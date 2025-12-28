Polacy kochają audiobooki. Tych książek słuchali masowo w 2025 roku

Storytel opublikował właśnie swoje coroczne podsumowanie dotyczące audiobooków, ujawniając, po jakie tytuły, serie, autorów i lektorów użytkownicy sięgali najchętniej w 2025 roku. Wnioski są jednoznaczne: rodzima literatura audio zdecydowanie wygrywa z zagraniczną konkurencją.

Storytel Wrapped 2025. Najchętniej słuchane książki roku

Zdecydowana większość najpopularniejszych audiobooków minionego roku to produkcje polskich autorów. Storytel Wrapped 2025 pokazuje, że odbiorcy cenią zarówno dobrze znane nazwiska, jak i nowe głosy, a audiobook stał się formatem idealnie dopasowanym do szybkiego, współczesnego stylu życia.

Największym hitem 2025 roku okazała się „Wieża Jaskółki” Andrzeja Sapkowskiego. Na audiobook tej części wiedźmińskiej sagi fani czekali aż siedem lat. Produkcja, która miała premierę w czerwcu, szybko zdobyła ogromną popularność, między innymi dzięki zespołowi lektorów i przewodnikowi po świecie Wiedźmina – Krzysztofowi Gosztyle.

Drugie miejsce zajęły „Akuszerki” Sabiny Jakubowskiej, czyli pierwsza powieść autorki skierowana do dorosłych odbiorców. Historia młodej Franciszki przyciągnęła szerokie grono miłośników literatury obyczajowej. Na trzeciej pozycji znalazł się kryminał „Wilczyca” Mieczysława Gorzki, opowiadający o poszukiwaniach bezwzględnego zabójcy znanego jako Poltergeist.

W czołowej dziesiątce dominował kryminał. Wśród najczęściej wybieranych tytułów znalazły się także „Nieznajomi” Izabeli Janiszewskiej oraz „Kasprowy” Remigiusza Mroza. Dwie autorki pojawiły się w zestawieniu podwójnie. Magdalena Kornak z „Apofenią” i „Papieżycą” oraz Katarzyna Wolwowicz z książkami „Chaos” i „Śladami twojej krwi” udowodniły, że ich serie skutecznie przyciągają słuchaczy na dłużej. Jedyną zagraniczną autorką w rankingu była Alison Espach z powieścią obyczajową „Goście weselni”.

Ulubione głosy słuchaczy

Audiobook to nie tylko tekst, ale także interpretacja. W 2025 roku to właśnie głos Filipa Kosiora był najczęściej wybierany przez użytkowników Storytel. Dużym uznaniem cieszył się również Krzysztof Gosztyła, znany m.in. z audiobooków „Diuna” oraz powieści Remigiusza Mroza. W gronie ulubionych lektorów znalazł się także Wojciech Masiak, szczególnie ceniony za interpretacje książek fantasy i science fiction.

Serie, do których Polacy wracali najczęściej

Słuchacze chętnie sięgali nie tylko po pojedyncze tytuły, lecz także po rozbudowane serie. Do najpopularniejszych należały „Lena” Katarzyny Bondy, „Kuba Sobański” Adriana Bednarka, „Karty Tarota” Magdaleny Kornak oraz „Igor Brudny” Przemysława Piotrowskiego. Dużym zainteresowaniem cieszyła się również seria Katarzyny Wolwowicz o komisarz Oldze Balickiej. Wśród najchętniej słuchanych cykli znalazły się także książki Tomasza Wandzla z komisarzem Oczko, seria Piotra Borlika z Agatą Stec oraz powieści Pawła Pollaka ze śledczym z Zakątka.

Najpopularniejsi autorzy według słuchaczy

Numerem jeden wśród autorów został Remigiusz Mróz, od lat pozostający w ścisłej czołówce polskich pisarzy kryminałów i thrillerów. Na podium znalazła się także Katarzyna Wolwowicz, znana m.in. z serii o komisarz Oldze Balickiej. Kolejne miejsce przypadło Mieczysławowi Gorzce, autorowi tworzącemu zarówno kryminały, jak i fantastykę naukową.

W gronie ulubionych pisarzy nie zabrakło Andrzeja Sapkowskiego, którego wiedźmińska saga wciąż przyciąga nowych słuchaczy. Zestawienie zamknął Tomasz Wandzel, ceniony za serię kryminalną o komisarzu Oczko, liczącą już 29 tomów.

Gatunki, które rządziły w audiobookach

Rok 2025 bezapelacyjnie należał do kryminału. Najchętniej wybieranym tytułem w tym gatunku była „Wilczyca” Mieczysława Gorzki. W literaturze obyczajowej największą popularność zdobyły „Akuszerki” Sabiny Jakubowskiej. Najczęściej słuchanym romansem okazały się „Obiekty głębokiego nieba” Jakuba Małeckiego, a w kategorii fantasy bezkonkurencyjna była „Wieża Jaskółki” Andrzeja Sapkowskiego.