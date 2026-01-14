Nadchodzi nowy polski serial kryminalny. Mamy pierwsze zdjęcia z „Morfeusza”
Nadchodzi nowy polski serial kryminalny. Mamy pierwsze zdjęcia z „Morfeusza”

„Morfeusz”
„Morfeusz” Źródło: SkyShowtime
Niebawem zobaczymy nowy polski kryminał z gwiazdorską obsadą. Serial zapowiadany jest jako trzymający w napięciu i pełen akcji.

Serwis SkyShowtime rozpoczyna rok od ogłoszenia nowego polskiego serialu oryginalnego. „Morfeusz”, wyreżyserowany przez Macieja Migasa („Miłość jak miód”, „Bracia”), to już trzeci tytuł, zapowiedziany przez platformę, który będzie miał premierę w najbliższych miesiącach. Pod koniec ubiegłego roku SkyShowtime zapowiedziało dwuczęściowy film dokumentalny Edyta Górniak, przedstawiający historię tej niezwykłej artystki i podróż, która skromną dziewczynę z Ziębic zaprowadziła na światowe sceny, oraz kontynuację historii bohaterów „Ślebody”, czyli serial „Pionek” (tytuł roboczy).

Nowy polski kryminał z debiutem w tym roku. O czym będzie serial „Morfeusz”?

W „Morfeuszu” poznamy historię Piotra Leyera, młodego prawnika i przykładnego ojca, który po brutalnym zabójstwie brata zostaje wciągnięty w świat rodzinnego gangu, od którego całe życie próbował się odciąć. Zbieg nieprzewidzianych okoliczności stawia go na czele organizacji, którą wcześniej kierował jego brat, a jeszcze wcześniej – ojciec. Ku zaskoczeniu wszystkich, Piotr doskonale odnajduje się w półświatku, a jego skuteczność i bezwzględność szybko przynoszą mu szacunek i władzę. Pozornie zwyczajny mąż i ojciec stopniowo przekracza kolejne granice moralne. Kiedy na jego drodze pojawia się Moro, spirala przemocy i zła zaczyna się niebezpiecznie nakręcać.

W głównych rolach wystąpią m.in. Andrzej Grabowski („Pitbull”), Kamil Szeptycki („Chopin, Chopin!”), Mateusz Kmiecik („Śleboda”) i Sylwia Gola („Rojst”).

Scenariusz do filmu napisał Michał Wawrzecki („LARP. Miłość, trolle i inne questy”). Autorem zdjęć jest Bartek Cierlica („Akademia Pana Kleksa”, „Dziki”). Za produkcję serialu dla SkyShowtime Limited odpowiada studio TFP. Producentami są Andrzej Papis i Maciej Sowiński.

Źródło: WPROST.pl