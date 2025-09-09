Trio detektywów wróciło w kultowym serialu. Od dziś nowe odcinki

Trzy odcinki piątego sezonu serialu „Zbrodnie po sąsiedzku” – produkcji nominowanej do nagrody Emmy – są już dostępne. Kolejne odcinki będą pojawiać się co tydzień. Trio detektywów, granych przez Steve'a Martina, Martina Shorta i Selenę Gomez, ma do rozwikłania kolejną tajemniczą zbrodnię, która wydarzyła się w nowojorskiej Arkonii. Serial dostępny jest tylko w Disney+.

Ten serial kryminalny kochają widzowie. Co w nowej odsłonie?

W najnowszym sezonie „Zbrodni po sąsiedzku” detektywi-podcasterzy zamierzają wyjaśnić tajemniczą śmierć ukochanego portiera Lestera, który zginął w podejrzanych okolicznościach pod koniec czwartego sezonu. Charles, Oliver i Mabel nie wierzą, że był to zwykły wypadek. Dochodzenie prowadzi ich przez ciemne zaułki Nowego Jorku i poza jego granice, gdzie bohaterowie odkrywają sieć sekretów sięgającą wpływowych miliarderów, starych mafiosów i enigmatycznych mieszkańców Arconii. W trakcie śledztwa bohaterowie uświadamiają sobie, jak bardzo zmieniło się miasto, które znali. Nowy Jork stał się polem rywalizacji między dawną mafią walczącą o swoje wpływy, a nowymi, groźnymi graczami, którzy nie cofną się przed niczym.

W piątym sezonie występują Steve Martin, Martin Short, Selena Gomez, Michael Cyril Creighton, a w rolach gościnnych pojawiają się m.in. Meryl Streep, Da’Vine Joy Randolph, Richard Kind, Nathan Lane, Bobby Cannavale, Renée Zellweger, Logan Lerman, Christoph Waltz, Téa Leoni, Keegan-Michael Key, Beanie Feldstein, Dianne Wiest, Jermaine Fowler.

Twórcami i scenarzystami serialu są Steve Martin i John Hoffman. Producentami wykonawczymi „Zbrodni po sąsiedzku” są Steve Martin, John Hoffman, Martin Short, Selena Gomez, Dan Fogelman, Jess Rosenthal. Za produkcję odpowiada 20th Television – część Disney Television Studios.

Czytaj też:

Najlepsze seriale – thrillery z Disney+. 12 perełek serwisuCzytaj też:

4 seriale Netfliksa do binge'owania w tym tygodniu