To jeden z najlepszych seriali na Netflix. Zakończenie wbija w fotel!

„Ginny & Georgia” od razu po premierze stał się hitem Netfliksa. opowiada historię Georgii Miller, która wraz ze swoimi dziećmi – Ginny i Austinem – przenosi się z miejsca na miejsce, aby zapewnić im bezpieczeństwo.

„Ginny & Georgia” – o czym jest serial Netfliksa?

Georgia (w tej roli Brianne Howey) urodziła swoje pierwsze dziecko, gdy miała zaledwie 15 lat. Jej życie było bardzo burzliwe a zdana na samą siebie nastolatka musiała nieraz uciekać się do mocno kontrowersyjnych kroków, aby przetrwać. Gdy poznajemy Ginny, jest ona w tym samym wieku, w którym jej matka zaszła w ciążę. Relacje łączące matkę i córkę są skomplikowane, między nimi wielokrotnie dochodzi do kłótni.

W pierwszym sezonie Georgia i jej dzieci przenoszą się do Massachusetts, aby na nowo ułożyć sobie życie. Kobieta zakochuje się w burmistrzu i tworzy z nim udaną relację. Gdy wydaje się, że Ginny i Austin w końcu będą mogli liczyć na stabilizację, wszystko sypie się jak domek z kart. Ślub Georgii i Paula przerywa wkroczenie policji, która aresztuje panią Miller pod zarzutem morderstwa.

Trzecia odsłona serialu Netfliksa jest poświęcona głównie batalii o wyjście Georgii z więzienia. Dzięki intrydze Ginny rodzina znowu może być razem, jednak nie w komplecie. Cała historia wpłynęła negatywnie na związek Georgii i Paula, który przeszedł do historii. Autorzy scenariusza zadbali jednak o wywołanie wśród widzów emocji. W ostatnich minutach trzeciego sezonu dowiadujemy się, że Georgia jest w ciąży, jednak nie wiadomo, kto jest ojcem.

„Ginny & Georgia” sezon 4. O czym będzie?

Netflix potwierdził, że serial będzie miał swoją kontynuację. Aktualnie trwają prace nad kolejnymi odcinkami, co potwierdza nagranie udostępnione w mediach społecznościowych.

Producenci nie ujawnili na razie szczegółów fabuły czwartego sezonu. Według nieoficjalnych doniesień mocniej ma zostać rozwinięty wątek rodziców Georgii, którzy odnaleźli ją po latach.

Twórczynie serialu Sarah Lampert i Sarah Glinski zdradziły na Tudum, że „nowe odcinki zwiążą w całość tematy pochodzenia i cykliczności zdarzeń”, co tylko potwierdza, że temat przeszłości Georgii (dawniej Mary), będzie jednym z głównych wątków.

„Ginny & Georgia” sezon 4. Kiedy premiera?

Netflix nie ujawnił na razie daty premiery nowych odcinków „Ginny & Georgii”, jednak wiadomo, że premiery nie możemy spodziewać się wcześniej niż w drugiej połowie 2026 roku.

