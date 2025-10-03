Weekend przed telewizorem. Są prawdziwe perełki

W ramówce znajdziemy zarówno kultowe polskie komedie, mocne dramaty, jak i światowe superprodukcje. Od nagradzanych obrazów, przez widowiskowe kino akcji, aż po klasyki, które bawią kolejne pokolenia – każdy znajdzie coś dla siebie.

Weekend w telewizji. Co oglądać?

Sobota i niedziela na szklanym ekranie to mocna reprezentacja kultowych polskich produkcji. Znajdziemy wśród nich nieśmiertelną komedię Stanisława Barei, kontynuację słynnego obrazu „Galimatias, czyli kogel-mogel”, a także mroczny dramat w klimatach PRL-owskich o niebezpiecznej grze z SB.

Fani przebojów z hollywoodzkich rozmachem też nie mogą narzekać. Na ekranie pojawi się znowu John Wick, zabójca nie do zdarcia, a także postać z kultowej gry komputerowej. Zapierające dech w piersiach gonitwy, widowiskowe sceny walki na pewno przykują do fotela niejednego widza.

Oprócz filmów zobaczymy też kolejne odcinki ukochanych przez widzów seriali, poczynając od powtórek „Stawki większej niż życie”, na reaktywowanej „Rodzince.pl” kończąc. Weekend to także emocje związane z kolejnymi sezonami programów rozrywkowych, takich jak „Rolnik szuka żony”, czy „Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami”. Kontynuowane są także przesłuchania w ciemno w 16. edycji talent show „The Voice of Poland”.

Wybrane filmy na weekend przed telewizorem

„Różyczka”



Poruszający dramat Jana Kidawy-Błońskiego przenosi widzów do Warszawy lat 60., gdzie młoda Kamila (Magdalena Boczarska) wikła się w grę z SB, donosząc na pisarza Adama Warczewskiego (Andrzej Seweryn). Inspiracją do scenariusza były losy Pawła Jasienicy. Film doceniono m.in. Złotymi Lwami w Gdyni.

Emisja: sobota, 4 października o godz. 21:25 na TVP 1.



„John Wick 4”



Keanu Reeves wraca jako legendarny zabójca. Stawka za jego głowę rośnie, a jedyną szansą na wolność jest pojedynek z aroganckim markizem de Gramond (Bill Skarsgård). Widowiskowe sceny walki, dynamiczna akcja i humor.

Emisja: sobota, 4 października, godz. 22:00 na TV Puls.



„Eileen”



Psychologiczny dramat na podstawie powieści Ottessy Moshfegh. Sekretarka z zakładu poprawczego (Thomasin McKenzie) wikła się w relację z nową psycholożką (Anne Hathaway). Mroczny klimat lat 60. i narastające napięcie prowadzą do dramatycznych wydarzeń.

Emisja: sobota, 4 października na CANAL+ Premium.



„Nie ma róży bez ognia”



Stanisław Bareja w najlepszym wydaniu! Janek i Wanda (Jacek Fedorowicz i Halina Kowalska) marzą o nowym mieszkaniu, ale zamiast spokoju dostają chaos – były mąż, jego żona i kolejni lokatorzy wprowadzają się bez zaproszenia. Kultowa komedia, która bawi do dziś.

Emisja: sobota, 4 października, godz. 22:00 na Kino Polska.



„Tomb Raider”



Alicia Vikander jako Lara Croft podejmuje niebezpieczną misję, by odnaleźć zaginionego ojca i odkryć tajemnicę grobowca Matki Śmierci. Dynamiczne kino akcji, pełne zagadek i widowiskowych scen.

Emisja: sobota, 4 października, godz. 20:00 na Kino TV.



„Kolor purpury”



Poruszająca ekranizacja powieści Alice Walker, wyróżnionej Nagrodą Pulitzera. Historia Celie (Whoopi Goldberg), która po latach przemocy i upokorzeń walczy o własną godność i szczęście. Film zdobył 11 nominacji do Oscara.

Emisja: sobota, 4 października na CANAL+ Premium.



„Szpieg”



Stylowa adaptacja bestselleru Johna le Carré. Gary Oldman jako George Smiley próbuje odkryć, kto z jego kolegów z MI6 jest rosyjskim szpiegiem. Kino szpiegowskie w najlepszym wydaniu.

Emisja: niedziela, 5 października o godz. 22:50 na TVP 2.



„Galimatias, czyli kogel-mogel II”



Kontynuacja kultowej komedii. Kasia (Grażyna Błęcka-Kolska) i Paweł (Dariusz Siatkowski) układają życie na wsi, ale rodzinne konflikty i mały Piotruś wprowadzają zamieszanie. Scenariusz współtworzyła Ilona Łepkowska.

Emisja: niedziela, 5 października o godz. 21:25 na TVN.



„Top Gun: Maverick”



Tom Cruise po 30 latach wraca jako Maverick. Tym razem musi wyszkolić młodych pilotów, wśród których jest syn jego dawnego przyjaciela. Spektakularne widowisko i długo oczekiwany sequel jednego z najgłośniejszych filmów akcji.

Emisja: niedziela, 5 października o godz. 20:00 na TVN 7.



„Piąty element”



Luc Besson zabiera widzów w kosmiczną podróż. Bruce Willis i Milla Jovovich walczą o ocalenie Ziemi przed starożytnym złem. Kultowe kino sci-fi, pełne humoru i wizualnego rozmachu.

Emisja: niedziela, 5 października o godz. 18:25 na Polsat Film i o godz. 0:05 na Polsacie.Czytaj też:

