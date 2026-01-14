Nadchodzi nowy polski serial kryminalny. Mamy pierwsze zdjęcia z „Morfeusza”

Serwis SkyShowtime rozpoczyna rok od ogłoszenia nowego polskiego serialu oryginalnego. „Morfeusz”, wyreżyserowany przez Macieja Migasa („Miłość jak miód”, „Bracia”), to już trzeci tytuł, zapowiedziany przez platformę, który będzie miał premierę w najbliższych miesiącach. Pod koniec ubiegłego roku SkyShowtime zapowiedziało dwuczęściowy film dokumentalny Edyta Górniak, przedstawiający historię tej niezwykłej artystki i podróż, która skromną dziewczynę z Ziębic zaprowadziła na światowe sceny, oraz kontynuację historii bohaterów „Ślebody”, czyli serial „Pionek” (tytuł roboczy).

Nowy polski kryminał z debiutem w tym roku. O czym będzie serial „Morfeusz”?

W „Morfeuszu” poznamy historię Piotra Leyera, młodego prawnika i przykładnego ojca, który po brutalnym zabójstwie brata zostaje wciągnięty w świat rodzinnego gangu, od którego całe życie próbował się odciąć. Zbieg nieprzewidzianych okoliczności stawia go na czele organizacji, którą wcześniej kierował jego brat, a jeszcze wcześniej – ojciec. Ku zaskoczeniu wszystkich, Piotr doskonale odnajduje się w półświatku, a jego skuteczność i bezwzględność szybko przynoszą mu szacunek i władzę. Pozornie zwyczajny mąż i ojciec stopniowo przekracza kolejne granice moralne. Kiedy na jego drodze pojawia się Moro, spirala przemocy i zła zaczyna się niebezpiecznie nakręcać.

W głównych rolach wystąpią m.in. Andrzej Grabowski („Pitbull”), Kamil Szeptycki („Chopin, Chopin!”), Mateusz Kmiecik („Śleboda”) i Sylwia Gola („Rojst”).

Scenariusz do filmu napisał Michał Wawrzecki („LARP. Miłość, trolle i inne questy”). Autorem zdjęć jest Bartek Cierlica („Akademia Pana Kleksa”, „Dziki”). Za produkcję serialu dla SkyShowtime Limited odpowiada studio TFP. Producentami są Andrzej Papis i Maciej Sowiński.

