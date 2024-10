Polski serial z 2012 roku doceniony na Netflix. Bije wszelkie rekordy!

Serial „Krew z krwi” w reżyserii Xawerego Żuławskiego (sezon 1.) i Jana Komasy (sezon 2.), emitowany był od kwietnia 2012 do czerwca 2015 roku.

Akcja rozgrywa się w malowniczej Gdyni, gdzie Carmen (Agata Kulesza), córka byłego bossa mafii, wiedzie pozornie spokojne życie. Wychowuje trójkę dzieci i stara się trzymać z dala od przestępczego świata. Jej mąż, Marek (Zbigniew Stryj), prowadzi przystań jachtową, która jest tylko przykrywką dla jego nielegalnych interesów. Razem ze szwagrem, Wiktorem (Andrzej Andrzejewski), i jego przyjacielem Stefanem (Łukasz Simlat), zajmuje się przemytem papierosów. Wszystko zmienia się, gdy mężczyzna ginie w wyniku gangsterskich porachunków. Carmen, chcąc chronić rodzinę, staje na czele mafijnego imperium. Zmuszona do podjęcia trudnych decyzji, musi walczyć o przetrwanie w świecie pełnym brutalności, w którym każdy krok może mieć śmiertelne konsekwencje. Z każdą kolejną decyzją coraz bardziej wciąga się w mroczne sprawy, tracąc z oczu jasną granicę między dobrem a złem.

„Krew z krwi” bije rekordy popularności na Netflix. Jest numerem jeden platformy

Dokładnie 4 października serial „Krew z krwi” został dodany do biblioteki platformy Netflix. Wcześniej oglądać można go było na TVP VOD, jednak dopiero gigant przyniósł jej ponowną sławę. Od momentu premiery polska produkcja nie znika z listy TOP 10 wśród najpopularniejszych na platformie, co więcej od dłuższego czasu zajmuje miejsce 1, wyprzedzając takie hity jak „Nikt tego nie chce” czy „Potwory: Historia Lyle'a i Erika Menendezów”.

Widzowie chętnie wrócili też do serialu po ogłoszeniu, że po latach powstaje jego 3. sezon.„Ruszyły zdjęcia do nowego sezonu hitowego serialu 'Krew z krwi'. W obsadzie same gwiazdy, m.in.: Agata Kulesza, Adam Woronowicz, Maciej Musiał, Izabela Kuna, Karolina Rzepa, Bartłomiej Topa i Małgorzata Kozłowska. Okres zdjęciowy potrwa do grudnia, a serial będzie mieć premierę wiosną 2025 roku” – informowała Telewizja Polska.

