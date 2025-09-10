Takiego serialu jeszcze nie było. Wpisuj datę premiery do kalendarza

„Wartownicy” to nowa pełna akcji produkcja, oparta na motywach francuskiego komiksu, to alternatywna historia I wojny światowej, retrofuturystyczna estetyka i fantastyczne rozwiązania fabularne w piorunująco oryginalnej mieszance gatunkowej.

„Wartownicy”. Alternatywna historia I wojny światowej

Już 29 września na platformie CANAL+ zadebiutuje serial, jakiego w Polsce jeszcze nie było. „Wartownicy” przeniosą widzów w alternatywną rzeczywistość I wojny światowej, gdzie dramat wojenny splata się z historią miłosną i elementami science fiction. To produkcja pełna akcji, emocji i widowiskowych scen, która powstała na podstawie francuskiego komiksu.

Głównym bohaterem jest Gabriel (Louis Peres) – żołnierz ciężko ranny podczas jednej z bitew. Bliscy otrzymują wiadomość o jego śmierci, ale prawda okazuje się znacznie bardziej mroczna. Gabriel trafia do tajnego laboratorium, gdzie naukowcy poddają go eksperymentowi. Dzięki specjalnemu serum zyskuje nadludzką siłę, szybkość i odporność. Dołącza do elitarnej jednostki innych „ulepszonych” żołnierzy, ale wkrótce odkrywa tajemnicę, która może odmienić losy całego konfliktu.

Na ekranie nie zabraknie też wątku miłosnego. Żona Gabriela nie daje wiary w jego śmierć i wyrusza na poszukiwania, wierząc, że mąż wciąż żyje. Twórcy pokazują przy tym autentyczny obraz Paryża i Francji z początku XX wieku, wzbogacając go o fantastyczne elementy retrofuturystyczne. To właśnie one nadają serialowi wyjątkowego klimatu.

Zapowiada się spektakularne widowisko. Będą kolejne sezony?

„W tej serii komiksów graficznych znalazły się elementy, które były dla nas bardzo interesujące, w tym połączenie realiów wojennych z akcentem science fiction. Mamy tu opowieść o ulepszonych żołnierzach, historię szpiegowską oraz scenerię Paryża. Jest też bardzo silny wątek miłosny między Gabrielem a jego żoną. Jest tu pewien blask, światło oraz styl i estetyka, które są wyjątkowe” – mówi Delphine Clot, współproducentka serialu.

„Wartownicy” łączą batalistyczny rozmach z refleksją nad człowieczeństwem. Bohaterowie, mimo nadprzyrodzonych zdolności, wciąż zmagają się z moralnymi dylematami, tęsknotą i potrzebą bliskości. Dzięki temu historia nabiera uniwersalnego charakteru, a widzowie mogą odnaleźć w niej własne emocje.

Za scenariusz odpowiadają Guillaume Lemans („Dla niej wszystko”, „Burn out”), Xabi Molia („Król nie żyje”, „Do ośmiu razy sztuka”) i Raphaëlle Richet („Néro”, „Cut”). Twórcy sięgnęli po motywy komiksu Xaviera Dorisona i Enrique Breccii, wzbogacając je o nowe wątki i niespodziewane zwroty akcji. Za kamerą stanęli Thierry Poiraud („Czarny punkt”, „Mecz zombie”) i Edouard Salier („W mroku słońca”, „Koedukacja”).

Tak, od razu można uspokoić widzów, którzy zakochają się w tym serialu. Historia nie zakończy się na jednym sezonie. Premiera „Wartowników” już 29 września w serwisie streamingowym CANAL+.

Czytaj też:

Gorące kryminały i thrillery w TV. Jeden to hit premium!Czytaj też:

Ten polski serial wraca po 17 latach! Premiera na dniach