4 seriale Netfliksa do binge'owania w tym tygodniu

Czasami najlepszym planem na wieczór jest totalne oderwanie się od codzienności i zanurzenie w serialowym świecie. Jeśli szukacie czegoś, co naprawdę was wciągnie, Netflix ma kilka propozycji, obok których trudno przejść obojętnie. Od emocjonującego dokumentu, przez kryminalną opowieść o zemście, aż po polityczny thriller – te trzy produkcje są stworzone do binge’owania i warto je nadrobić w tym tygodniu, nim na platformę wpadną nowe tytuły.

Co oglądać teraz na Netfliksie? Te 4 seriale musisz zobaczyć

„Miłość, oszustwa i zemsta”

W tym prowokacyjnym serialu dokumentalnym Cecilie Fjellhøy, która padła ofiarą podstępnego i wyrafinowanego „Oszusta z Tindera”, łączy siły z prywatną detektyw Brianne Joseph. Wspólnie demaskują oszustów matrymonialnych i pomagają ich ofiarom odzyskać kontrolę nad życiem.

„Dwa groby”

Dwa lata po zaginięciu dwóch szesnastoletnich przyjaciółek, Veróniki i Marty, śledztwo w sprawie zostaje zakończone z powodu braku dowodów i podejrzanych. Babcia jednej z dziewczyn, Isabel (Kiti Mánver), która nie ma już nic do stracenia, postanawia na własną rękę poznać prawdę. Isabel nie cofnie się przed niczym, aby ustalić, co wydarzyło się feralnej nocy, a zwykłe poszukiwania sprawcy szybko zmieniają się w opowieść o zemście.

„Wybór”

Gdy mąż brytyjskiej premier zostaje porwany, a prezydentka Francji otrzymuje pogróżki, obie stają przed trudnym wyborem. Czy — zmuszone do ostrej rywalizacji, w której stawką jest ich polityczna przyszłość i życie — zdołają połączyć siły, aby odkryć spisek zagrażający im obu?

„Rzeki przeznaczenia”

Kiedy nastolatka zostaje porwana przez handlarzy ludźmi, pirat rzeczny i spragniona zemsty matka równolegle ruszają jej na ratunek — ale ich drogi się przecinają.

