Nowe kryminały, które można nazwać perełkami roku. Nasze typy

Stworzyliśmy zestawienie seriali kryminalnych, które w tym roku szczególnie przypadły do gustu widzom. Znajdziecie tu tylko świetnie ocenione nowości, które przyciągnęły tłumy ze wszystkich dostępnych w Polsce platform streamingowych. Oto, co oglądali i oglądają wszyscy fani mocnych historii.

Kryminalne seriale zdominowały rynek. To najlepsze z tego roku

„Patience”

Patience kataloguje dowody w archiwum wydziału policyjnego w Yorkshire. Ma wyjątkowy talent do analizowania miejsc zbrodni. Zostaje dostrzeżona przez Metcalfa, co otwiera przed nią zupełnie nowe możliwości.

„Wybór matki”

Zdesperowana, aby zapłacić za ratującą życie operację córki, pobożna była policjantka Babalwa prosi gangstera o pomoc w zorganizowaniu zuchwałego napadu.

„Dziewczyna, która zniknęła”

Aaro poznaje miłość swojego życia. Jednak młoda kobieta, dla której traci głowę, okazuje się kimś innym, niż sądził.

„Suga”

Suga, szef gangu motocyklowego, wychodzi przedterminowo z więzienia. Na wolności musi mierzyć się ze zdradą „braci” i walczyć o bezpieczeństwo swoje oraz bliskich.

„Zmiana”

Szwedzki posterunek rozpoczyna w latach 50. XX wieku śmiały eksperyment, zatrudniając grupę pierwszych policjantek. Serial zainspirowany prawdziwymi wydarzeniami.

„Na ostrzu skalpela”

Seok, pełna pasji, genialna neurochirurg, ponownie spotyka Deok-hee, profesora, który zrujnował jej życie. Bardzo bliscy sobie niegdyś chirurdzy darzą się teraz nienawiścią. Seok jest wściekła, że Deok-hee znów pojawił się w jej życiu, i zamierza się zemścić.

„Odcienie prawdy”

Sześcioro pacjentów psychiatrycznych przybywa do osamotnionej winnicy, aby zakończyć terapię u doktora Marlowa, ale gdy dochodzi do morderstwa, wszyscy znajdują się w kręgu podejrzanych.

„Stacja zaginionych”

Pod koniec lat 90. i na początku 2000 roku w Perpignan znika nastoletnia dziewczyna, a trzy młode kobiety zostają zamordowane w okolicach dworca kolejowego. Wszystkie są brunetkami, piękne i kieruje nimi silne pragnienie niezależności. Ich twarze trafiają na łamy gazet, a media nadają im przydomek „Zaginione z Dworca”. Flore Robin, młoda śledcza, rozpoczyna swoją policyjną karierę dokładnie w dniu, w którym zostaje odnalezione pierwsze ciało. Musi połączyć siły z kapitanem policji Franckiem Vidalem oraz jego mentorem, Félixem Sabueso. W ciągu kolejnych dwudziestu lat toczy się niezwykłe śledztwo, które obejmuje cały kraj — trwa bezlitosna pogoń za tajemniczym i bezwzględnym seryjnym mordercą, a jedna z matek wciąż trzyma się nadziei, że jej córka żyje.

„Dziewięć puzzli”

Świadek i detektyw rozwiązują sprawę morderstw, połączonych ze sobą w tajemniczy sposób.

„Ubłocone”

Pięć osadzonych nawiązuje wyjątkową więź po śmiertelnym wypadku... dopóki korupcja i walka o wpływy w bezwzględnym zakładzie karnym nie zaczynają zagrażać ich życiu.

„Ugotować niedźwiedzia”

W 1852 roku, na północy Szwecji, pastor i jego przybrany syn badają serię makabrycznych morderstw.

„Kryształowa kukułka”

Młoda lekarka, która chce się dowiedzieć czegoś o dawcy przeszczepionego jej serca, przybywa do górskiego miasteczka, dręczonego od dziesięcioleci tajemniczymi tragediami.

„To miasto należy do nas”

Michael, wieloletni członek zorganizowanej przestępczości, zakochuje się w Dianie, co skłania go do przewartościowania swojego życia i zastanowienia nad przyszłością. Jego nowa miłość staje się zarówno motywacją, jak i potencjalnym zagrożeniem.

„Zero litości”

Były przestępca, który odciął się od swojego gangu, powraca, aby odkryć prawdę o śmierci brata, wkraczając tym samym na ścieżkę bezlitosnej zemsty.

„Gdy inni stali z boku”

Dwie kobiety – uwięzione w rzeczywistości tak dławiącej, że jedynym wyjściem wydaje się śmierć – podejmują dramatyczną decyzję o zabójstwie, by wkrótce zostać wciągnięte w serię nieoczekiwanych wydarzeń.

„Murdaugh: Śmierć w rodzinie”

Maggie i Alex, członkowie wpływowej rodziny prawniczej z Karoliny Południowej, wiedzą, co to luksus. Jednak tragiczny wypadek na łodzi, w który zamieszany jest ich syn Paul, wystawia ich na najtrudniejszą próbę w życiu. Tajemnice wychodzą na jaw, a rodzina zostaje powiązana z serią niewyjaśnionych zgonów. Czy Maggie i Alex zdołają ocalić to, co dla nich najcenniejsze? Serial inspirowany popularnym podcastem „Murdaugh Murders”.

„Droga do prawdy”

W wyniku eksplozji domu znika dziecko. Zaniepokojona sąsiadka łączy siły z prywatną detektywką, żeby je znaleźć. Kiedy zaczynają ujawniać sekrety i odkrywać wojskowy spisek, na sennych przedmieściach południowego Oksfordu rozpętuje się piekło.

„Złodziej dragów”

Dwaj długoletni przyjaciele z Filadelfii okradają drobnych dilerów narkotykowych, udając agentów DEA. To idealny przekręt – do czasu. Robiąc nalot na niewłaściwy dom, lądują na celowniku ogromnego kartelu narkotykowego.

„Karma”

Brzemienny w skutki wypadek splata wątki życia sześciu osób w intrygującą opowieść o zbrodni i karmie, w której wszyscy muszą stanąć oko w oko z mroczną prawdą.

„Na służbie”

Para policjantów z patrolu odpowiada na wezwania i przyjeżdża na miejsca zdarzeń aby mierzyć się z różnorakimi incydentami.

„Inwigilacja”

Młoda policjantka pod przykrywką ma się zaprzyjaźnić z żoną przemytnika narkotyków, ale im bliżej celu, tym bardziej skomplikowane staje się jej zadanie.

„Nabrzeże”

Potężna rybacka rodzina z Karoliny Północnej wpływa na zdradzieckie wody, aby nie dać zatonąć swojemu imperium, które coraz bardziej ciąży ku dnu.

„Duster”

Historia odważnego kierowcy do zadań specjalnych, pracującego dla rozwijającego się syndykatu przestępczego. Gdy do miasta przybywa zdeterminowana młoda agentka, zrobi wszystko, żeby za wszelką cenę rozbić jego kryminalną rodzinę.

„Ballard”

Detektyw Renée Ballard, która prowadzi niedofinansowany wydział spraw niewyjaśnionych LAPD. Z pomocą Harry’ego Boscha odkrywa mroczny spisek.

„Dym”

Kiedy śledczy ds. podpaleń niechętnie łączy siły z policyjną detektywką, ich wyścig w celu powstrzymania dwóch podpalaczy rozpoczyna pokrętną grę podejrzeń i tajemnic.

„Szklana kopuła”

Profilerka Lejla musi pokonać traumatyczne wspomnienia o porwaniu w dzieciństwie, kiedy dołącza do poszukiwań zaginionej córki swojej przyjaciółki.

„Porządna amerykańska rodzina”

Historia pary ze Środkowego Zachodu, która adoptuje dziewczynkę z rzadką formą karłowatości.

„Morderstwa w Are”

Objęta wewnętrznym dochodzeniem policjantka ze Sztokholmu jedzie na narty, aby odpocząć, ale zaginięcie młodej dziewczyny zmusza ją do powrotu do pracy.

„Przełom”

Detektyw i genealog łączą siły, aby złapać sprawcę podwójnego morderstwa sprzed 16 lat, zanim ta nierozwiązana sprawa zostanie zamknięta.

„Black Rabbit”

Odnoszący pierwsze sukcesy restaurator zostaje wciągnięty w nowojorski półświatek, gdy jego hultajski brat wraca do miasta z lichwiarzami spod ciemnej gwiazdy na ogonie.

„Rezerwat”

Kiedy opiekunka do dzieci jej sąsiadki znika z bogatego przedmieścia, Cecilie szuka odpowiedzi i odkrywa sekrety, które rujnują jej pozornie idealny świat.

„Scheda”

Po śmierci Jana Mroza, szanowanego emerytowanego żołnierza, jego rodzina i mieszkańcy małego nadmorskiego miasteczka odkrywają skrywane sekrety. Walka o spadek ujawnia rodzinne konflikty, miłość, zdradę i napiętą atmosferę społeczności Helu.

„Dexter: Zmartwychwstanie”

Dexter budzi się ze śpiączki i rusza do Nowego Jorku, by naprawić relacje ze swoim synem Harrisonem, ale gdy pojawia się Angel Batista z wydziału policji w Miami z szeregiem pytań, obaj muszą zmierzyć się ze swoją mroczną przeszłością.

„Breslau”

Jest rok 1936. Zbliżają się XI Igrzyska Olimpijskie, a oczy całego świata zwrócone są w stronę stolicy III Rzeszy. Tymczasem, w Breslau dochodzi do brutalnego morderstwa, które może zaburzyć misternie utkaną propagandową kampanię i zakłócić wielkie święto sportu. Jedynym, który jest w stanie zamknąć śledztwo na czas, jest komisarz policji polskiego pochodzenia Franz Podolsky. Znany z kontrowersyjnych, lecz skutecznych metod działania, Podolsky staje twarzą w twarz z rosnącym w siłę złem. Mierząc się z własnymi demonami, rozpoczyna niebezpieczną grę z mordercą. Nieoczekiwanie, stawką okazuje się nie tylko jego kariera, ale także życie prywatne.

„Dzikość”

Agent federalny, badający śmierć kobiety w Parku Narodowym Yosemite, trafia na rozległy teren bezprawia, gdzie przyroda nie przestrzega żadnych zasad poza własnymi.

„Grupa zadaniowa”

Agent FBI staje na czele specjalnej grupy zadaniowej, której celem jest powstrzymanie serii brutalnych napadów.

„Dept Q”.

Arogancki, ale błyskotliwy policjant staje na czele nowego wydziału policji, gdzie kieruje zespołem odszczepieńców, rozwiązujących niewyjaśnione sprawy Edynburga.

„Wzgórze psów”

Ceniony pisarz – którego dręczy dawna trauma i tajemniczy szantażysta – wraca do rodzinnego miasteczka, aby zmierzyć się z demonami przeszłości.

„Strefa gangsterów”

Władza jest na wyciągnięcie ręki, gdy dwie zwaśnione rodziny kryminalne ścierają się w walce, która grozi obaleniem imperiów i zrujnowaniem życia.

„Dojrzewanie”

Trzynastolatek zostaje oskarżony o morderstwo koleżanki z klasy. Jego rodzina, terapeutka i prowadzący sprawę detektyw zadają sobie pytanie o to, co naprawdę się stało.

