Ten polski serial wraca po 17 latach! Premiera na dniach

„Glina. Nowy rozdział” to kontynuacja kultowego serialu kryminalnego Glina. Mimo upływu lat, sprawy, z którymi mierzą się jego bohaterowie, wciąż są boleśnie aktualne.

Nadchodzi kontynuacja kultowego polskiego serialu

Policjanci ze stołecznego wydziału zabójstw każdego dnia stają twarzą w twarz z przemocą, śmiercią i ciemną stroną ludzkiej natury. Do doświadczonych komisarzy Banasia (Maciej Stuhr) i Jóźwiaka (Jacek Braciak) dołącza młoda, ambitna policjantka – aspirant Tamara Rudnik (Nela Maciejewska). Już na początku zostaje rzucona w sam środek brutalnej rzeczywistości warszawskiego półświatka, gdzie granice między dobrem a złem często niebezpiecznie się zacierają. W miarę jak kolejne śledztwa przynoszą więcej pytań niż odpowiedzi, funkcjonariusze muszą stawić czoła nie tylko bezwględnej rzeczywistości, ale także własnym demonom.

W serialu ponownie w rolach policjantów z Wydziału Zabójstw Komendy Stołecznej Policji wystąpią Maciej Stuhr jako Artur Banaś i Jacek Braciak jako Jóźwiak. Do ich doświadczonego zespołu dołączy aspirant Tamara Rudnik, w którą wciela się Nela Maciejewska.

– To, jak zmienił się Artur Banaś przez lata, było podstawowym pytaniem, jakie zadawałem sobie podczas pracy nad kolejną odsłoną przygód naszych bohaterów. Jeżeli ktoś pamięta „Glinę”, to wie, jak ogromne koszty wiązały się z tym, że Artur Banaś po raz pierwszy pociągnął za spust i pozbawił kogoś życia. To był jeden z ważniejszych motywów serialu. Później Artur pociągał za spust jeszcze wielokrotnie. Jednak to, co się z nim dzieje w kontynuacji historii, jest znacząco inne od tego, co działo się przed laty. Praca w policji odcisnęła swoje piętno na Banasiu. Scenarzysta Maciej Maciejewski doskonale to napisał. Pokazał, że tego zawodu nie można uprawiać, nie płacąc za to ceny – mówił podczas zdjęć do serialu Maciej Stuhr.

Pytany o rolę Jóźwiaka w serialu „Glina. Nowy rozdział” Jacek Braciak odpowiadał: „Ja tego Jóźwiaka traktuję z pewną pobłażliwością. Jest solidny, starej daty, ma swoje sprawdzone metody, choć moim zdaniem nie jest geniuszem intelektu. Lubię go. Myślę, że da się go lubić za tę jego surowość. Jóźwiak to jest też człowiek bardzo rodzinny, oddany najbliższym, co – wyobrażam sobie – nie jest łatwe, gdy się uprawia ten zawód, w dodatku w wydziale zabójstw”.

W pozostałych rolach w serialu ponownie zobaczymy m.in. Nelę Maciejewską, Annę Cieślak i Agnieszkę Pilaszewską.

„Glina. Nowy rozdział”. Kiedy premiera?

„Glina. Nowy rozdział” to koprodukcja SkyShowtime i Telewizji Polskiej, zrealizowana przez Apple Film. Reżyserami serialu są Władysław Pasikowski („Kroll”, „Psy”) oraz Dariusz Jabłoński („Zasada przyjemności”, „Wino truskawkowe”). Scenariusz także tym razem napisał Maciej Maciejewski. Autorami zdjęć są Magdalena Górka („Jack Strong” czy „Star Trek: Strange New Worlds”) oraz Piotr Lenar („Pitbull”, „Kryminalni”), a kompozytorem muzyki Michał Lorenc.

Premiera serialu „Glina. Nowy rozdział” zaplanowana została na 16 października wyłącznie w SkyShowtime.

Czytaj też:

Najlepsze seriale – thrillery z Disney+. 12 perełek serwisuCzytaj też:

To kolejna ukryta perełka Netfliksa. Duński hit ma tylko 6 odcinków