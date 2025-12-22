Zatrzęsienie nowości na Netflix! Tydzień pełen mega hitów – rozpiska

Końcówka grudnia na Netfliksie zapowiada się tak intensywnie, jakby platforma chciała zamknąć rok w iście filmowym stylu. Nadchodzący tydzień to prawdziwe zatrzęsienie premier – od mrocznych historii grozy, przez pełne napięcia thrillery, aż po głośne tytuły, na które widzowie czekali miesiącami. Jedną z najgłośniejszych nowości będzie świeży dramat z udziałem Kate Winslet, Toni Collette i Helen Mirren, produkcja, która porusza emocjonalną strunę i stawia na kameralną, ale niezwykle mocną relację między bohaterkami. Obok tego pojawi się kontynuacja jednego z najbardziej kultowych seriali ostatnich lat, w której atmosfera gęstnieje z odcinka na odcinek, a pytania narastają szybciej niż odpowiedzi.

Tydzień 22–28 grudnia to mieszanka gatunków, emocji i stylów – od wzruszeń, przez adrenalinę, aż po typowe dla końcówki roku maratony, które wciągają na długie godziny. Poniżej znajdziesz pełną listę premier, które w najbliższych dniach zagoszczą na platformie.

Mocne premiery na świąteczny tydzień na Netflix. Platforma odpala grube tytuły

„Elway”



Dokument o pełnej sukcesów karierze futbolowej Johna Elwaya. Film przedstawia jego wczesne sukcesy w karierze akademickiej na Uniwersytecie Stanforda, w trakcie 16 sezonów jako rozgrywający Denver Broncos.

Premiera: 22 grudnia



„Goldin: Raj kolekcjonerów”, sezon 3.



Śledź Kena Goldina i jego przebojowy zespół w prowadzeniu wiodącego domu aukcyjnego, specjalizującego się w rzadkich i unikatowych przedmiotach kolekcjonerskich.

Premiera: 23 grudnia



„Żegnaj, June”



Akcja filmu rozgrywa się tuż przed świętami Bożego Narodzenia, gdy nagłe pogorszenie zdrowia matki rzuca czworo dorosłego rodzeństwa i ich trudnego ojca w sam środek rodzinnego chaosu. Jednak dowcipna i nieustępliwa June postanawia przejąć kontrolę nad własnym losem — z ostrym humorem, szczerością i wielkim sercem.

Premiera: 24 grudnia



„Zatajone: Seymour Hersh na tropie prawdy”



Thriller polityczny o oszałamiającej karierze nagrodzonego Pulitzerem dziennikarza śledczego Seymoura Hersha. Ten wyjątkowo aktualny i drobiazgowo udokumentowany film to jednocześnie portret nieustępliwego dziennikarza oraz akt oskarżenia przeciwko zinstytucjonalizowanej przemocy, ukazujący widzom bezkarne czyny, jakich dopuszczały się amerykańskie agencje wojskowe i wywiadowcze. „Cover-Up", którego twórcy uzyskali na wyłączność dostęp do notatek Hersha i który prezentuje bogaty wachlarz dokumentów źródłowych oraz archiwalnych materiałów, jest fascynującą opowieścią o potędze i warsztacie dziennikarstwa śledczego.

Premiera: 26 grudnia



„Stranger Things”, sezon 5., część 2.



Jesień roku 1987. Otwierające się bramy sprawiają, że całe Hawkins drży ze strachu. Nasi bohaterowie mają teraz tylko jeden cel — znaleźć i zlikwidować Vecnę. Ten jednak zniknął i nikt nie wie, gdzie jest i co planuje. Jakby tego było mało, władze obłożyły miasteczko kwarantanną i otoczyły wojskiem. Misję dodatkowo utrudnia to, że rząd chce za wszelką cenę dopaść Jedenastkę, co zmusza ją do pozostawania w ukryciu. Zbliża się rocznica zniknięcia Willa i narasta znajoma atmosfera przerażenia. W powietrzu czuć, że nadchodzi czas finałowego starcia z przeciwnikiem potężniejszym i groźniejszym, niż wszyscy poprzedni. Aby położyć kres temu koszmarowi, cała ekipa musi po raz ostatni dać z siebie wszystko.

Premiera: 26 grudnia



„Spongebob: Na suchym lądzie”



Gdy zostaje wykradziony sekretny przepis na kraboburgery, SpongeBob łączy siły ze swoim wrogiem Planktonem, by pokonać nikczemnego złodzieja.

Premiera: 23 grudnia



„SpongeBob Kanciastoporty”



SpongeBob, żółta gąbka morska, żyje głęboko w oceanie w podwodnym mieście Bikini Bottom, gdzie wraz ze swoim kumplem różową rozgwiazdą Patrykiem przeżywa dzikie przygody.

Premiera: 23 grudnia



„Madagaskar”



Lew, zebra, hipopotam i żyrafa zostają wysłane statkiem z nowojorskiego zoo do Afryki. Pośrodku oceanu ich klatki wypadają za burtę pokładu, w wyniku czego zwierzęta lądują na brzegu egzotycznej wyspy.

Premiera: 24 grudnia



„Skrzat. Nowy początek”



Hania próbuje odzyskać skradzioną rodzinną pamiątkę. Aby tego dokonać, musi udowodnić istnienie skrzatów. W pełnej przygód misji towarzyszy jej Michał – szkolny outsider, dzięki któremu odkrywa siłę przyjaźni i wiary w siebie.

Premiera: 25 grudnia



„Ciche miejsce: Dzień pierwszy”



Wyreżyserowany i napisany przez Michaela Sarnoskiego ("Świnia") film "Ciche miejsce: Dzień pierwszy" to trzymający w napięciu horror, który nawiązuje do przebojowej serii i pokazuje widzom, co wydarzyło się w dniu, w którym świat ucichł. Kiedy Sam (zwyciężczyni Oscara, Lupita Nyong'o) wraca do miasta, w którym się urodziła, jedyne czego pragnie to kawałek ulubionej pizzy. Zamiast tego zostaje uwięziona w koszmarze na jawie, który może być jej ostatnim dniem na Ziemi. W towarzystwie nieznajomego o imieniu Eric (Joseph Quinn) i jej kota Frodo wyrusza w przerażającą podróż przez zniszczony Nowy York, w którym niebezpieczeństwo czai się wszędzie.

Premiera: 25 grudnia



„To my”



Matka i ojciec spędzają czas z dziećmi w domku na plaży. Wkrótce ich spokój zakłócają nieproszeni goście, którzy nie mają dobrych intencji.

Premiera: 25 grudnia



„Wizyta”



Becca i jej młodszy brat Tyler zostają wysłani do nigdy niewidzianych przez siebie dziadków. Pierwszej nocy są świadkami dziwnych zachowań staruszków, które z czasem przerażają ich coraz bardziej.

Premiera: 25 grudnia



„Miłe towarzystwo”



Nowicjuszka sztuk walki z pomocą przyjaciół planuje przeprowadzić ambitny napad na wesele siostry, aby nie dopuścić do zawarcia przez nią małżeństwa.

Premiera: 28 grudnia

