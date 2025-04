QUIZ. Jaka to wieczorynka? Rozpoznaj kadr!

Pora na sentymentalną podróż do świata dzieciństwa! Kultowe wieczorynki bawiły, uczyły i towarzyszyły nam każdego dnia przed snem. Ale ile z nich naprawdę pamiętasz? Sprawdź swoją pamięć i spróbuj rozpoznać znane bajki po jednym kadrze. Gotowy na nostalgiczną zabawę?

W czasach PRL-u, kiedy telewizor był często jedynym oknem na świat, a wybór programów ograniczał się do dwóch kanałów, wieczorynka była świętością. Codziennie o 19:00 miliony dzieci siadały przed ekranem, by przez kilkanaście minut zanurzyć się w magiczny świat animowanych opowieści. To był nie tylko czas bajki – to był rytuał, moment wyciszenia przed snem, a dla rodziców – chwila spokoju.

Bohaterowie tamtych bajek do dziś budzą uśmiech i wzruszenie. Bolek i Lolek, Miś Uszatek, Reksio, czy kot Filemon – to postacie, które wychowały całe pokolenia. Każda wieczorynka miała swój urok: prostą animację, charakterystyczną muzykę i ciepły, spokojny ton, który różnił się od współczesnych, dynamicznych bajek. Nie było przesytu kolorów ani efektów specjalnych – liczyła się historia i przekaz. Mimo że dziś dostęp do bajek jest niemal nieograniczony, tamten codzienny wieczorny moment przed ekranem pozostał niezapomniany dla wielu.

Wielki QUIZ! Rozpoznaj wieczorynkę z PRL-u!