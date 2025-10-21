Rozpoznasz kadry z wieczorynek z PRL-u? Nostalgiczny QUIZ

Czas cofnąć się do lat, kiedy dzieci siadały przed telewizorem punkt 19:00, a jedynka emitowała kultowe wieczorynki. Plastuś, Miś Uszatek, Reksio, Bolek i Lolek… Te postacie znał każdy maluch w PRL-u! Pamiętasz jeszcze te animacje, które towarzyszyły dzieciństwu całych pokoleń? W tym quizie sprawdzisz, czy potrafisz rozpoznać klasyczne wieczorynkowe kadry sprzed dekad.

Uwaga – niektóre pytania mogą okazać się podchwytliwe, ale dla prawdziwych fanów PRL-owskich bajek to pestka! Gotowy na podróż w czasie? Sprawdź, ile pamiętasz z tych kultowych dobranocek!

Czytaj też:

Polacy mają obsesję. Trzy seriale, jeden film – to oglądamyCzytaj też:

HBO Max tworzy serial o najbardziej wstrząsającej zbrodni PRL-u. „Tu jest prawda i tam też jest prawda”