Polacy kochają takie produkcje. Nowy serial będzie hitem

„Kiedy ktoś kocha bardziej”, najnowsza propozycja TTV, ma wszystko, by powtórzyć sukces swoich poprzedników: znanych aktorów, dramatyczną historię i bohaterów, których przeszłość nie pozwala im zaznać spokoju.

O czym jest „Kiedy ktoś kocha bardziej”

Produkcja, której oryginalny tytuł brzmi „Ya Çok Seversen”, zadebiutowała w Turcji w 2023 roku. W roli Atesa występuje Kerem Bürsin, dobrze znany fanom telenoweli „Zapukaj do moich drzwi”. Aktor wciela się w postać mężczyzny pełnego sprzeczności: na zewnątrz silnego i pewnego siebie, a w środku głęboko poranionego i nieufnego.

Serial opowiada historię Leyli, która dorastała w sierocińcu, trzymając się jedynej myśli, że kiedyś odnajdzie rodziców. Jej najcenniejszą pamiątką jest niebieski naszyjnik z motylem — ostatni ślad po rodzinie. Aby dotrzeć do prawdy, dziewczyna dołącza do grupy oszustów i wikła się w ryzykowne sytuacje.

Ateş natomiast żyje w świecie luksusu, choć pod jego powierzchnią kryje się pustka i gniew. Po śmierci matki zamknął się na ludzi i odciął od uczuć, które uznaje za zwykłą iluzję. Los łączy bohaterów w najmniej spodziewanym momencie — w domu, którego Ateş wolałby unikać. Leyla trafia tam jako niania jego przyrodniego rodzeństwa. Pod jednym dachem ich historie splatają się w sposób, który wymyka się ich kontroli. Wraz z rodzącym się uczuciem pojawia się pytanie, czy Leyla zdoła uleczyć rany Atesa i czy on stanie się dla niej kimś, kogo szukała przez całe życie.

Emisja. Kiedy i gdzie oglądać

Produkcja liczy 13 odcinków, co sprawia, że jest jedną z krótszych tureckich telenowel, ale dzięki temu opowieść rozwija się dynamicznie i bez zbędnych przestojów.

„Kiedy ktoś kocha bardziej” można oglądać od poniedziałku do piątku o godzinie 6:25 na antenie TTV. Serial dostępny jest także w Playerze.