Rozpoznasz kadry z wieczorynek z PRL-u? Nostalgiczny QUIZ
Seriale

Rozpoznasz kadry z wieczorynek z PRL-u? Nostalgiczny QUIZ

Dodano: 
„Pingwin Pik-Pok”
„Pingwin Pik-Pok” Źródło: Se-ma-for
Kochasz stare dobranocki? Sprawdź, czy zdołasz dopasować tytuł wieczorynki do kadru, jaki publikujemy.

Czas cofnąć się do lat, kiedy dzieci siadały przed telewizorem punkt 19:00, a jedynka emitowała kultowe wieczorynki. Plastuś, Miś Uszatek, Reksio, Bolek i Lolek… Te postacie znał każdy maluch w PRL-u! Pamiętasz jeszcze te animacje, które towarzyszyły dzieciństwu całych pokoleń? W tym quizie sprawdzisz, czy potrafisz rozpoznać klasyczne wieczorynkowe kadry sprzed dekad.

Uwaga – niektóre pytania mogą okazać się podchwytliwe, ale dla prawdziwych fanów PRL-owskich bajek to pestka! Gotowy na podróż w czasie? Sprawdź, ile pamiętasz z tych kultowych dobranocek!

Rozpoznasz kadry z wieczorynek z PRL-u? Nostalgia pełną parą!

Odpowiedz na 1 pytanie z 15 To kadr z: To kadr z:
  • Zaczarowany ołówek
  • Pomysłowy Dobromir

