi na pytania „kto?” i „dlaczego?”.



„River”



John River (Stellan Skarsgard) jest Szwedem pracującym w brytyjskiej policji, ma także inną nietypową przypadłość – widzi „manifesty” zmarłych osób. Problem osiąga punkt krytyczny po zabójstwie wieloletniej partnerki, detektyw Jackie „Stevie” Stevenson (Nicola Walker). River stara się odnaleźć sprawcę zbrodni, czego nie ułatwia fakt, iż był świadkiem tragicznego zdarzenia, a zamordowana ciągle żyje w jego głowie. Śledztwo i cała sytuacja sprawiają, że jest mu coraz trudniej ukrywać swój stan przed otoczeniem.



„W pułapce”



Akcja serialu rozgrywa się w małym islandzkim miasteczku Siglufjörður. Do brzegu przypływa prom z Danii, a w wodzie zostają znalezione zwłoki mężczyzny. Nadciąga potężna burza śnieżna, która za chwilę odetnie miasteczko od świata. Mieszkańcy miasteczka zdają sobie sprawę, że zostaną uwięzieni, a sprawca straszliwej zbrodni jest wśród nich.



„Zmiana”



Szwedzki posterunek rozpoczyna w latach 50. XX wieku śmiały eksperyment, zatrudniając grupę pierwszych policjantek. Serial zainspirowany prawdziwymi wydarzeniami.



„Ruchome piaski”



W prywatnej szkole średniej dochodzi do strzelaniny. Podczas procesu uczennicy Mai Norberg wychodzą na jaw sekrety dotyczące feralnego dnia, a także jej relacji z Sebastianem Fagermanem i jego dysfunkcyjną rodziną.



„The Valhalla Murders”



Poturbowany przez życie detektyw z Oslo powraca na rodzinną Islandię, aby pomóc ambitnej policjantce schwytać seryjnego mordercę powiązanego z tajemniczym zdjęciem.



„Marcella”



Marcella (Anna Friel) to zbliżająca się do czterdziestki pani detektyw, która po 12-letniej przerwie w pracy wraca w końcu do policyjnego wydziału zabójstw. Marcella niegdyś porzuciła obiecującą karierę i poświęciła się życiu rodzinnemu. Dziś jej codzienność to konieczność godzenia się z rozpadem niegdyś udanego małżeństwa i brakiem kontaktu z dziećmi, które przebywają w szkole z internatem. Właśnie w takich okolicznościach Marcella wraca do pracy, a jej poczucie własnego ja jest mocno zachwiane.



„Równonoc”



W 1999 roku w niewyjaśniony sposób z powierzchni ziemi zniknęła cała klasa licealistów. Astrid miała wówczas zaledwie 9 lat. Dziewczyna jest siostrą jednej z ofiar tego przedziwnego zdarzenia, które odcisnęło na niej duże piętno i stało się powodem dręczących ją makabrycznych wizji. W 2020 roku Astrid wiedzie spokojne i niczym niezmącone życie rodzinne. Jednak koszmary z przeszłości nagle powracają i nie dają się łatwo odpędzić. Gdy w tajemniczych okolicznościach umiera jedna z osób, które w 1999 roku uszły z życiem, Astrid postanawia raz na zawsze wyjaśnić, co przydarzyło się wówczas jej siostrze i uczniom liceum. W trakcie swojego prywatnego śledztwa odkrywa mroczną i przerażającą prawdę, a także dowiaduje się, że jest wmieszana w całą sprawę w zaskakujący i nieoczekiwany sposób.



„Kasztanowy ludzik”



Akcja serialu rozgrywa się na spokojnych przedmieściach Kopenhagi, gdzie pewnego wietrznego październikowego poranka policja dokonuje przerażającego odkrycia – na placu zabaw znalezione zostaje pozbawione jednej dłoni ciało brutalnie zamordowanej młodej kobiety. Obok zwłok leży niewielki kasztanowy ludzik. Do sprawy przydzieleni zostają ambitna młoda detektyw Naia Thulin (Danica Ćurčić) oraz jej nowy partner Mark Hess (Mikkel Boe Følsgaard). Śledczy wkrótce odkrywają, że kasztanowy ludzik łączy zabójstwo z inną sprawą – zaginioną rok wcześniej i uznaną za zmarłą córką polityk Rosy Hartung (Iben Dorner).



„W cieniu śmierci”



Sofia Karppi próbuje otrząsnąć się po śmierci męża. Gdy na planie budowy zostają znalezione zwłoki kobiety, życie pani detektyw znów zostaje wywrócone do góry nogami.



„The Killing”



Detektyw Sara Lund odbywa ostatnie dni służby. Zbrodnia na dziewiętnastoletniej dziewczynie sprawia, że kobieta rozpoczyna śledztwo.



„Most nad Sundem”



Na moście między Danią, a Szwecja znaleziono ciało. Ze względu na nietypową lokalizację sprawa zostaje przydzielona dwójce doświadczonych śledczych z graniczących ze sobą krajów. Duński inspektor Martin Rohde (Kim Bodnia) oraz szwedzka policjantka Saga Noren (Sofia Helin) szybko odkrywają, że doszło do nie jednego, a dwóch zabójstw. Okazuje się, że górna część ciała należy do znanego polityka, natomiast dolna do prostytutki. Para detektywów zmuszona jest zagłębić się w najbardziej mroczne sekrety Kopenhagi i Malmö, aby odnaleźć mordercę. Czytaj też:

