QUIZ. Rozpoznasz seriale i wieczorynki PRL po jednym kadrze? Sprawdź się!

Pamiętasz czasy, gdy cała rodzina siadała przed telewizorem o jednej godzinie, a wieczorynki były obowiązkowym punktem dnia dla dzieci? Telewizja w PRL-u miała swoje hity, które do dziś budzą sentyment. Od kultowych seriali po niezapomniane animacje – sprawdź, jak dobrze je pamiętasz!

Przygotowaliśmy dla ciebie quiz, w którym musisz rozpoznać seriale i wieczorynki tylko po jednym kadrze. Zadanie nie jest łatwe – niektóre obrazki mogą wydawać się znajome, ale tytuł nie zawsze przyjdzie od razu do głowy. 10/20 punktów to już świetny wynik! A jeśli uda ci się zdobyć więcej, to znak, że naprawdę masz pamięć do dawnych telewizyjnych hitów.

Gotowy? Rozpocznij wyzwanie i sprawdź swoją wiedzę!

