Takiego serialu jeszcze nie było. Wpisuj datę premiery do kalendarza
Seriale

Kadr z serialu „Wartownicy”
Kadr z serialu „Wartownicy"
Co by było, gdyby w okopach I wojny światowej walczyli... komiksowi bohaterowie o super mocach? Przekonajmy się.

„Wartownicy” to nowa pełna akcji produkcja, oparta na motywach francuskiego komiksu, to alternatywna historia I wojny światowej, retrofuturystyczna estetyka i fantastyczne rozwiązania fabularne w piorunująco oryginalnej mieszance gatunkowej.

„Wartownicy”. Alternatywna historia I wojny światowej

Już 29 września na platformie CANAL+ zadebiutuje serial, jakiego w Polsce jeszcze nie było. „Wartownicy” przeniosą widzów w alternatywną rzeczywistość I wojny światowej, gdzie dramat wojenny splata się z historią miłosną i elementami science fiction. To produkcja pełna akcji, emocji i widowiskowych scen, która powstała na podstawie francuskiego komiksu.

Głównym bohaterem jest Gabriel (Louis Peres) – żołnierz ciężko ranny podczas jednej z bitew. Bliscy otrzymują wiadomość o jego śmierci, ale prawda okazuje się znacznie bardziej mroczna. Gabriel trafia do tajnego laboratorium, gdzie naukowcy poddają go eksperymentowi. Dzięki specjalnemu serum zyskuje nadludzką siłę, szybkość i odporność. Dołącza do elitarnej jednostki innych „ulepszonych” żołnierzy, ale wkrótce odkrywa tajemnicę, która może odmienić losy całego konfliktu.

Na ekranie nie zabraknie też wątku miłosnego. Żona Gabriela nie daje wiary w jego śmierć i wyrusza na poszukiwania, wierząc, że mąż wciąż żyje. Twórcy pokazują przy tym autentyczny obraz Paryża i Francji z początku XX wieku, wzbogacając go o fantastyczne elementy retrofuturystyczne. To właśnie one nadają serialowi wyjątkowego klimatu.

Kadr z serialu „Wartownicy”

Zapowiada się spektakularne widowisko. Będą kolejne sezony?

„W tej serii komiksów graficznych znalazły się elementy, które były dla nas bardzo interesujące, w tym połączenie realiów wojennych z akcentem science fiction. Mamy tu opowieść o ulepszonych żołnierzach, historię szpiegowską oraz scenerię Paryża. Jest też bardzo silny wątek miłosny między Gabrielem a jego żoną. Jest tu pewien blask, światło oraz styl i estetyka, które są wyjątkowe” – mówi Delphine Clot, współproducentka serialu.

„Wartownicy” łączą batalistyczny rozmach z refleksją nad człowieczeństwem. Bohaterowie, mimo nadprzyrodzonych zdolności, wciąż zmagają się z moralnymi dylematami, tęsknotą i potrzebą bliskości. Dzięki temu historia nabiera uniwersalnego charakteru, a widzowie mogą odnaleźć w niej własne emocje.

Kadr z serialu „Wartownicy”

Za scenariusz odpowiadają Guillaume Lemans („Dla niej wszystko”, „Burn out”), Xabi Molia („Król nie żyje”, „Do ośmiu razy sztuka”) i Raphaëlle Richet („Néro”, „Cut”). Twórcy sięgnęli po motywy komiksu Xaviera Dorisona i Enrique Breccii, wzbogacając je o nowe wątki i niespodziewane zwroty akcji. Za kamerą stanęli Thierry Poiraud („Czarny punkt”, „Mecz zombie”) i Edouard Salier („W mroku słońca”, „Koedukacja”).

Tak, od razu można uspokoić widzów, którzy zakochają się w tym serialu. Historia nie zakończy się na jednym sezonie. Premiera „Wartowników” już 29 września w serwisie streamingowym CANAL+.

Kadr z serialu „Wartownicy”
Opracował:
