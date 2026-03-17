Brzozowski wraca do TV, ale stawia warunki. „Zmieniłem myślenie”

Powrót do telewizji po przerwie, ale na własnych zasadach. Rafał Brzozowski znów pojawi się na ekranie, choć tym razem w zupełnie innej roli. Plotki o transferze do Polsatu? Artysta postanowił je przeciąć jednym, dość stanowczym komentarzem.

Rafał Brzozowski wraca, ale nie jako prowadzący

Po dłuższej nieobecności Rafał Brzozowski ponownie zagości w telewizji. Widzowie zobaczą go w jesiennej edycji programu „Twoja twarz brzmi znajomo”. To jednak nie oznacza powrotu do roli gospodarza, z którą był kojarzony przez lata.

Jego medialna kariera nabrała rozpędu w czasach prezesury Jacka Kurskiego. Najpierw prowadził „Koło fortuny” w TVP2, a w 2019 roku przejął stery w „Jaka to melodia?”, gdzie pozostał aż do 2024 roku. Po zmianach w Telewizji Polskiej zniknął z anteny i wyraźnie ograniczył swoją obecność w mediach.

„Nie jestem tutaj dlatego, że liczę na posadę”

Za kulisami nagrań do show Polsatu Brzozowski odniósł się do spekulacji o możliwej dłuższej współpracy ze stacją. Choć scenariusz transferu pojawia się w plotkach od dawna, sam zainteresowany studzi emocje.

„Wydaje mi się, że współpraca z Polsatem jako wokalista i branie udziału w różnych wydarzeniach muzycznych Polsatu byłyby piękną i fajną rzeczą, natomiast praca prezenterska była bardzo wyczerpująca. Nie jestem tutaj dlatego, że liczę na jakąś posadę prowadzącego. Wydaje mi się, że miałem tego tak dużo, że ten program jest po to, żeby wrócić jako piosenkarz i sprawdzić, na ile mnie jeszcze stać i co potrafię z siebie wykrzesać” — wyjaśnił w rozmowie z Kozaczkiem.

Telewizja? Tak, ale na innych warunkach. Powrót do muzyki

Artysta nie zamyka drzwi do dalszych występów w telewizji, ale jasno zaznacza, że nie chce wracać do intensywnego tempa pracy, jakie towarzyszyło codziennym programom.

„Ten rok, kiedy miałem trochę luzu, dużo mi dał. Zmieniłem myślenie” — podkreślił. Co więcej, udział w „Twoja twarz brzmi znajomo” ma być jego ostatnim występem w telewizyjnym formacie w roli uczestnika. Jak sam przyznaje, docenia charakter programu, który stawia na artystyczną zabawę, a nie ostrą rywalizację.

Przerwa od intensywnej pracy w telewizji przyniosła konkretne efekty. Brzozowski wrócił do studia nagraniowego i przygotowuje nowy album, który ma ukazać się jesienią.

