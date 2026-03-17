Baron już po rozwodzie. Jedno zdanie wystarczyło, by fani ruszyli z komentarzami

Wystarczyło kilka zdań, by w sieci ruszyła lawina komentarzy. Zrobił to na galowo, a fani są niemal jednomyślni.

Koniec małżeństwa Kubickiej i Barona

16 marca 2026 roku Sandra Kubicka i Aleksander Milwiw-Baron oficjalnie zakończyli swoje małżeństwo. Decyzja zapadła podczas drugiej rozprawy rozwodowej. Pierwsze spotkanie, które odbyło się 25 lutego, było krótkie, ale napięte. Tym razem atmosfera była zupełnie inna.

Choć modelka ponownie nie kryła irytacji obecnością mediów w sądzie, między byłymi partnerami nie doszło do żadnych spięć. Wręcz przeciwnie – po zakończeniu rozprawy pożegnali się uściskiem.

Symboliczne zmiany i nowe otwarcie. „Pierwszy dzień reszty mojego życia”

Po pierwszej rozprawie Baron ograniczył się do wymownego gestu – zmiany fryzury, którą opatrzył refleksyjnym komentarzem. „Zmiany w głowie, zmiany na głowie. Nowy etap w życiu to symboliczny powód na nową fryzurę. Nowy rok, nowa ja. No to zaczynamy” – napisał.

Tym razem poszedł o krok dalej i zdecydował się na bardziej bezpośredni przekaz. Wieczorem, już po zakończeniu formalności, muzyk opublikował krótkie, ale znaczące słowa: „Dziś jest pierwszy dzień reszty mojego życia”.

Na Instagramie pokazał się również w nietypowej dla siebie odsłonie. Zamiast rockowego luzu – elegancki, szary garnitur i biała koszula. „Słuchajcie, dzisiaj jestem bardzo na galowo i formalnie, więc stwierdziłem, że przywitam się z wami równie elegancko. Kto wie, czemu jestem na galowo, ten wie. Wszystko dzieje się po coś. Mam dużo spokoju, akceptacji, szacunku i miłości do wszystkich wkoło” – przekazał.

Fani nie mieli wątpliwości

Pod wpisami Barona szybko zaroiło się od komentarzy. Internauci ruszyli z gratulacjami i życzeniami na nowy etap życia.

„Gratulacje, najlepszego życia”, „Wszystkiego co najcudowniejsze na nowej, pięknej drodze życia”, „Wszystkiego, co najpiękniejsze na ten nowy etap, wspaniały człowieku”, „Powodzenia, emanuje od ciebie dobroć i dojrzałość” – czytamy w komentarzach.

W tym samym czasie Sandra Kubicka zapowiedziała w mediach społecznościowych „koniec cyrków”. Wszystko wskazuje na to, że oboje chcą zamknąć przeszłość i zacząć od nowa – już osobno.

