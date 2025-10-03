Ależ niespodzianka dla widzów. Ze streamingu do TV

Sylvester Stallone, ikona kina akcji po raz pierwszy w karierze pojawia się w głównej roli serialowej. W „Tulsa King” wciela się w nowojorskiego gangstera, który po latach spędzonych za kratami trafia na prowincję. Produkcja Taylora Sheridana, twórcy hitu „Yellowstone”, zadebiutuje już w październiku na antenie FX.

Stallone jako gangster na prowincji

„Tulsa King” opowiada historię Dwighta „Generała” Manfrediego (Sylvester Stallone) – mafijnego żołnierza, który po 25 latach wychodzi z więzienia. Zamiast wrócić na stare śmieci i piąć się po szczeblach kariery, zostaje wysłany… na prowinicję, do Tulsy w Oklahomie. Dla bohatera oznacza to zesłanie na koniec świata, ale szybko okazuje się, że właśnie tam na własne konto i na swój sposób może stworzyć nowe przestępcze imperium.

Manfredi musi odnaleźć się w nowej rzeczywistości. W świecie, który zmienił się diametralnie podczas jego odsiadki i w realiach jakże dalekich od jego rodzinnego Nowego Jorku. Na swojej drodze spotyka ludzi, z którymi zawiera zaskakujące sojusze, a walczyć musi nie tylko z rywalami, ale i z własną „rodziną”.

Pierwszy serial w karierze Rocky’ego. Premiera „Tulsa King” w FX

Stallone od dekad kojarzony jest z rolami Rocky’ego i Rambo, a „Tulsa King” jest jego pełnoprawnym debiutem telewizyjnym. Aktor, który ma na koncie trzy nominacje do Oscara za „Rocky’ego” i „Creeda”, w wieku 79 lat udowadnia, że wciąż potrafi przyciągać uwagę widzów.

W obsadzie produkcji znaleźli się także Andrea Savage, Martin Starr, Max Casella i Domenick Lombardozzi. Za scenariusz odpowiada Terence Winter, twórca takich hitów jak „Rodzina Soprano”, „Wilk z Wall Street” czy „Zakazane Imperium”. Za całość odpowiada Taylor Sheridan – scenarzysta i reżyser znany z takich produkcji jak „Yellowstone” i „Sicario”.

Pierwszy odcinek „Tulsa King” będzie można obejrzeć już w poniedziałek 6 października o godzinie 22.00 na kanale FX. Kolejne epizody emitowane będą co tydzień o tej samej porze.

Czytaj też:

Weekend przed telewizorem. Są prawdziwe perełkiCzytaj też:

To jeden z najlepszych filmów na Netflix. Zdobył 4 Oscary